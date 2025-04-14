Kreator filmów pogrzebowych do tworzenia poruszających filmów wspomnieniowych

Our funeral video maker helps you create heartfelt tribute videos, turning photos, home video clips, and favorite songs into a polished tribute video in minutes. No cameras and no video editing software. Honor your loved one with a memorial you can play at the service, share online, or cherish as a keepsake.

147 671 396Wygenerowane filmy
122 782 536Wygenerowane avatary
20 427 036Przetłumaczone filmy
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.
Stylized white car icon on a blue background.Key Features

Features of the Funeral Video Maker

Photo and video memorial slideshows

Upload the photos and video clips you have gathered, and this tribute video maker allows you to create a memorial slideshow set to a song you choose. Drag and drop images into the online video editor built on HeyGen's AI video generator, with no timeline to wrestle with and no software to install.

Get Started for Free →
A memorial slideshow being assembled from family photos and clips in a calm online video editor.

Ready-made memorial video templates

Select a template from a library of memorial and funeral designs instead of starting on a blank screen. Each tribute video template sets the background, transitions, title slide, and pacing for you. Customize the colors, fonts, and text to personalize your video and create an emotional tribute while you focus on choosing the right photos.

Rozpocznij za darmo →
A library of respectful memorial and funeral video templates with soft backgrounds and title slides.

Imiona, daty i cytaty na ekranie

Add text such as names, dates, and quotes that help every guest follow the story. The subtitle generator keeps captions readable on a large screen, and you can add text to any slide and hold it long enough for people across the room to read every word.

Get Started for Free →
A memorial slide showing a name, dates, and a quote as clean, readable on-screen text.

Dopasowana muzyka, zsynchronizowana z każdą slajdem

Make your tribute personal with a song that mattered to them, or upload one from the family, so you have a video with music that fits the moment. You control how long each photo holds, so the slideshow video never rushes and the tone stays steady, gentle, and easy to cherish.

Get Started for Free →
A gentle memorial slideshow with a meaningful song timed so each photo holds without rushing.

Share the tribute in 175+ languages

When relatives are spread across countries, the AI video translator rebuilds the whole video tribute in 175+ languages with natural lip-synced voice, not subtitles alone. Share your video so one heartfelt memorial video reaches a grandmother abroad and cousins overseas in the language each of them speaks at home.

Rozpocznij za darmo →
A memorial tribute offered in many languages so family overseas can hear it in their own language.
Green gift box icon.Use cases

Use cases

Gotowa prezentacja ze zdjęć rodzinnych na uroczystość pogrzebową, przygotowana do odtworzenia podczas ceremonii.

Slideshow for the funeral service

Kiedyś rodziny przekazywały do domu pogrzebowego pudełko ze zdjęciami. Teraz możesz samodzielnie łatwo dodać fotografie, ożywić jedno szczególnie cenne ujęcie dzięki funkcji zamiany obrazu na wideo i oddać hołd bliskiej osobie gotowym filmem, idealnym na poruszającą ceremonię pogrzebową.

Ciepły, pełen życia hołd, który łączy jaśniejsze fotografie w rozdziały dobrze przeżytego życia.

Celebration of life gatherings

Uroczystość upamiętniająca życie powinna być ciepła, a nie ponura. Wybierz piękną pamiątkową prezentację, pogrupuj jaśniejsze zdjęcia w rozdziały, takie jak rodzina, podróże i praca, i stwórz wyjątkowy hołd, który upamiętni w pełni przeżyte życie.

Napisana mowa pożegnalna wygłoszona ciepłą, spokojną narracją do pamiątkowej prezentacji zdjęć.

A narrated eulogy or life story

Wygłoszenie mowy pogrzebowej na głos w dniu ceremonii jest bardzo trudne. Wklej tekst, a generator głosu AI zamieni go w ciepłą, spokojną narrację do pamiątkowej prezentacji, która opowie ich historię i pozwoli ją usłyszeć nawet wtedy, gdy mówienie jest zbyt bolesne.

A tender pet memorial video gathering gentle photos and clips of a beloved companion.

Filmy upamiętniające i wspomnieniowe dla zwierząt

Zwierzę to też członek rodziny. Zbierz zdjęcia z telefonu i krótkie nagrania swojego psa lub kota, dodaj do nich delikatną muzykę i stwórz pamiątkowy film, do którego będziesz mógł wracać długo po stracie – poruszające wspomnienie ukochanego towarzysza.

