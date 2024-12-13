A Video Facilities, localizada em Malakoff na região de Hauts-de-Seine (França), é uma empresa especializada em produção audiovisual. Nossa equipe de especialistas apaixonados coloca o vídeo no centro da sua estratégia de comunicação, combinando habilmente criatividade e expertise técnica.

Aprimore sua estratégia de comunicação com Video Facilities. Usando HeyGen, transformamos seu conteúdo em vídeos impactantes com avatares realistas para uma comunicação moderna e envolvente. Perfeitos para mídias sociais ou necessidades internas, esses vídeos podem ser produzidos rapidamente em múltiplos idiomas para alcançar um público internacional e maximizar seu impacto.

Soluções Sob Medida para Cada Plataforma

Desenvolvemos soluções sob medida perfeitamente adaptadas a diversos canais de comunicação, enquanto nos mantemos constantemente à frente das tendências digitais atuais e futuras. Seja para marketing externo ou comunicação interna, nossas soluções garantem que sua mensagem seja entregue de forma eficaz.

Inovação Impulsionada por IA com um Toque Humano

Na Video Facilities, colocamos as pessoas no centro de tudo o que fazemos! O avanço da inteligência artificial está revolucionando nossa abordagem, mas estamos convencidos de que ela pode se tornar um ativo valioso em nosso trabalho, preservando a presença essencial de nossos especialistas para a produção dos seus filmes.