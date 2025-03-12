Custom Avatar Maker

Record 15 seconds of yourself and get a custom avatar that looks, moves, and sounds like you. Type a script, generate polished video, and never sit through another filming session.

Person recording a 15-second clip on a phone as HeyGen builds a consistent custom avatar digital twin across wide, medium, and close-up shots.
151 286 468Wygenerowane filmy
126 637 455Wygenerowane avatary
21 036 403Przetłumaczone filmy
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Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.
Stylized white car icon on a blue background.Key Features

Features of HeyGen Custom Avatars

One 15-Second Video, One Digital Twin

Upload a single 15-second clip and Avatar V builds a persistent personal avatar that holds your face, voice, and micro-expressions across wide, medium, and close-up shots. Identity stays consistent through 30-minute videos, so every custom avatar video reads as you.

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HeyGen custom avatar panel showing one 15-second recording turned into a consistent digital twin across wide, medium, and close-up shots.

Custom Avatar Looks Without Re-Filming

Avatar V separates who you are from what you wear. Swap outfits, settings, and camera angles in the editor without recording anything new. One recording session covers your product launch, quarterly business update, and social clips, each styled for its channel and audience.

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The same HeyGen custom avatar shown in different outfits and backgrounds, restyled in the editor without re-filming.

Your Cloned Voice in 175+ Languages

Pair your twin with AI voice Cloning so the delivery sounds like you, not a stock narrator. Phoneme-level lip-sync keeps mouth movement accurate in 175+ languages and dialects, which means one script can reach every market you sell into without re-recording a line.

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HeyGen voice cloning panel with a language list and audio waveform, showing a custom avatar speaking in 175+ languages with accurate lip-sync.

Direct Gestures in Plain English

Custom Motion lets you type direction like a producer would give it: look at the camera, lean in, keep the energy low. The same custom avatar delivers a measured executive update or a high-energy social cut from one script, so delivery matches your personality without a re-shoot.

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HeyGen Custom Motion panel with plain-English direction chips like look at camera, lean in, and keep energy low over a custom avatar.

Cinematic Scenes With Your Twin

Place your avatar inside cinematic footage with Seedance 2.0, the only integration that runs the model on real, verified human faces. Physics-accurate motion and director-level camera control turn a simple webcam recording into brand films, ads, and B-roll worth publishing.

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HeyGen custom avatar placed inside a cinematic film frame with director-level camera controls powered by Seedance 2.0.
Green gift box icon.Use cases

Use cases

An expert's custom avatar delivering an employee training and onboarding module in HeyGen.

Employee Training and Onboarding

Filming trainers for every module stalls L&D calendars. Build each training video with your expert's custom avatar instead: update a script, regenerate the lesson, and keep courses current without booking a single reshoot.

Vertical creator-style UGC and social ad clips generated with a custom avatar in different outfits in HeyGen.

Custom Avatar UGC and Social Ads

Creator-style ads demand constant fresh faces and takes. Generate scroll-ready clips with your avatar in different outfits and settings daily, test hooks fast, and keep feeds active while competitors wait on shoots.

A custom avatar greeting a prospect by name in a personalized sales outreach video in HeyGen.

Personalized Sales Outreach Videos

Generic text outreach gets ignored. Send each prospect a video where your avatar greets them by name, recorded zero times, so the personal touch scales past what any calendar allows.

A custom avatar localized into multiple languages with preserved cloned voice using the HeyGen AI video translator.

Multilingual Content Localization

Dubbing agencies take months and lose your voice. Run finished videos through the AI video translator and your custom avatar presents in 175+ languages with lip-sync intact and your cloned tone preserved.

An executive's digital twin delivering a weekly company update without filming in HeyGen.

Executive Updates Without Filming

Leaders block hours for every business message. A digital twin delivers weekly updates, all-hands recaps, and investor notes in minutes, keeping communication frequent while the calendar stays clear for decisions.

An educator's custom avatar teaching an online course module without a camera in HeyGen.

Online Courses and Creator Content

Course creators burn weekends filming lessons. Type modules into the AI video generator and your avatar teaches every one, letting a solo educator publish a full curriculum without touching a camera again.

Blurred white document icon with a play button on a light blue background.How it works

How custom avatar maker works

Go from a phone recording to a finished custom avatar video in four easy steps, most of them measured in minutes.

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Step 1: Record 15 seconds

Film yourself on a phone or webcam in a well-lit space. Speak naturally; motion is learned from this clip.

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Step 2: Confirm consent

Read a unique on-camera consent code. This verifies identity and blocks unauthorized avatar creation.

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Step 3: Style your avatar

Wybierz stroje, tła i ujęcia kamery. Dodaj swój sklonowany głos lub wybierz spośród ponad 300 dostępnych opcji.

