Sobre o Plainly
Plainly é uma ferramenta de automação de vídeo que permite aos usuários gerar vídeos personalizados em escala, conectando fontes de dados dinâmicos a modelos de vídeo pré-desenhados. É ideal para marketing, vendas e comunicações internas, possibilitando que as empresas entreguem conteúdo de vídeo sob medida automaticamente, sem a necessidade de edição manual.
HeyGen e Plainly
A integração entre HeyGen e Plainly combina vídeos de avatares AI realistas com automação de vídeo poderosa, permitindo aos usuários criar conteúdo de vídeo dinâmico e personalizado em larga escala. Ao vincular a narração humanizada da HeyGen com os templates baseados em dados da Plainly, equipes podem automatizar a produção de vídeos em alto volume para marketing, vendas e engajamento de clientes.
Casos de uso
- Vídeos de marketing personalizados em massa: Combine os avatares de IA da HeyGen com os templates dinâmicos da Plainly para gerar centenas ou milhares de anúncios de vídeo personalizados ou campanhas de e-mail, adaptados ao nome, localização ou preferências de cada espectador.
- Comunicação automatizada com clientes: Utilize dados dos clientes para gerar mensagens de boas-vindas automatizadas, lembretes de renovação ou atualizações de produtos, contando com os avatares realistas da HeyGen e os formatos de vídeo personalizáveis da Plainly.
- Alcance de vendas escalável: Forneça às equipes de vendas ferramentas para enviar propostas de vídeo hiperpersonalizadas ou acompanhamentos em larga escala, utilizando o HeyGen para uma entrega semelhante à humana e o Plainly para personalização automatizada baseada em dados.