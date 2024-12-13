Sobre o Pabbly

Pabbly é uma plataforma de automação abrangente que permite aos usuários conectar múltiplos aplicativos, automatizar tarefas repetitivas e otimizar processos de negócios sem necessidade de programação. Oferece ferramentas para marketing por e-mail, cobrança de assinaturas, construção de formulários e automação de fluxo de trabalho, sendo ideal para pequenas e médias empresas.

HeyGen e Pabbly

A integração entre HeyGen e Pabbly permite que os usuários automatizem a criação e distribuição de vídeos personalizados de IA ao conectar o HeyGen com centenas de outros aplicativos e gatilhos. Isso possibilita que as equipes otimizem os fluxos de trabalho de marketing, vendas e engajamento do cliente com conteúdo de vídeo realista ativado por dados e eventos em tempo real.