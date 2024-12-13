Brainsonic

Seu parceiro criativo para comunicação com avatares

A Brainsonic é uma das agências de comunicação mais conhecidas em Paris, pioneira no uso de IA Generativa. Estamos trabalhando em avatares há três anos com a HeyGen, e desenvolvemos alguns dos casos de uso mais relevantes na França (E.Leclerc, Indigo, Guy Hoquet L’Immobilier). Podemos integrar todas as funcionalidades da HeyGen em nossos projetos, incluindo avatares, avatares em tempo real, sincronização labial em traduções e mais.

Abordagem Estratégica para Criação de Avatares

Como uma agência de comunicação, abordamos a criação de avatares com o mesmo rigor estratégico de qualquer briefing — guiados por percepção, intenção e criatividade. Todo projeto começa por entender profundamente seus objetivos, público e mensagem, porque acreditamos que um avatar é tão poderoso quanto a comunicação que ele representa. Não entregamos apenas um avatar; criamos uma voz, uma presença e, mais importante, uma conexão genuína.

Produção em escala

Com profundo conhecimento em IA generativa, síntese de voz e sincronização labial multilíngue, escalamos a produção de avatares sem comprometer a qualidade. Utilizamos o HeyGen combinado com nossos fluxos de trabalho personalizados para possibilitar uma produção escalável com custos controlados.

Equipes Especializadas ao Seu Dispor

Nossa equipe combina conhecimento técnico com direção criativa para dar vida aos avatares. Cuidamos de tudo, desde o desenvolvimento do roteiro e identidade visual até a produção e integração em diversas plataformas. Essa abordagem completa garante que seu avatar se torne uma ferramenta de comunicação versátil que pode evoluir de acordo com suas necessidades, enquanto nossos gerentes de projeto dedicados garantem uma implementação tranquila durante todo o processo.

Um Avatar para Cada Necessidade

Se você está procurando melhorar o atendimento ao cliente, criar conteúdo de treinamento envolvente, realizar apresentações multilíngues ou desenvolver campanhas de comunicação inovadoras, nossos avatares se adaptam às suas necessidades específicas. Implementamos com sucesso avatares em diversos setores, criando experiências personalizadas que ressoam com o público enquanto entregam resultados mensuráveis.

Exemplos de Vídeo da Brainsonic

video thumbnail
video thumbnail
logo
