Por que existimos
Nosso nome significa ‘coruja’ em francês—símbolo de sabedoria e autoridade. É isso que falta no marketing de RP e influenciadores de hoje, que muitas vezes favorece a atenção em detrimento do impacto: truques, comunicados de imprensa vazios e influenciadores superficiais. Na Hibou, nós trazemos a substância de volta. Não buscamos atenção—construímos autoridade.
Acreditamos em autoridade, não em atenção
A Hibou ajuda marcas a se tornarem autoridades: concentre-se na substância, ouse ter uma opinião, aumente sua influência e comece a liderar a conversa em vez de segui-la. Seja você grande ou pequeno, conosco você se torna o líder do seu setor. E é isso que torna sua marca verdadeiramente credível.
Para possuí-lo, você precisa inovar
As mídias sociais podem agora ser mais importantes do que os meios de comunicação tradicionais. A Inteligência Artificial está revolucionando tudo em marketing e comunicação. Nosso hub de inovação experimenta continuamente com nossos clientes para manter a posição de liderança em marketing e comunicação no futuro.
A autoridade da marca digital
Como uma autoridade, sua base de conhecimento online está sempre disponível. Humanos Digitais (personas de marca impulsionadas por IA) são uma ferramenta estratégica para reivindicar e construir autoridade. Nós concebemos, construímos e desenvolvemos Humanos Digitais para nossos clientes que se alinham perfeitamente com sua comunicação estratégica.
Hibou/x Exemplos de Vídeo