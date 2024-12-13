Vídeos Personalizados em Escala
Oferecemos vídeos totalmente personalizados para seus clientes! Desde nomes e histórico de compras até fundos e avatares personalizados, cada elemento pode ser adaptado para criar uma experiência individualizada. Seja para centenas ou centenas de milhares de vídeos, tornamos a personalização em larga escala algo sem esforço.
Consultoria Especializada & Personalização
Nossa equipe atua como consultores, orientando você durante todo o processo. Tudo começa com o entendimento dos objetivos da sua campanha. Ajudamos a elaborar o roteiro, filmar o conteúdo necessário e gerar o avatar HeyGen. Isso se torna a base para a sua campanha de vídeo personalizada.
Integração de API Sem Emendas
Assim que o vídeo piloto estiver pronto, utilizamos nossa API proprietária para integrar seu banco de dados, gerando vídeos personalizados dinamicamente para cada usuário. Seja para marketing, vendas ou engajamento do cliente, nossa automação garante personalização contínua e em larga escala.
Impulsione o Engajamento & Conversões
Com vídeos personalizados, você pode aumentar o engajamento, incrementar conversões e construir conexões mais fortes com seu público. Vamos discutir como o Videoimagem AI pode dar vida às suas campanhas com o poder da personalização de vídeos. Entre em contato hoje mesmo!
Videoimagem AI Video Examples