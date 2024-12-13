DIGITAL A-TEAM

Perdendo contato com seus clientes à medida que cresce? Nossos avatares interativos de IA mantêm a conexão viva – 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Na DIGITAL A-TEAM, combinamos o poder de vídeo de IA da HeyGen com nosso próprio motor de avatares para criar experiências verdadeiramente interativas com os clientes. Nossos avatares não apenas falam – eles orientam, respondem e convertem. Seja em sites, páginas de destino ou em funis de saída, implementamos assistentes multilíngues, disponíveis 24/7, que automatizam o serviço, as vendas e a geração de leads. Integrando a HeyGen ao nosso sistema proprietário, transformamos avatares em vídeo em pontos de contato totalmente interativos – personalizados, escaláveis e confiáveis por marcas líderes em toda a região DACH.