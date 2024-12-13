Reinvente o Marketing Imobiliário com Vídeo Interativo Impulsionado por IA

Criar. Envolver. Converter.
Destaque-se em um mercado concorrido com uma maneira mais inteligente de se conectar. Ask the Agent permite que você capture a atenção, mantenha conversas e converta leads—sem fazer todo o trabalho pesado sozinho. Menos explicações, mais engajamento. Automatize tarefas repetitivas e libere tempo com o seu próprio Gêmeo Digital pessoal, alimentado pela Heygen.
Confiado por Agentes. Impulsionado pela Inovação.
Apoiamos com orgulho os membros da NAR com um sistema poderoso projetado para o mercado competitivo e acelerado de hoje. Construído com a mais recente tecnologia de IA e cuidadosamente adaptado para profissionais do ramo imobiliário, o Ask the Agent combina inovação, confiabilidade e confiança — ajudando corretores a automatizar tarefas, engajar potenciais clientes e, em última análise, trabalhar de maneira mais inteligente, eficiente e eficaz todos os dias.
Conheça Seu Gêmeo Digital
Esteja elegante, soe profissional e mantenha o controle. Seu Gêmeo Digital transmite sua mensagem com confiança e clareza — exatamente como você faria. Seja uma primeira impressão ou um retorno, você sempre parecerá a sua melhor versão. É editável, sempre atual e constantemente ativo — assim sua voz e seu valor nunca ficam obsoletos.
Trabalhe de forma mais inteligente—mesmo quando não está no horário de trabalho
Ask the Agent Exemplos em Vídeo