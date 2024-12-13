Quantum Studios

Produção de Vídeo com IA Empresarial que Supera Gargalos Tradicionais

A Quantum Studios é uma agência de vídeos com inteligência artificial especializada em produções corporativas de grande escala. Transformamos textos e apresentações em vídeos liderados por avatares, localizamos de maneira eficiente e garantimos consistência entre idiomas. Como parceiros certificados da HeyGen, entregamos soluções rápidas e com custo-benefício — prontas para LMS e totalmente gerenciadas do roteiro até a entrega final.

Desenvolvido para Demandas Empresariais

Seja para módulos de conformidade na área da Saúde ou atualizações financeiras multilíngues, personalizamos cada projeto de acordo com as realidades empresariais. Nossos fluxos de trabalho priorizam a segurança dos dados, a coerência da marca e as aprovações das partes interessadas, garantindo que suas entregas atendam aos mais altos padrões.

Salto Quântico em Vídeo Corporativo

Imagine superar as lacunas de conhecimento em toda a sua força de trabalho instantaneamente, em qualquer idioma, sem a necessidade de filmagens. Nós ajudamos empresas a fazer exatamente isso, fornecendo vídeos com o poder da IA para integração, conformidade e mais em uma fração do tempo habitual.

Mais de uma Década de Experiência em Vídeo

Com mais de 12 anos produzindo vídeos para as principais marcas, dominamos cada etapa desde o conceito até a entrega. Agora, combinamos essa expertise com fluxos de trabalho de IA para escalar conteúdos rapidamente — garantindo consistência da marca, impacto visual e execução pontual e dentro do orçamento.

A Mentalidade Quântica

Na Quantum Studios, realizamos avanços quânticos em velocidade e escala—aproveitando instantaneamente novas descobertas em IA. Como parceiros certificados da HeyGen com vasta experiência em produção, entregamos vídeos de alto impacto até 20 vezes mais rápido, com menos custo e atrito.

Quantum Studios Exemplos de Vídeo

video thumbnail
video thumbnail
