Conecte-se de maneira integrada com a diversidade

ferramentas externas e fontes de dados

O Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) é um padrão aberto projetado para conectar modelos de IA a várias ferramentas e fontes de dados, permitindo que aplicações de IA interajam com sistemas externos de maneira padronizada e eficiente. O MCP simplifica a integração de modelos de IA com bancos de dados, APIs e sistemas de arquivos, otimizando como as aplicações de IA solicitam e recebem informações.