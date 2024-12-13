Uma Nova Era da Comunicação Digital
A Think Cloud, liderada por Scott Clark (CTO) e Leon McQuade (Diretor de IA), fez parceria com a Blink Video e o fundador Sam Cawley para lançar o Avatar-Me — uma solução de IA revolucionária que redefine a forma como nos conectamos e criamos. Impulsionado pelos avatares de IA da Heygen, o Avatar-Me torna a criação de conteúdo mais rápida, inteligente e envolvente, mantendo ao mesmo tempo a máxima segurança e autenticidade.
Uma Fusão de IA, Videografia e Cibersegurança
Ao combinar inteligência artificial, videografia profissional e uma abordagem inicial em cibersegurança, o Avatar-Me capacita empresas a escalar a comunicação sem esforço. Seja para marketing, educação ou engajamento do cliente, essa abordagem entrega mídias que não são apenas eficientes, mas também profundamente pessoais e confiáveis.
Produção de Alta Qualidade se Encontra com Inovação em IA
A Blink Video oferece uma produção de vídeo premium, garantindo que cada vídeo dirigido por IA pareça polido e profissional. Aliado à expertise em cibersegurança da Think Cloud, as marcas podem adotar a IA sem comprometer a qualidade — sabendo que seu conteúdo é seguro, produzido de forma ética e pronto para o destaque.
Comunicação Escalável e Impactante
Com a tecnologia de ponta da Heygen e a aliança estratégica da Avatar-Me, Blink Video e Think Cloud, as empresas agora podem criar conteúdo de alta qualidade em escala. O futuro da criação de conteúdo não é apenas automatizado — é centrado no ser humano, seguro e projetado para uma conexão significativa.
AvatarMe Exemplos de Vídeo