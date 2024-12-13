Sobre a Make
Make é uma plataforma de automação sem código que permite aos usuários projetar, construir e automatizar fluxos de trabalho visualmente, conectando aplicativos e serviços com apenas alguns cliques. Com sua interface intuitiva de arrastar e soltar e controles lógicos poderosos, equipes podem otimizar processos, economizar tempo e escalar operações entre departamentos.
HeyGen e Make
A integração entre HeyGen e Make permite que os usuários automatizem a criação e entrega de vídeos personalizados de IA ao conectar o HeyGen com milhares de outros aplicativos e gatilhos. Isso possibilita que as equipes construam fluxos de trabalho personalizados que geram e enviam mensagens em vídeo realistas em larga escala, aumentando o engajamento em marketing, vendas e suporte.
Casos de uso
- Alcance automatizado por vídeo para vendas e marketing: Acione a criação de vídeo personalizado por IA no HeyGen com base em eventos de ferramentas de CRM, envios de formulário ou campanhas de e-mail—enviando automaticamente mensagens de vídeo envolventes para potenciais clientes e consumidores.
- Integração dinâmica e suporte ao cliente: Conecte dados do cliente de ferramentas como HubSpot, Zendesk ou Intercom para gerar automaticamente vídeos de boas-vindas ou de suporte com o HeyGen, otimizando a comunicação e mantendo-a pessoal.
- Notificações de vídeo baseadas em eventos: Utilize o Make para monitorar ações como compras, inscrições em webinars ou candidaturas a empregos e acionar respostas em vídeo personalizadas da HeyGen, oferecendo um ponto de contato semelhante ao humano no momento perfeito.