Zapisana wiadomość głosowa zamieniona w udostępniany, pamiątkowy klip, połączony z ukochanymi rodzinnymi zdjęciami.

Pamiątka z zapisanych wiadomości głosowych

That saved voicemail is precious and easy to lose. Turn it into a shareable clip with audio to video, pair the recording with photos, and keep their memory alive with a memorial slideshow the whole family can hold onto.

A single memorial tribute rebuilt in each relative's language for a family spread worldwide.

Jeden hołd dla rodziny na całym świecie

Żałoba nie zna granic – tak samo nie powinien ich mieć hołd. Stwórz wideo‑wspomnienie, a następnie przygotuj jego wersję w języku każdego krewnego, aby nikt oglądający z innego kraju nie czuł się pominięty podczas pożegnania, zamieniając ten dzień we wspólne, rodzinne wideo‑dziedzictwo.

Rozmyta biała ikona dokumentu z przyciskiem odtwarzania na jasnoniebieskim tle.How it works

Jak działa kreator wideo pogrzebowego

Ten prosty proces tworzenia wideo pokazuje, jak przygotować film pamiątkowy – od folderu ze zdjęciami do gotowego materiału w czterech krokach, który można odtworzyć podczas ceremonii jeszcze tego samego dnia.

Zacznij tworzyć →
step icon

Krok 1: Prześlij swoje zdjęcia

Dodaj zdjęcia, domowe nagrania wideo i dowolne klipy wideo od rodziny, w każdym popularnym formacie, z dowolnego urządzenia.

step icon

Krok 2: Wybierz szablon

Wybierz elegancki szablon, który automatycznie ustawi tło, przejścia i tempo, a następnie dostosuj go do własnych preferencji.

step icon

Krok 3: Dodaj muzykę i tekst

Dodaj poruszającą piosenkę, wpisz tekst z imionami, datami i cytatami oraz ustaw, jak długo każda plansza ma być wyświetlana.

step icon

Krok 4: Eksportuj i udostępnij

Pobierz swój film z podziękowaniami w jakości HD, zapisz go na pendrivie dla sali lub wyślij prywatny link rodzinie, gdziekolwiek się znajduje.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kreatora filmów pogrzebowych

Czym jest kreator filmów z pogrzebu i jak działa?

Kreator wideo pogrzebowego to narzędzie online, które zamienia Twoje zdjęcia, krótkie nagrania wideo i muzykę w film wspomnieniowy, który możesz odtworzyć podczas ceremonii lub udostępnić w internecie. Korzystając z tego kreatora pokazów slajdów na pogrzeb, przesyłasz swoje wspomnienia, wybierasz szablon, dodajesz napisy oraz utwór muzyczny, a następnie eksportujesz gotowy film – bez potrzeby posiadania umiejętności montażu wideo. Taki film wspomnieniowy możesz stworzyć online w kilka minut, bezpośrednio w przeglądarce.

Jak długo powinien trwać pokaz slajdów na pogrzebie i ile zdjęć będę potrzebować?

Większość pokazów slajdów na pogrzebach trwa od pięciu do ośmiu minut, co oznacza mniej więcej od 40 do 80 zdjęć wyświetlanych po cztery do pięciu sekund każde, z podkładem jednej lub dwóch piosenek. Jeśli masz tylko kilka starszych fotografii, wyświetlaj każdą z nich dłużej i dodaj zdjęcia ważnych miejsc; kreator pamiątkowych pokazów slajdów pomoże Ci stworzyć pożegnalny pokaz zdjęć, który mimo wszystko będzie sprawiał wrażenie pełnego.

Czy mogę dodać ulubioną piosenkę mojej bliskiej osoby?

Yes. Add a song from the library or upload an MP3 that mattered to them, and customize the timing so photos land with the music. If the video will play in a public service, check that you have the right to use the track, since venues can have licensing rules.

Czy gotowe wideo będzie odtwarzane na ekranie w domu pogrzebowym?

Eksportuj w jakości HD jako standardowy plik MP4, który odtworzysz na projektorach w sali, telewizorach i laptopach. Zapisz kopię na pendrivie i wyślij zapasowy link e‑mailem do zakładu pogrzebowego z wyprzedzeniem. Przetestowanie odtwarzania dzień wcześniej to najbezpieczniejszy sposób, aby uniknąć niespodzianek podczas wyświetlania pamiątkowego filmu pogrzebowego.

