Criação de Avatares Ultra-Realistas
Com anos de experiência, sabemos o que é necessário para alcançar uma presença realista na tela. Cada gravação é realizada com câmeras 4K, equipamento de áudio profissional e iluminação cinematográfica para garantir que seu avatar pareça natural, confiável e humano.
Criação de Conteúdo Sem Esforço
Precisa de um novo vídeo amanhã? Assim que seu avatar estiver pronto, é só enviar um roteiro. Produza conteúdo educativo, mensagens de divulgação ou clipes para redes sociais tão facilmente quanto escrever um e-mail.
Suporte de Produção Tudo Incluído
Cuidamos de tudo—roteirização, filmagem, edição e integração—para que você não precise se preocupar com a logística de produção. Após uma única gravação, você sai com um avatar reutilizável e a capacidade de gerar conteúdo a qualquer momento, em qualquer lugar.
Mensagens Consistentes Entre Plataformas
Mantenha um tom unificado em apresentações de vendas, atualizações para investidores e vídeos de integração. Seja você uma startup ou uma empresa global, seu avatar transmite sua mensagem perfeitamente, todas as vezes
Bay Ray Studios Exemplos de Vídeo