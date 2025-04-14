Memorial Video Maker for Heartfelt Tributes

Turn your favorite photos into a heartfelt memorial video in minutes. No video editing skills and no cameras needed. Gently animate a portrait, add narration and a music track, and create a memorial your whole family can cherish.

147 671 396Wygenerowane filmy
122 782 536Wygenerowane avatary
20 427 036Przetłumaczone filmy
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Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.
Stylized white car icon on a blue background.Kluczowe funkcje

Features of the Memorial Video Maker

Delikatny ruch dla cennego zdjęcia

Prześlij jedno zdjęcie portretowe, a narzędzie image to video doda delikatny uśmiech lub subtelny ruch głową, dzięki czemu nieruchoma fotografia będzie wyglądać jak żywa chwila. To subtelny sposób, by ożywić ich historię, bez efektu sztuczności.

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A single framed portrait gaining a soft, gentle motion in a warm memorial video editor.

Combine Photos and Video Clips

Przeciągnij i upuść zebrane zdjęcia i nagrania, a HeyGen połączy fotografie i klipy wideo w płynny pokaz slajdów, automatycznie dodając przejścia i dopasowując czas trwania. Możesz zmieniać kolejność scen lub podmieniać obrazy w prostym edytorze tekstowym.

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Cherished photos and short clips arranged into a flowing memorial slideshow timeline.

Narrated Tribute From Your Words

Napisz kilka zdań o życiu bliskiej Ci osoby, asilnik text to videozamieni je w mówioną narrację w naturalnie brzmiącym głosie. Mowa pogrzebowa lub wiersz stają się ciepłym lektorem – prostym sposobem, by uczcić pamięć bliskiej osoby i stworzyć film godny tego dnia.

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A written tribute being turned into a warm, gentle spoken narration for a memorial video.

Napisy, imiona i daty na ekranie

Customize each slide with names, life dates, quotes, or a favorite saying as clean on-screen text that everyone can read. Type the words once and place them on any slide. Make your tribute personal with the words that mattered most.

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A memorial slide showing a name, life dates, and a favorite saying as clean on-screen text.

A Memorial Video in 175+ Languages

Rodziny rzadko są dziś w jednym miejscu. Wygeneruj gotowy film w ponad 175 językach z narracją zsynchronizowaną z ruchem ust, aby bliscy za granicą mogli usłyszeć te same pełne miłości słowa w języku, w którym dorastali.

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A memorial tribute offered in many languages so family overseas can hear the same words.
Zielona ikona pudełka na prezent.Zastosowania

Zastosowania kreatora filmów pamiątkowych

Zmontowany z rodzinnych zdjęć, rytmicznie prowadzony pokaz slajdów na uroczystość żałobną, gotowy do eksportu jako plik MP4.

Funeral and Memorial Service Videos

Ręczne tworzenie pokazu slajdów na pogrzeb w tygodniu ceremonii bywa niezwykle trudne. Nasz kreator pokazów zamienia Twoje zdjęcia w spokojnie prowadzony, wspomnieniowy pokaz, który opowiada ich historię – poruszający hołd, gotowy do wyeksportowania jako plik MP4 i przekazania domowi pogrzebowemu.

Ciepły, pełen radości film wspomnieniowy z uroczystości życia, zmontowany do podnoszącej na duchu piosenki i wypełniony radosnymi zdjęciami.

Celebration of Life Highlight Videos

Nie każdemu odpowiada ponury montaż. Wybierz ciepłe zdjęcia, dodaj do nich energiczną piosenkę, którą ich przyjaciele od razu rozpoznają, wpleć krótkie ujęcia śmiechu i stwórz poruszający hołd, który sprawi, że ludzie wyjdą z uśmiechem, a nie tylko w żałobie.

Delikatna, narracyjna opowieść o życiu, odczytująca napisany nekrolog spokojnym, naturalnym głosem.

Nagrane wideo-hołd z opowieścią o życiu

Gdy nikt nie jest w stanie odczytać mowy pogrzebowej na głos, generator głosu AI wypowiada Twoje słowa spokojnym tonem, dzięki czemu możesz oddać im hołd, nie narażając nikogo na załamanie.

