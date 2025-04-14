Większość pokazów slajdów na pogrzebach trwa od pięciu do ośmiu minut, co oznacza mniej więcej od 40 do 80 zdjęć wyświetlanych po cztery do pięciu sekund każde, z podkładem jednej lub dwóch piosenek. Jeśli masz tylko kilka starszych fotografii, wyświetlaj każdą z nich dłużej i dodaj zdjęcia ważnych miejsc; kreator pamiątkowych pokazów slajdów pomoże Ci stworzyć pożegnalny pokaz zdjęć, który mimo wszystko będzie sprawiał wrażenie pełnego.