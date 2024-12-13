Synth Studios

Serviço Inteligente, Experiências Imersivas com Synth Studios + Sizzle

Na Synth Studios, aprimoramos o relacionamento com o cliente por meio de IA conversacional, em colaboração com a HeyGen. Nossos Synth Humans são avatares inteligentes e realistas que atuam como embaixadores da marca sempre disponíveis. Humanos no tom e altamente adaptáveis, eles guiam os usuários através de jornadas personalizadas e evoluem para oferecer experiências totalmente personalizadas e alinhadas com a marca em larga escala.

Engajamento Avançado com o Cliente

Leve a interatividade para o próximo nível com seus clientes combinando os Synth Humans com a plataforma Sizzle Wallet—potencializada pela HeyGen. Essa integração fluida oferece experiências imersivas e movidas a IA em dispositivos móveis, web ou quiosques. Com recursos como AR, recompensas, ofertas e vídeos compráveis, as marcas podem unir o físico e o digital em experiências em tempo real. Os Synth Humans atuam como guias inteligentes da marca, proporcionando interações personalizadas que aumentam a fidelidade e intensificam as conexões com os clientes.

Onde o Engajamento Impulsiona o Crescimento Real dos Negócios

Esta integração cria muito mais do que uma relação transacional. Humanos Sintéticos explicam ofertas, destacam recompensas relevantes, guiam os usuários através de ambientes imersivos de RA e até ajudam na obtenção de benefícios ou na realização de compras diretamente dentro da Carteira Sizzle. O resultado é um ecossistema totalmente conectado e gamificado, onde cada interação se torna uma experiência de marca—e onde o engajamento impulsiona tanto a fidelidade quanto a receita.

IA em Tempo Real, Sem Esforço Pesado

A infraestrutura baseada na nuvem do Sizzle possibilita experiências contínuas sem acréscimo no tamanho do arquivo, atrasos ou manutenção. Operadoras, varejistas, líderes do entretenimento e marcas globais utilizam a plataforma para alcançar milhões em 140 idiomas e dispositivos. Seja atendendo usuários com alto consumo de dados, viajantes ou super fãs, o Sizzle se adapta em tempo real — oferecendo recompensas potencializadas por IA, acesso antecipado, vantagens premium e experiências sensíveis à localização que intensificam o engajamento e promovem conexões duradouras com os clientes.

Um Novo Padrão para a Experiência do Cliente

A Synth Studios e o Sizzle System, impulsionados pela tecnologia de avatar e vídeo AI da HeyGen, estão transformando a interação com o consumidor. Mais do que apenas suporte, é um motor de fidelidade, entretenimento e comércio integrado à sua marca. Quando os usuários interagem com um Humano Synth através da Sizzle Wallet, eles entram em um mundo personalizado projetado para surpreender, encantar e promover uma conexão mais profunda com a marca.