Wzruszający pamiątkowy film o ukochanym zwierzaku, łączący zdjęcia od pierwszych wspólnych chwil po spokojne, późniejsze popołudnia.

Filmy pamiątkowe i wspomnieniowe o zwierzętach

Losing a pet deserves the same care. Add photos from puppy days to the last quiet afternoons, set them to a gentle track, and commemorate a friend who was family.

Wspomnieniowy hołd odtworzony w innym języku z dopasowanym ruchem ust dla rodziny mieszkającej za granicą.

Filmy z podziękowaniami dla rodziny za granicą

Bliscy, którzy nie mogli przyjechać, wciąż zasługują na udział. Tłumacz wideo oparty na AI odtwarza cały filmowy hołd w ich języku z dopasowanym ruchem ust, dzięki czemu odległość nigdy nie przeszkadza w pożegnaniu.

Pamiątkowa kapsuła rocznicowa, otwierana co roku i odświeżana nowymi rodzinnymi zdjęciami.

Pamiątkowe upominki rocznicowe

W każdą rocznicę możesz ponownie otworzyć projekt i bez trudu dodać zdjęcia przesłane przez bliskich, a następnie w kilka minut wygenerować nową wersję. Z czasem staje się to pamiątkowym filmem, który podtrzymuje pamięć o zmarłym dzięki pokazowi slajdów, jaki rodzina może pielęgnować przez lata – zamiast pliku uwięzionego na starej pamięci USB.

Rozmyta biała ikona dokumentu z przyciskiem odtwarzania na jasnoniebieskim tle.Jak to działa

Jak działa kreator filmów pamiątkowych

Nasz kreator pokazów slajdów upamiętniających pomoże Ci stworzyć film wspomnieniowy w 3–4 krótkich krokach – od folderu ze zdjęciami do gotowego do udostępnienia hołdu. Kreator filmów pamiątkowych pozwala w kilka minut przygotować pokaz slajdów i udostępnić wideo, bez konieczności zmagania się z osią czasu.

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Krok 1: Dodaj swoje zdjęcia

Prześlij zdjęcia, portrety i krótkie klipy. Działa prawie każdy format, a później możesz dodać więcej.

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Krok 2: Wybierz styl

Wybierz jeden z wielu szablonów i odkrywaj różne style wideo, a następnie dostosuj tło i czcionkę. Każdy szablon wideo można edytować, więc bez trudu wybierzesz piękny szablon pokazu slajdów na uroczystość wspomnieniową lub pogrzeb.

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Krok 3: Dodaj muzykę i tekst

Choose or upload a song to build a video with music, then add names, dates, captions, and optional narration in a natural voice.

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Krok 4: Eksportuj i udostępnij

Renderuj w jakości HD lub 4K, następnie pobierz swój film wspomnieniowy jako plik MP4 i przekaż kopię domowi pogrzebowemu albo wyślij prywatny link.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kreatora filmów pamiątkowych

Czym jest kreator filmów pamiątkowych i jak działa?

Kreator filmów pamiątkowych to narzędzie, które pomaga stworzyć pamiątkowy pokaz slajdów z zdjęć, klipów wideo, muzyki i tekstu. Wgrywasz swoje materiały, wybierasz szablon, a program w kilka minut tworzy film‑wspomnienie. Wiele rodzin korzysta z niego, aby przygotować filmowy hołd na uroczystość lub jako trwałą pamiątkę.

Ile zdjęć powinno znaleźć się w pamiątkowej prezentacji i jak długo powinna ona trwać?

Większość rodzin używa od 60 do 100 zdjęć w pamiątkowej prezentacji, pokazując każde przez trzy do pięciu sekund, co daje film trwający od pięciu do dziesięciu minut. Na zapętlone wideo wyświetlane podczas przyjęcia dobrze sprawdza się długość od dziesięciu do piętnastu minut. Dopasuj czas trwania filmu do długości utworów muzycznych, aby muzyka i zdjęcia kończyły się jednocześnie.

