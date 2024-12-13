FAMEPLAY

Narrativas Premiadas Encontram Vídeos com Inteligência Artificial

A Fameplay combina sua narrativa premiada internacionalmente com a tecnologia de IA de ponta da HeyGen para revolucionar o conteúdo audiovisual. Do nosso estúdio dedicado em Praga, República Tcheca, criamos e localizamos conteúdo em dezenas de idiomas mundiais, tornando-o acessível a públicos globais.

Gêmeos Digitais: Seu Segundo Eu Potencializado por IA

Um gêmeo digital, ou avatar, permite que você se comunique em múltiplos idiomas sem esforço—economizando tempo valioso que seria gasto em um estúdio de filmagem. Esta tecnologia possibilita uma interação contínua e em tempo real sem a necessidade de presença física.

Clonagem de Voz: A Arte do Som Humano

A Fameplay valoriza a riqueza da voz humana — tanto na fala quanto no canto. Em nossas produções originais, exploramos a clonagem de vozes existentes e a síntese de novas vozes, expandindo os limites da tecnologia vocal no entretenimento e na mídia.

Localização Integrada & Alcance Global

Acreditamos que o conteúdo audiovisual deve ser sem fronteiras. Por meio de traduções certificadas em dezenas de idiomas, garantimos que o conteúdo informativo e educacional alcance públicos diversos em todo o mundo.

Criação de Imagens e Vídeos Impulsionada por IA

Projetamos e testamos maneiras de produzir vídeos de alta qualidade sem nunca ligar uma câmera. Ao aproveitar a IA, geramos saídas multimodais a partir de texto, incluindo gráficos, colagens de imagens, vídeos verticais e horizontais, audiolivros, podcasts e até músicas.

Fameplay Exemplos de Vídeo

video thumbnail
video thumbnail
logo
