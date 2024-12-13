Sobre o Plainly

Plainly é uma ferramenta de automação de vídeo que permite aos usuários gerar vídeos personalizados em escala, conectando fontes de dados dinâmicos a modelos de vídeo pré-desenhados. É ideal para marketing, vendas e comunicações internas, possibilitando que as empresas entreguem conteúdo de vídeo sob medida automaticamente, sem a necessidade de edição manual.

HeyGen e Plainly

A integração entre HeyGen e Plainly combina vídeos de avatares AI realistas com automação de vídeo poderosa, permitindo aos usuários criar conteúdo de vídeo dinâmico e personalizado em larga escala. Ao vincular a narração humanizada da HeyGen com os templates baseados em dados da Plainly, equipes podem automatizar a produção de vídeos em alto volume para marketing, vendas e engajamento de clientes.