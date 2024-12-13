Um estúdio para criação de avatares personalizados

Na FadPro, construímos um estúdio interno dedicado para filmagem de avatares e captura de voz. Isso garante qualidade profissional e controle total sobre o processo de criação. A partir daí, usamos o HeyGen para otimizar a produção, gerenciar a localização e entregar conteúdo de aprendizado poderoso de forma eficiente.

A IA empodera, mas o design ainda lidera

A IA simplifica e acelera a produção de vídeos, oferecendo ferramentas poderosas para escalar e adaptar o conteúdo. No entanto, quando se trata de aprendizado corporativo e institucional, o design eficaz continua sendo um processo liderado por humanos. A FadPro traz uma experiência excepcional nesta área, refinada em projetos de grande impacto como o FLEX Executive MBA, o principal programa de aprendizado digital da Polimi Graduate School of Management.