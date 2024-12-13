Interaja com Vídeos Clicáveis Potencializados por IA

A Optime transforma a comunicação tradicional em experiências dinâmicas e potencializadas por IA para empresas em todo o mundo. Seja para elevar o seu marketing, reinventar treinamentos ou impulsionar o engajamento de parceiros, nossos serviços profissionais — aliados à nossa plataforma interativa de vídeo, Video2Market® powered by HeyGen — entregam vídeos personalizados e multilíngues que cativam e convertem.

Campanhas de IA para Gerar Leads Ilimitados

A Optime possibilita que parceiros lancem campanhas personalizadas e multilíngues em larga escala com o Video2Market®, impulsionado pela HeyGen. Representantes compartilham um único link de vídeo clicável para gerar leads pré-qualificados ilimitados. Painéis executivos oferecem insights para acompanhar o ROI, monitorar o desempenho e aplicar recomendações de IA para o máximo impacto.