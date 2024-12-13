FadPro

De vídeo tradicional para produção inteligente.

A FadPro é a empresa de EdTech da Polimi Graduate School of Management, a Escola de Negócios da Universidade Politécnica de Milão. Nós combinamos design centrado no ser humano e fluxos de trabalho impulsionados por IA para criar treinamentos corporativos e institucionais de alto impacto, em qualquer idioma e em qualquer escala. Nossa missão é ajudar corporações globais e instituições públicas a transformar conhecimento em impacto.

Um estúdio para criação de avatares personalizados

Na FadPro, construímos um estúdio interno dedicado para filmagem de avatares e captura de voz. Isso garante qualidade profissional e controle total sobre o processo de criação. A partir daí, usamos o HeyGen para otimizar a produção, gerenciar a localização e entregar conteúdo de aprendizado poderoso de forma eficiente.

A IA empodera, mas o design ainda lidera

A IA simplifica e acelera a produção de vídeos, oferecendo ferramentas poderosas para escalar e adaptar o conteúdo. No entanto, quando se trata de aprendizado corporativo e institucional, o design eficaz continua sendo um processo liderado por humanos. A FadPro traz uma experiência excepcional nesta área, refinada em projetos de grande impacto como o FLEX Executive MBA, o principal programa de aprendizado digital da Polimi Graduate School of Management.

A tecnologia encontra o desempenho multilíngue

Desde 2024, integramos completamente o HeyGen em nosso pipeline de produção. Utilizamos para criar versões multilíngues, gerar avatares interativos e automatizar tarefas repetitivas. Isso nos permite manter a consistência enquanto ampliamos o alcance e o impacto de cada vídeo de treinamento.

Uma abordagem completa do início ao fim

Como uma agência oficial HeyGen, apoiamos os clientes durante todo o processo. Desde o licenciamento e configuração tecnológica até o roteirização, redação, gravação e entrega final, garantimos que cada etapa seja realizada com precisão. Nossa abordagem é respaldada pela força acadêmica e credibilidade de uma escola de negócios de classe mundial.

FadPro Exemplos de Vídeo

