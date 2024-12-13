Pabbly + HeyGen

Pabbly é uma plataforma de automação e integração que ajuda empresas a conectar aplicativos, automatizar fluxos de trabalho e gerenciar marketing, faturamento e formulários sem a necessidade de programação.

Sobre o Pabbly

Pabbly é uma plataforma de automação abrangente que permite aos usuários conectar múltiplos aplicativos, automatizar tarefas repetitivas e otimizar processos de negócios sem necessidade de programação. Oferece ferramentas para marketing por e-mail, cobrança de assinaturas, construção de formulários e automação de fluxo de trabalho, sendo ideal para pequenas e médias empresas.

HeyGen e Pabbly

A integração entre HeyGen e Pabbly permite que os usuários automatizem a criação e distribuição de vídeos personalizados de IA ao conectar o HeyGen com centenas de outros aplicativos e gatilhos. Isso possibilita que as equipes otimizem os fluxos de trabalho de marketing, vendas e engajamento do cliente com conteúdo de vídeo realista ativado por dados e eventos em tempo real.

Casos de uso

  • Vídeos automatizados de acompanhamento de leads: Acione mensagens de vídeo personalizadas pela IA da HeyGen quando um novo lead for capturado por meio de formulários, CRMs ou inscrições por e-mail conectadas via Pabbly—impulsionando o engajamento e a conversão.
  • Integração e engajamento de clientes: Envie automaticamente vídeos personalizados de boas-vindas ou integração após uma compra ou inscrição, utilizando o Pabbly para rastrear o evento e o HeyGen para gerar conteúdo de vídeo escalável e com aparência humana.
  • Campanhas de vídeo baseadas em eventos: Utilize o Pabbly para monitorar ações do usuário como inscrições em webinars, envios de formulário ou upgrades de planos, e acione vídeos direcionados do HeyGen para informar, educar ou aumentar as vendas no momento certo.
