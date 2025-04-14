Our funeral video maker helps you create heartfelt tribute videos, turning photos, home video clips, and favorite songs into a polished tribute video in minutes. No cameras and no video editing software. Honor your loved one with a memorial you can play at the service, share online, or cherish as a keepsake.
Features of the Funeral Video Maker
Photo and video memorial slideshows
Upload the photos and video clips you have gathered, and this tribute video maker allows you to create a memorial slideshow set to a song you choose. Drag and drop images into the online video editor built on HeyGen's AI video generator, with no timeline to wrestle with and no software to install.
Ready-made memorial video templates
Select a template from a library of memorial and funeral designs instead of starting on a blank screen. Each tribute video template sets the background, transitions, title slide, and pacing for you. Customize the colors, fonts, and text to personalize your video and create an emotional tribute while you focus on choosing the right photos.
Imiona, daty i cytaty na ekranie
Add text such as names, dates, and quotes that help every guest follow the story. The subtitle generator keeps captions readable on a large screen, and you can add text to any slide and hold it long enough for people across the room to read every word.
Dopasowana muzyka, zsynchronizowana z każdą slajdem
Make your tribute personal with a song that mattered to them, or upload one from the family, so you have a video with music that fits the moment. You control how long each photo holds, so the slideshow video never rushes and the tone stays steady, gentle, and easy to cherish.
Share the tribute in 175+ languages
When relatives are spread across countries, the AI video translator rebuilds the whole video tribute in 175+ languages with natural lip-synced voice, not subtitles alone. Share your video so one heartfelt memorial video reaches a grandmother abroad and cousins overseas in the language each of them speaks at home.
Kiedyś rodziny przekazywały do domu pogrzebowego pudełko ze zdjęciami. Teraz możesz samodzielnie łatwo dodać fotografie, ożywić jedno szczególnie cenne ujęcie dzięki funkcji zamiany obrazu na wideo i oddać hołd bliskiej osobie gotowym filmem, idealnym na poruszającą ceremonię pogrzebową.
Uroczystość upamiętniająca życie powinna być ciepła, a nie ponura. Wybierz piękną pamiątkową prezentację, pogrupuj jaśniejsze zdjęcia w rozdziały, takie jak rodzina, podróże i praca, i stwórz wyjątkowy hołd, który upamiętni w pełni przeżyte życie.
Wygłoszenie mowy pogrzebowej na głos w dniu ceremonii jest bardzo trudne. Wklej tekst, a generator głosu AI zamieni go w ciepłą, spokojną narrację do pamiątkowej prezentacji, która opowie ich historię i pozwoli ją usłyszeć nawet wtedy, gdy mówienie jest zbyt bolesne.
Zwierzę to też członek rodziny. Zbierz zdjęcia z telefonu i krótkie nagrania swojego psa lub kota, dodaj do nich delikatną muzykę i stwórz pamiątkowy film, do którego będziesz mógł wracać długo po stracie – poruszające wspomnienie ukochanego towarzysza.
That saved voicemail is precious and easy to lose. Turn it into a shareable clip with audio to video, pair the recording with photos, and keep their memory alive with a memorial slideshow the whole family can hold onto.
Żałoba nie zna granic – tak samo nie powinien ich mieć hołd. Stwórz wideo‑wspomnienie, a następnie przygotuj jego wersję w języku każdego krewnego, aby nikt oglądający z innego kraju nie czuł się pominięty podczas pożegnania, zamieniając ten dzień we wspólne, rodzinne wideo‑dziedzictwo.
Jak działa kreator wideo pogrzebowego
Ten prosty proces tworzenia wideo pokazuje, jak przygotować film pamiątkowy – od folderu ze zdjęciami do gotowego materiału w czterech krokach, który można odtworzyć podczas ceremonii jeszcze tego samego dnia.
Dodaj zdjęcia, domowe nagrania wideo i dowolne klipy wideo od rodziny, w każdym popularnym formacie, z dowolnego urządzenia.
Wybierz elegancki szablon, który automatycznie ustawi tło, przejścia i tempo, a następnie dostosuj go do własnych preferencji.
Dodaj poruszającą piosenkę, wpisz tekst z imionami, datami i cytatami oraz ustaw, jak długo każda plansza ma być wyświetlana.
Pobierz swój film z podziękowaniami w jakości HD, zapisz go na pendrivie dla sali lub wyślij prywatny link rodzinie, gdziekolwiek się znajduje.
