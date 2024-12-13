O Desafio de Marketing que Todo Dentista Enfrenta
Os dentistas precisam criar conteúdo para sua presença nas redes sociais e necessidades de marketing, mas são incapazes e não estão dispostos a fazer isso. Eles não sabem o que dizer ou como se comportar diante de uma câmera. Odeiam quanto tempo gastam com a criação de conteúdo e têm aversão à exposição de aparecer diante de uma câmera.
Para todas as suas necessidades de marketing, temos uma solução disponível
Desenvolvido por dentistas para dentistas, nossa empresa oferece serviços com inteligência artificial, software e treinamento — desde a criação de vídeos por meio da nossa parceria com a HeyGen até marketing, conversão de leads e capacitação de vendas. Cada solução é projetada para que você possa se concentrar nos pacientes enquanto nós lidamos com a carga de trabalho e entregamos engajamento de alta qualidade.
De um marketing que consome tempo para um marketing sem esforço
Conhecemos o mercado odontológico no Brasil melhor do que qualquer outro
Há mais de 30 anos, ajudamos milhares de dentistas e clínicas odontológicas no Brasil a alcançar resultados excepcionais. Hoje, nossa agência de marketing, programas de treinamento e soluções de software dão suporte a mais de 1.800 clínicas, capacitando profissionais da odontologia a expandir suas práticas, atrair mais pacientes e prestar um atendimento excepcional com confiança.
ICOM Marketing Exemplos de Vídeo