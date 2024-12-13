DIGITAL A-TEAM

Perdendo contato com seus clientes à medida que cresce? Nossos avatares interativos de IA mantêm a conexão viva – 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Na DIGITAL A-TEAM, combinamos o poder de vídeo de IA da HeyGen com nosso próprio motor de avatares para criar experiências verdadeiramente interativas com os clientes. Nossos avatares não apenas falam – eles orientam, respondem e convertem. Seja em sites, páginas de destino ou em funis de saída, implementamos assistentes multilíngues, disponíveis 24/7, que automatizam o serviço, as vendas e a geração de leads. Integrando a HeyGen ao nosso sistema proprietário, transformamos avatares em vídeo em pontos de contato totalmente interativos – personalizados, escaláveis e confiáveis por marcas líderes em toda a região DACH.

Mantenha-se Próximo – Mesmo Quando Estiver Expandindo

O crescimento cria distância. Entre você e seus clientes. Entre o interesse e a resposta. Nós preenchemos essa lacuna com avatares interativos de IA – combinando o poder de vídeo da HeyGen com nosso próprio motor de automação para manter sua marca pessoal, multilíngue e sempre disponível.

De Vídeo para Assistente Virtual

Não apenas produzimos vídeos de avatares – criamos assistentes inteligentes que envolvem, orientam e convertem. Ao integrar o HeyGen em nosso sistema proprietário, entregamos avatares conversacionais que se conectam com seus clientes e se integram diretamente às suas ferramentas existentes.

Conversas Reais. Resultados Reais.

Nossos clientes em toda a região DACH relatam tempos de resposta mais rápidos, taxas de conversão mais altas e menos pressão sobre suas equipes. Com mais de 25 implantações de avatares e crescendo, ajudamos você a escalar sem perder o contato – e fazer a automação parecer pessoal.

Confiado por Líderes do Setor

De fabricantes a agências públicas, empresas com visão de futuro confiam na DIGITAL A-TEAM. Como parceiros certificados da HeyGen com ampla experiência em automação e CRM, entregamos mais do que tecnologia – criamos experiências digitais que funcionam.

