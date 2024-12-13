Interaja com Vídeos Clicáveis Potencializados por IA
A Optime transforma a comunicação tradicional em experiências dinâmicas e potencializadas por IA para empresas em todo o mundo. Seja para elevar o seu marketing, reinventar treinamentos ou impulsionar o engajamento de parceiros, nossos serviços profissionais — aliados à nossa plataforma interativa de vídeo, Video2Market® powered by HeyGen — entregam vídeos personalizados e multilíngues que cativam e convertem.
Campanhas de IA para Gerar Leads Ilimitados
A Optime possibilita que parceiros lancem campanhas personalizadas e multilíngues em larga escala com o Video2Market®, impulsionado pela HeyGen. Representantes compartilham um único link de vídeo clicável para gerar leads pré-qualificados ilimitados. Painéis executivos oferecem insights para acompanhar o ROI, monitorar o desempenho e aplicar recomendações de IA para o máximo impacto.
Transforme Treinamento em Aprendizado Imersivo
Video2Market®, desenvolvido pela HeyGen, transforma treinamentos tradicionais em experiências interativas. Incorpore documentos, questionários e gamificação em um único link. Os aprendizes interagem com módulos semelhantes a histórias, acompanham o progresso e se mantêm motivados. Insights em tempo real e pesquisas ajudam os treinadores a monitorar o desempenho e a melhorar continuamente os resultados de aprendizagem.
Torne Eventos Virtuais Realmente Acionáveis
A Optime moderniza eventos virtuais com o Video2Market®, transformando sessões passivas em experiências interativas com camadas clicáveis, legendas em tempo real e CTAs embutidos. Impulsionada por avatares HeyGen e sincronização labial por IA, nossa plataforma oferece insights de engajamento global e transforma cada evento em uma ferramenta de negócios mensurável e orientada a resultados.
Exemplos de Vídeo Ótimos