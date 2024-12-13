Engajamento Avançado com o Cliente

Leve a interatividade para o próximo nível com seus clientes combinando os Synth Humans com a plataforma Sizzle Wallet—potencializada pela HeyGen. Essa integração fluida oferece experiências imersivas e movidas a IA em dispositivos móveis, web ou quiosques. Com recursos como AR, recompensas, ofertas e vídeos compráveis, as marcas podem unir o físico e o digital em experiências em tempo real. Os Synth Humans atuam como guias inteligentes da marca, proporcionando interações personalizadas que aumentam a fidelidade e intensificam as conexões com os clientes.

Onde o Engajamento Impulsiona o Crescimento Real dos Negócios

Esta integração cria muito mais do que uma relação transacional. Humanos Sintéticos explicam ofertas, destacam recompensas relevantes, guiam os usuários através de ambientes imersivos de RA e até ajudam na obtenção de benefícios ou na realização de compras diretamente dentro da Carteira Sizzle. O resultado é um ecossistema totalmente conectado e gamificado, onde cada interação se torna uma experiência de marca—e onde o engajamento impulsiona tanto a fidelidade quanto a receita.