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Krok 4: Wpisz i wygeneruj

Wklej skrypt, dostosuj tempo i wyrenderuj. Pobierz gotowy film w jakości HD lub 4K i opublikuj go w dowolnym miejscu.

Custom Avatar FAQ

Czym jest niestandardowy awatar AI i jak się go tworzy?

Niestandardowy awatar AI to cyfrowe odwzorowanie prawdziwej osoby, nazywane czasem osobistym awatarem lub cyfrowym sobowtórem. Model uczy się Twojej twarzy, głosu i manier na podstawie krótkiego nagrania, a następnie odtwarza dowolny skrypt, który przepuścisz przez przepływ pracy text to video, tworząc mówiący film z awatarem bez potrzeby nagrywania nowych materiałów.

Czy mój niestandardowy awatar będzie wyglądał nienaturalnie lub wywoływał efekt doliny niesamowitości?

Avatar V uczy się ruchu z Twojego klipu referencyjnego zamiast zgadywać go ze zdjęcia, co eliminuje sztywność, którą wykazywały starsze modele. Zajmuje 1. miejsce w rankingu najbardziej realistycznych awatarów AI na G2, a ekspresyjne 15‑sekundowe nagranie wystarcza, by stworzyć jego równie ekspresyjnego sobowtóra.

Ile nagrań potrzebuję, aby stworzyć własnego awatara?

Wystarczy jedno 15‑sekundowe nagranie. Nagraj je telefonem lub kamerą internetową w równomiernym oświetleniu, mów naturalnie i gestykuluj tak, jak chcesz, aby gestykulował Twój osobisty awatar, ponieważ model dokładnie odwzorowuje to, co widzi na tym nagraniu.

Dlaczego warto wybrać HeyGen zamiast innych platform z niestandardowymi awatarami?

Inne platformy do tworzenia wideo z AI wymagają nagrań studyjnych lub dni przetwarzania, aby zbudować niestandardowego awatara. HeyGen potrzebuje 15 sekund nagrania i zaledwie kilku minut przetwarzania, obsługuje ponad 175 języków (zwykle jest to 100–160) i pozwala zmieniać stylizacje bez ponownego nagrywania.

Czy twórcy osiągają realne rezultaty dzięki niestandardowemu awatarowi?

Tak, i liczby są konkretne. Edukator Anton Voroniuk oszczędza 15,5 godziny tygodniowo i dotarł do ponad 1 mln studentów dzięki swojemu awatarowi, przy produkcji 40 razy tańszej niż tradycyjne nagrania. Przeczytaj pełne podsumowanie w jego historii klienta.

How much does creating a custom avatar cost on HeyGen?

Możesz zacząć za darmo i przetestować platformę przed dokonaniem płatności. Płatne plany dla twórców zaczynają się od 24 USD miesięcznie, a zespoły biznesowe dokupują dodatkowe sloty na awatary w formie dodatków, więc cena rośnie wraz z liczbą osób, które zamieniasz w awatary wideo.

Can I make a custom avatar of a teammate or someone else?

Tylko za ich zgodą udzieloną przed kamerą. Osoba widoczna na nagraniu musi samodzielnie nagrać oświadczenie o wyrażeniu zgody, które jest weryfikowane w odniesieniu do klipu treningowego. Gotowy awatar pozostaje prywatny na Twoim koncie i nigdy nie jest dodawany do żadnej publicznej biblioteki.

Czy mój niestandardowy awatar może mówić w językach, których sam nie znam?

Tak. Twój sklonowany głos działa w ponad 175 językach i dialektach z synchronizacją ruchu ust na poziomie fonemów, dzięki czemu ruch warg jest dopasowany do każdego języka, zamiast wyglądać jak dubbing. Zespoły często lokalizują jedno gotowe wideo na kilkadziesiąt rynków w jedno popołudnie.

Do I need a studio or green screen to record avatar footage?

Nie. Wystarczy aparat w telefonie lub kamera internetowa, a aparaty w telefonach często są lepsze niż kamerki w laptopach. Nagrywanie jest proste: znajdź ciche miejsce z równomiernym oświetleniem twarzy, zadbaj o statyczne tło i używaj drobnych, naturalnych ruchów. Zielone tło ani ekipa nie są potrzebne.

Jak długo potrwa, zanim mój własny awatar będzie gotowy do tworzenia filmów?

Minuty, nie dni. Przetwarzanie zazwyczaj kończy się w ciągu około 10–15 minut od przesłania Twojego klipu i kodu zgody. Platformy korzystające ze studyjnych procesów produkcyjnych podają 5–15 dni roboczych na dostarczenie tego samego materiału.

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