Sinergis

Estratégias de Vídeo com Inteligência Artificial para Comunicação Global & Treinamento

A Sinergis combina estratégia criativa com a poderosa IA da HeyGen para redefinir o que é possível com vídeo. Desde campanhas de marketing hiper-personalizadas até plataformas de treinamento multilíngues inovadoras, transformamos sua visão em conteúdo de vídeo impactante que ressoa globalmente e capacita seus usuários.

Produção Estratégica de Vídeo

Não somos apenas uma agência de produção - somos parceiros estratégicos. Começamos por entender os objetivos do seu negócio e moldar uma estratégia de vídeo que entrega resultados. Desde conceitos criativos até a filmagem e geração de avatares, gerenciamos tudo, cada passo, produzindo vídeos poderosos que funcionam em diferentes idiomas, públicos e objetivos para você.

Treinamento Inovador Corporativo e para Usuários Finais

Reinvente o treinamento com avatares de IA. Criamos plataformas de aprendizado dinâmicas e multilíngues que são mais rápidas, mais eficazes e escaláveis. Instrutores de IA permitem que você atualize o conteúdo instantaneamente e o traduza para qualquer idioma, para que equipes e clientes recebam treinamento consistente e de alta qualidade em qualquer lugar, sob demanda, em diferentes funções e regiões com um esforço contínuo mínimo.

Campanhas Personalizadas em Escala

Aproveite a hiperpersonalização com a HeyGen em larga escala, em minutos hoje. Geramos milhares de vídeos únicos para marketing, vendas e campanhas de fidelidade, cada um adaptado ao indivíduo. Ao cumprimentar os espectadores pelo nome e referenciar seus dados, cada mensagem parece pessoal, se destaca, chama a atenção e impulsiona ações em todo o mundo.

Impulsione o Engajamento e Impacto Global

Transforme sua comunicação de texto estático para vídeo dinâmico e multilíngue. Nossas soluções são projetadas para capturar a atenção e impulsionar a ação através de qualquer barreira linguística, aumentando o engajamento e as conversões. Ao se associar conosco, você aproveita uma maneira mais rápida, criativa e impactante de se conectar com seu público e alcançar seus objetivos comerciais.

