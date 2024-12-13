Uma Nova Era da Comunicação Digital

A Think Cloud, liderada por Scott Clark (CTO) e Leon McQuade (Diretor de IA), fez parceria com a Blink Video e o fundador Sam Cawley para lançar o Avatar-Me — uma solução de IA revolucionária que redefine a forma como nos conectamos e criamos. Impulsionado pelos avatares de IA da Heygen, o Avatar-Me torna a criação de conteúdo mais rápida, inteligente e envolvente, mantendo ao mesmo tempo a máxima segurança e autenticidade.

Uma Fusão de IA, Videografia e Cibersegurança

Ao combinar inteligência artificial, videografia profissional e uma abordagem inicial em cibersegurança, o Avatar-Me capacita empresas a escalar a comunicação sem esforço. Seja para marketing, educação ou engajamento do cliente, essa abordagem entrega mídias que não são apenas eficientes, mas também profundamente pessoais e confiáveis.