Czy zdjęcie mojego bliskiego animowane przez AI będzie wyglądało z szacunkiem?

Tak, pod warunkiem że ruch pozostaje subtelny. Model Avatar IV od HeyGen dodaje delikatny uśmiech lub łagodny ruch głową zamiast przesadzonej gestykulacji, dzięki czemu nieruchomy portret staje się poruszającą pamiątką, a nie czymś niepokojącym. Masz pełną kontrolę nad tym, jak bardzo ma się poruszać.

Jak zamienić stare wywołane zdjęcia w pamiątkowy pokaz slajdów?

Zeskanuj każdą odbitkę w rozdzielczości 300 DPI lub sfotografuj ją na płasko w dobrym oświetleniu, a następnie prześlij pliki. HeyGen akceptuje formaty JPG, PNG i HEIC, wyostrza każdy obraz i umieszcza go w pokazie slajdów z pogrzebu. To prosty sposób na stworzenie filmu wspomnieniowego z pudełka pełnego zdjęć.

Jakiej muzyki mogę użyć w filmie pamiątkowym?

Na prywatną uroczystość możesz użyć praktycznie każdej znaczącej piosenki. Do wszystkiego, co będzie publicznie udostępnione w internecie, wybierz utwory wolne od tantiem lub odpowiednio licencjonowane, aby materiał nie został wyciszony ani usunięty. Jedna lub dwie piosenki w zupełności wystarczą do większości pokazów slajdów na pogrzeb.

Dlaczego warto wybrać HeyGen zamiast innych kreatorów filmów z podziękowaniami?

Większość twórców filmów pamiątkowych kończy na pokazie slajdów ze zdjęć. HeyGen dodatkowo ożywia portret, czyta na głos Twoje słowa i odtwarza cały film w ponad 175 językach. Dzięki temu połączeniu możesz w kilka minut stworzyć piękny film pamiątkowy zarówno na ceremonię, jak i dla bliskich, którzy są daleko.

Czy mogę edytować film pamiątkowy po jego utworzeniu?

Tak. HeyGen pełni również funkcję internetowego edytora wideo. Otwórz projekt w edytorze wideo AI, aby podmienić zdjęcie, poprawić podpis lub zmienić utwór, a następnie wygeneruj wideo ponownie w kilka minut. Nie musisz uczyć się osobnego programu do edycji ani niczego tworzyć od zera.

Jak mogę odtworzyć i udostępnić pamiątkowy film podczas ceremonii pogrzebowej?

Wyeksportuj go jako plik MP4 w jakości HD lub 4K, czyli w formacie preferowanym przez większość kaplic, i wyślij nagranie z uroczystości do swojego dyrektora co najmniej 48 godzin wcześniej, aby mógł je przetestować. Prywatny link pozwala też udostępnić pamiątkowe wideo z pogrzebu wszystkim, którzy nie mogli w nim uczestniczyć.

Czy mogę stworzyć film z podziękowaniami bez doświadczenia w montażu?

Tak, proces jest stworzony z myślą o osobach początkujących, bez żadnego doświadczenia w montażu. Twórcy, którzy nigdy nie pracowali w studiu, odczuwają tę samą łatwość: edukator Anton Voroniuk zgłosił oszczędność 15,5 godziny tygodniowo i nawet 40‑krotne obniżenie kosztów produkcji. Jeśli oni mogą szybko stworzyć wideo, może to zrobić także pogrążona w żałobie rodzina.

Czy istnieje darmowy kreator filmów pamiątkowych i ile to kosztuje?

Tak. Ten darmowy kreator pamiątkowych filmów pozwala rozpocząć i przygotować pełny materiał wspomnieniowy bez płacenia z góry. Płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie i odblokowują dłuższe filmy, eksport w jakości HD i 4K oraz więcej języków. Jako darmowy kreator filmów wspomnieniowych, plan startowy często w zupełności wystarcza na pojedynczy film na uroczystość.

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