Grave um novo roteiro, escolha um idioma alvo e clique em “renderizar”—seu avatar cria vídeos novos para sites, quiosques, módulos de LMS ou óculos de realidade aumentada em minutos. O mesmo arquivo pode alternar entre bate-papo em tempo real, transmissões programadas ou treinamento interativo, todos funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, com diálogos naturais e sincronização labial perfeita. Conforme sua história se desenvolve, o avatar se adapta junto—sem necessidade de refilmagens, dias de estúdio, apenas alcance ilimitado em todos os canais que você já utiliza

Use seu gêmeo para entregar vídeos de vendas personalizados, integração multilíngue que aumenta a retenção de aprendizado, ou respostas instantâneas de autoatendimento que reduzem os tickets de suporte. Organizações de manufatura a hospitalidade e até administrações municipais já contam com avatares AIdentical para campanhas de marketing, atualizações executivas, serviços aos cidadãos e mais—ondever um rosto humano faz a mensagem ser compreendida.

IA sincronizada para habilitação de equipes globais

Seu avatar pode instruir a equipe de vendas em Berlim ao amanhecer, integrar novos funcionários em São Paulo ao meio-dia e apresentar uma demonstração ao vivo do produto em Tóquio após o anoitecer — tudo com expressões faciais naturais, sincronização labial perfeita e personalização em tempo real. A disponibilidade ininterrupta elimina todas as barreiras de agendamento e idioma, permitindo que você se concentre na estratégia enquanto seu gêmeo amplia seu alcance.

Por que AIdentical é o parceiro ideal para o seu Gêmeo Digital

Construído e hospedado na Alemanha, o AIdentical combina equipamentos de captura de nível cinematográfico com uma nuvem certificada pela ISO-27001, garantindo que seus dados e imagem permaneçam seguros desde o primeiro quadro até a entrega global. Nossos especialistas aprimoram iluminação, voz e microexpressões até que o avatar pareça inconfundivelmente humano, e então o integram por meio de APIs plug-and-play em todos os canais que você já utiliza. Gerentes de sucesso dedicados mantêm roteiros, idiomas e formatos em evolução conforme suas necessidades, assegurando que seu gêmeo cresça junto com a sua história.