Uroczystość jest za dwa dni. Czy zdążę jeszcze przygotować film z podziękowaniami?

Tak. Szablon filmu pamiątkowego zajmuje się układem, przejściami i tempem, dzięki czemu osoba robiąca to po raz pierwszy może stworzyć wideo w jeden wieczór. Wystarczy, że prześlesz swoje zdjęcia, dodasz utwór muzyczny, kilka podpisów i wyeksportujesz film — bez konieczności nauki skomplikowanego oprogramowania w czasie żałoby.

How is HeyGen different from other memorial video makers?

Oprócz tworzenia pokazu slajdów, HeyGen zamienia napisaną mowę pożegnalną w mówioną narrację i potrafi tworzyć filmy wspomnieniowe w ponad 175 językach z dopasowaną do ust ścieżką głosową. Inne narzędzia kończą się na zdjęciach i muzyce, więc bliscy mówiący w innym języku co najwyżej dostają napisy, zamiast naprawdę poczuć się częścią pożegnania.

Czy mogę stworzyć piękne wideo‑wspomnienie bez doświadczenia w montażu?

Tak. Osoby bez doświadczenia w produkcji uzyskują studyjną jakość materiałów w HeyGen, a edukator Anton Voroniuk obniżył koszty produkcji około 40‑krotnie i zaoszczędził 15,5 godziny tygodniowo po przejściu na tę platformę. Pogrążona w żałobie rodzina może stworzyć poruszający hołd podczas jednej sesji, zamiast pracować nad nim przez kilka dni.

Jak mogę udostępnić wspomnienie osobom, które nie mogły uczestniczyć?

Pobierz wideo i opublikuj je na stronie pamiątkowej, w serwisie YouTube lub jako prywatny link, który wyślesz SMS-em lub e‑mailem. Możesz też udostępnić je na Facebooku, aby dalsza rodzina i znajomi mogli je obejrzeć i dodać własne wspomnienia do tego poruszającego filmu, zachowując go jako spersonalizowany hołd, do którego zawsze można wrócić.

Czy istnieje darmowy kreator filmów z pogrzebu i ile kosztuje HeyGen?

Możesz zacząć od bezpłatnego wideo i stworzyć pełny hołd bez żadnych kosztów, co sprawia, że HeyGen jest naprawdę darmowym narzędziem do tworzenia filmów z podziękowaniami i pamiątkowych filmów wspomnieniowych na jednorazowe uroczystości. Płatne plany zaczynają się od około 24 USD miesięcznie i oferują dłuższy czas trwania filmów, eksport w jakości HD i 4K oraz brak znaku wodnego.

Czy mogę edytować film z podziękowaniami, gdy pojawi się więcej zdjęć?

Tak. Otwórz projekt w edytorze wideo AI, aby dodać zdjęcie, które pojawiło się później, podmienić utwór lub poprawić podpis bez zaczynania od nowa. Rodziny często wprowadzają kilka poprawek w tym internetowym kreatorze filmów pamiątkowych, zanim stworzony film będzie wyglądał dokładnie tak, jak powinien, a każda zmiana jest ponownie eksportowana w ciągu kilku minut.

Odkryj więcej narzędzi opartych na sztucznej inteligencji

Ożyw każde zdjęcie hiperrealistycznym głosem i ruchem dzięki Avatar IV.

Generator wideo AITłumacz wideoSztuczna inteligencja do tworzenia wideo z tekstuSztuczna inteligencja do konwersji audio na wideoSynchronizacja ruchu warg AIFaceswap AIGenerator głosu AIReklamy UGC z wykorzystaniem AIAdres URL do wideoSkrypt na wideoGenerator Rolek AIGenerator awatarów AISztuczna inteligencja do przekształcania obrazów w wideoKlonowanie głosuTłumacz filmów YouTubeAwatar wideoGenerator filmów na YouTube z wykorzystaniem AIGenerator filmów TikTok z AIGenerator napisów AIDodaj tekst do wideoGenerator napisów AIGenerator scenariuszy wideoAwatar tekstu na mowęDodaj zdjęcie do wideoKompresor wideo AI

Zacznij tworzyć z HeyGen

Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy wideo dzięki AI.

Rozpocznij tworzenie →
CTA background