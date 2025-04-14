Większość rodzin używa od 60 do 100 zdjęć w pamiątkowej prezentacji, pokazując każde przez trzy do pięciu sekund, co daje film trwający od pięciu do dziesięciu minut. Na zapętlone wideo wyświetlane podczas przyjęcia dobrze sprawdza się długość od dziesięciu do piętnastu minut. Dopasuj czas trwania filmu do długości utworów muzycznych, aby muzyka i zdjęcia kończyły się jednocześnie.