HeyGen Integrações

Plainly + HeyGen

Plainly é uma plataforma de automação de vídeo que permite aos usuários criar vídeos personalizados e orientados por dados em larga escala usando modelos personalizáveis e conteúdo dinâmico.

Sobre o Plainly

Plainly é uma ferramenta de automação de vídeo que permite aos usuários gerar vídeos personalizados em escala, conectando fontes de dados dinâmicos a modelos de vídeo pré-desenhados. É ideal para marketing, vendas e comunicações internas, possibilitando que as empresas entreguem conteúdo de vídeo sob medida automaticamente, sem a necessidade de edição manual.

HeyGen e Plainly

A integração entre HeyGen e Plainly combina vídeos de avatares AI realistas com automação de vídeo poderosa, permitindo aos usuários criar conteúdo de vídeo dinâmico e personalizado em larga escala. Ao vincular a narração humanizada da HeyGen com os templates baseados em dados da Plainly, equipes podem automatizar a produção de vídeos em alto volume para marketing, vendas e engajamento de clientes.

Casos de uso

  • Vídeos de marketing personalizados em massa: Combine os avatares de IA da HeyGen com os templates dinâmicos da Plainly para gerar centenas ou milhares de anúncios de vídeo personalizados ou campanhas de e-mail, adaptados ao nome, localização ou preferências de cada espectador.
  • Comunicação automatizada com clientes: Utilize dados dos clientes para gerar mensagens de boas-vindas automatizadas, lembretes de renovação ou atualizações de produtos, contando com os avatares realistas da HeyGen e os formatos de vídeo personalizáveis da Plainly.
  • Alcance de vendas escalável: Forneça às equipes de vendas ferramentas para enviar propostas de vídeo hiperpersonalizadas ou acompanhamentos em larga escala, utilizando o HeyGen para uma entrega semelhante à humana e o Plainly para personalização automatizada baseada em dados.
logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo