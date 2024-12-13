Ask the Agent

Reinvente o Marketing Imobiliário com Vídeo Interativo Impulsionado por IA

Bem-vindo ao Ask the Agent—onde sua expertise encontra a automação. Nossa plataforma ajuda você a criar um gêmeo digital pessoal que espelha sua voz, estilo e conhecimento. É mais do que uma ferramenta—é seu assistente sempre ativo, projetado para cativar e converter.

Criar. Envolver. Converter.

Destaque-se em um mercado concorrido com uma maneira mais inteligente de se conectar. Ask the Agent permite que você capture a atenção, mantenha conversas e converta leads—sem fazer todo o trabalho pesado sozinho. Menos explicações, mais engajamento. Automatize tarefas repetitivas e libere tempo com o seu próprio Gêmeo Digital pessoal, alimentado pela Heygen.

Confiado por Agentes. Impulsionado pela Inovação.

Apoiamos com orgulho os membros da NAR com um sistema poderoso projetado para o mercado competitivo e acelerado de hoje. Construído com a mais recente tecnologia de IA e cuidadosamente adaptado para profissionais do ramo imobiliário, o Ask the Agent combina inovação, confiabilidade e confiança — ajudando corretores a automatizar tarefas, engajar potenciais clientes e, em última análise, trabalhar de maneira mais inteligente, eficiente e eficaz todos os dias.

Conheça Seu Gêmeo Digital

Esteja elegante, soe profissional e mantenha o controle. Seu Gêmeo Digital transmite sua mensagem com confiança e clareza — exatamente como você faria. Seja uma primeira impressão ou um retorno, você sempre parecerá a sua melhor versão. É editável, sempre atual e constantemente ativo — assim sua voz e seu valor nunca ficam obsoletos.

Trabalhe de forma mais inteligente—mesmo quando não está no horário de trabalho

Busy in a showing? Out with family? Your Digital Twin is always on. It engages with clients 24/7—no coffee breaks, no sick days. It's tireless, responsive, and always ready to represent you at your best. Just one-click share with links and QR codes, and your Digital Twin goes to work—anywhere, anytime.

Ask the Agent Exemplos em Vídeo

video thumbnail
video thumbnail
