Perdendo contato com seus clientes à medida que cresce? Nossos avatares interativos de IA mantêm a conexão viva – 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Mantenha-se Próximo – Mesmo Quando Estiver Expandindo
O crescimento cria distância. Entre você e seus clientes. Entre o interesse e a resposta. Nós preenchemos essa lacuna com avatares interativos de IA – combinando o poder de vídeo da HeyGen com nosso próprio motor de automação para manter sua marca pessoal, multilíngue e sempre disponível.
De Vídeo para Assistente Virtual
Não apenas produzimos vídeos de avatares – criamos assistentes inteligentes que envolvem, orientam e convertem. Ao integrar o HeyGen em nosso sistema proprietário, entregamos avatares conversacionais que se conectam com seus clientes e se integram diretamente às suas ferramentas existentes.
Conversas Reais. Resultados Reais.
Nossos clientes em toda a região DACH relatam tempos de resposta mais rápidos, taxas de conversão mais altas e menos pressão sobre suas equipes. Com mais de 25 implantações de avatares e crescendo, ajudamos você a escalar sem perder o contato – e fazer a automação parecer pessoal.
Confiado por Líderes do Setor
De fabricantes a agências públicas, empresas com visão de futuro confiam na DIGITAL A-TEAM. Como parceiros certificados da HeyGen com ampla experiência em automação e CRM, entregamos mais do que tecnologia – criamos experiências digitais que funcionam.
DIGITAL A-TEAM Exemplos de Vídeos