Kreator wideo pogrzebowego to narzędzie online, które zamienia Twoje zdjęcia, krótkie nagrania wideo i muzykę w film wspomnieniowy, który możesz odtworzyć podczas ceremonii lub udostępnić w internecie. Korzystając z tego kreatora pokazów slajdów na pogrzeb, przesyłasz swoje wspomnienia, wybierasz szablon, dodajesz napisy oraz utwór muzyczny, a następnie eksportujesz gotowy film – bez potrzeby posiadania umiejętności montażu wideo. Taki film wspomnieniowy możesz stworzyć online w kilka minut, bezpośrednio w przeglądarce.
Większość pokazów slajdów na pogrzebach trwa od pięciu do ośmiu minut, co oznacza mniej więcej od 40 do 80 zdjęć wyświetlanych po cztery do pięciu sekund każde, z podkładem jednej lub dwóch piosenek. Jeśli masz tylko kilka starszych fotografii, wyświetlaj każdą z nich dłużej i dodaj zdjęcia ważnych miejsc; kreator pamiątkowych pokazów slajdów pomoże Ci stworzyć pożegnalny pokaz zdjęć, który mimo wszystko będzie sprawiał wrażenie pełnego.
Yes. Add a song from the library or upload an MP3 that mattered to them, and customize the timing so photos land with the music. If the video will play in a public service, check that you have the right to use the track, since venues can have licensing rules.
Eksportuj w jakości HD jako standardowy plik MP4, który odtworzysz na projektorach w sali, telewizorach i laptopach. Zapisz kopię na pendrivie i wyślij zapasowy link e‑mailem do zakładu pogrzebowego z wyprzedzeniem. Przetestowanie odtwarzania dzień wcześniej to najbezpieczniejszy sposób, aby uniknąć niespodzianek podczas wyświetlania pamiątkowego filmu pogrzebowego.
Tak. Szablon filmu pamiątkowego zajmuje się układem, przejściami i tempem, dzięki czemu osoba robiąca to po raz pierwszy może stworzyć wideo w jeden wieczór. Wystarczy, że prześlesz swoje zdjęcia, dodasz utwór muzyczny, kilka podpisów i wyeksportujesz film — bez konieczności nauki skomplikowanego oprogramowania w czasie żałoby.
Oprócz tworzenia pokazu slajdów, HeyGen zamienia napisaną mowę pożegnalną w mówioną narrację i potrafi tworzyć filmy wspomnieniowe w ponad 175 językach z dopasowaną do ust ścieżką głosową. Inne narzędzia kończą się na zdjęciach i muzyce, więc bliscy mówiący w innym języku co najwyżej dostają napisy, zamiast naprawdę poczuć się częścią pożegnania.
Tak. Osoby bez doświadczenia w produkcji uzyskują studyjną jakość materiałów w HeyGen, a edukator Anton Voroniuk obniżył koszty produkcji około 40‑krotnie i zaoszczędził 15,5 godziny tygodniowo po przejściu na tę platformę. Pogrążona w żałobie rodzina może stworzyć poruszający hołd podczas jednej sesji, zamiast pracować nad nim przez kilka dni.
Pobierz wideo i opublikuj je na stronie pamiątkowej, w serwisie YouTube lub jako prywatny link, który wyślesz SMS-em lub e‑mailem. Możesz też udostępnić je na Facebooku, aby dalsza rodzina i znajomi mogli je obejrzeć i dodać własne wspomnienia do tego poruszającego filmu, zachowując go jako spersonalizowany hołd, do którego zawsze można wrócić.
Możesz zacząć od bezpłatnego wideo i stworzyć pełny hołd bez żadnych kosztów, co sprawia, że HeyGen jest naprawdę darmowym narzędziem do tworzenia filmów z podziękowaniami i pamiątkowych filmów wspomnieniowych na jednorazowe uroczystości. Płatne plany zaczynają się od około 24 USD miesięcznie i oferują dłuższy czas trwania filmów, eksport w jakości HD i 4K oraz brak znaku wodnego.
Tak. Otwórz projekt w edytorze wideo AI, aby dodać zdjęcie, które pojawiło się później, podmienić utwór lub poprawić podpis bez zaczynania od nowa. Rodziny często wprowadzają kilka poprawek w tym internetowym kreatorze filmów pamiątkowych, zanim stworzony film będzie wyglądał dokładnie tak, jak powinien, a każda zmiana jest ponownie eksportowana w ciągu kilku minut.
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