Por que existimos

Nosso nome significa ‘coruja’ em francês—símbolo de sabedoria e autoridade. É isso que falta no marketing de RP e influenciadores de hoje, que muitas vezes favorece a atenção em detrimento do impacto: truques, comunicados de imprensa vazios e influenciadores superficiais. Na Hibou, nós trazemos a substância de volta. Não buscamos atenção—construímos autoridade.

Acreditamos em autoridade, não em atenção

A Hibou ajuda marcas a se tornarem autoridades: concentre-se na substância, ouse ter uma opinião, aumente sua influência e comece a liderar a conversa em vez de segui-la. Seja você grande ou pequeno, conosco você se torna o líder do seu setor. E é isso que torna sua marca verdadeiramente credível.