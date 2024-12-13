HeyGen para Startups
Vídeo de IA sem atritos para inovadores em estágio inicial
HeyGen para Startups é um programa criado para ajudar fundadores inovadores a acelerar o crescimento ao utilizar o poder de ferramentas de vídeo AI de nível empresarial por uma fração do custo. Seja lançando seu primeiro produto ou ampliando as ações de marketing, este programa vai ajudar você a começar com tudo usando a poderosa API de vídeo e a plataforma SaaS da HeyGen.
O que você recebe
Agrupamos um valor incrível para ajudá-lo a construir com rapidez e criatividade. Ao se inscrever no HeyGen para Startups, você desbloqueará descontos significativos e recursos para apoiar seu crescimento desde o primeiro dia. Escolha sua oferta introdutória única:
Opção A
$1.000 por 20 mil créditos de API (normalmente $10.000)
Opção B
$7.500 por um plano Empresarial de um ano (normalmente $30.000)
Oferta introdutória única para novos clientes de startups.
Quem está elegível
Este programa é desenvolvido para fundadores de startups. Para se qualificar, você deve estar ativamente construindo uma empresa apoiada por investidores com tração crível. Você deve atender aos seguintes critérios para ser elegível:
Palco
Sua startup deve estar em fase pré-Série B.
Alunos do Acelerador
Você se formou em uma aceleradora de startups de reconhecimento global (por exemplo, Y Combinator, Techstars, 500 Startups, etc.)
Válido apenas para novos clientes HeyGen.
Como funciona
Começar é simples e rápido. Veja como solicitar os benefícios para sua startup em quatro passos fáceis:
Inscreva-se online preenchendo um rápido formulário de elegibilidade.
Realizamos uma revisão manual leve para verificar financiamento, estágio e afiliação a aceleradoras.
Uma vez aprovado, você receberá um e-mail com um código de desconto exclusivo.
Cadastre-se (ou faça login) no HeyGen e aplique seu código no checkout.
