Record 15 seconds of yourself and get a custom avatar that looks, moves, and sounds like you. Type a script, generate polished video, and never sit through another filming session.
Features of HeyGen Custom Avatars
One 15-Second Video, One Digital Twin
Upload a single 15-second clip and Avatar V builds a persistent personal avatar that holds your face, voice, and micro-expressions across wide, medium, and close-up shots. Identity stays consistent through 30-minute videos, so every custom avatar video reads as you.
Custom Avatar Looks Without Re-Filming
Avatar V separates who you are from what you wear. Swap outfits, settings, and camera angles in the editor without recording anything new. One recording session covers your product launch, quarterly business update, and social clips, each styled for its channel and audience.
Your Cloned Voice in 175+ Languages
Pair your twin with AI voice Cloning so the delivery sounds like you, not a stock narrator. Phoneme-level lip-sync keeps mouth movement accurate in 175+ languages and dialects, which means one script can reach every market you sell into without re-recording a line.
Direct Gestures in Plain English
Custom Motion lets you type direction like a producer would give it: look at the camera, lean in, keep the energy low. The same custom avatar delivers a measured executive update or a high-energy social cut from one script, so delivery matches your personality without a re-shoot.
Cinematic Scenes With Your Twin
Place your avatar inside cinematic footage with Seedance 2.0, the only integration that runs the model on real, verified human faces. Physics-accurate motion and director-level camera control turn a simple webcam recording into brand films, ads, and B-roll worth publishing.
Filming trainers for every module stalls L&D calendars. Build each training video with your expert's custom avatar instead: update a script, regenerate the lesson, and keep courses current without booking a single reshoot.
Creator-style ads demand constant fresh faces and takes. Generate scroll-ready clips with your avatar in different outfits and settings daily, test hooks fast, and keep feeds active while competitors wait on shoots.
Generic text outreach gets ignored. Send each prospect a video where your avatar greets them by name, recorded zero times, so the personal touch scales past what any calendar allows.
Dubbing agencies take months and lose your voice. Run finished videos through the AI video translator and your custom avatar presents in 175+ languages with lip-sync intact and your cloned tone preserved.
Leaders block hours for every business message. A digital twin delivers weekly updates, all-hands recaps, and investor notes in minutes, keeping communication frequent while the calendar stays clear for decisions.
Course creators burn weekends filming lessons. Type modules into the AI video generator and your avatar teaches every one, letting a solo educator publish a full curriculum without touching a camera again.
How custom avatar maker works
Go from a phone recording to a finished custom avatar video in four easy steps, most of them measured in minutes.
Film yourself on a phone or webcam in a well-lit space. Speak naturally; motion is learned from this clip.
Read a unique on-camera consent code. This verifies identity and blocks unauthorized avatar creation.
Wybierz stroje, tła i ujęcia kamery. Dodaj swój sklonowany głos lub wybierz spośród ponad 300 dostępnych opcji.
Wklej skrypt, dostosuj tempo i wyrenderuj. Pobierz gotowy film w jakości HD lub 4K i opublikuj go w dowolnym miejscu.
Niestandardowy awatar AI to cyfrowe odwzorowanie prawdziwej osoby, nazywane czasem osobistym awatarem lub cyfrowym sobowtórem. Model uczy się Twojej twarzy, głosu i manier na podstawie krótkiego nagrania, a następnie odtwarza dowolny skrypt, który przepuścisz przez przepływ pracy text to video, tworząc mówiący film z awatarem bez potrzeby nagrywania nowych materiałów.
Avatar V uczy się ruchu z Twojego klipu referencyjnego zamiast zgadywać go ze zdjęcia, co eliminuje sztywność, którą wykazywały starsze modele. Zajmuje 1. miejsce w rankingu najbardziej realistycznych awatarów AI na G2, a ekspresyjne 15‑sekundowe nagranie wystarcza, by stworzyć jego równie ekspresyjnego sobowtóra.
Wystarczy jedno 15‑sekundowe nagranie. Nagraj je telefonem lub kamerą internetową w równomiernym oświetleniu, mów naturalnie i gestykuluj tak, jak chcesz, aby gestykulował Twój osobisty awatar, ponieważ model dokładnie odwzorowuje to, co widzi na tym nagraniu.
Inne platformy do tworzenia wideo z AI wymagają nagrań studyjnych lub dni przetwarzania, aby zbudować niestandardowego awatara. HeyGen potrzebuje 15 sekund nagrania i zaledwie kilku minut przetwarzania, obsługuje ponad 175 języków (zwykle jest to 100–160) i pozwala zmieniać stylizacje bez ponownego nagrywania.
Tak, i liczby są konkretne. Edukator Anton Voroniuk oszczędza 15,5 godziny tygodniowo i dotarł do ponad 1 mln studentów dzięki swojemu awatarowi, przy produkcji 40 razy tańszej niż tradycyjne nagrania. Przeczytaj pełne podsumowanie w jego historii klienta.
Możesz zacząć za darmo i przetestować platformę przed dokonaniem płatności. Płatne plany dla twórców zaczynają się od 24 USD miesięcznie, a zespoły biznesowe dokupują dodatkowe sloty na awatary w formie dodatków, więc cena rośnie wraz z liczbą osób, które zamieniasz w awatary wideo.
Tylko za ich zgodą udzieloną przed kamerą. Osoba widoczna na nagraniu musi samodzielnie nagrać oświadczenie o wyrażeniu zgody, które jest weryfikowane w odniesieniu do klipu treningowego. Gotowy awatar pozostaje prywatny na Twoim koncie i nigdy nie jest dodawany do żadnej publicznej biblioteki.
Tak. Twój sklonowany głos działa w ponad 175 językach i dialektach z synchronizacją ruchu ust na poziomie fonemów, dzięki czemu ruch warg jest dopasowany do każdego języka, zamiast wyglądać jak dubbing. Zespoły często lokalizują jedno gotowe wideo na kilkadziesiąt rynków w jedno popołudnie.
Nie. Wystarczy aparat w telefonie lub kamera internetowa, a aparaty w telefonach często są lepsze niż kamerki w laptopach. Nagrywanie jest proste: znajdź ciche miejsce z równomiernym oświetleniem twarzy, zadbaj o statyczne tło i używaj drobnych, naturalnych ruchów. Zielone tło ani ekipa nie są potrzebne.
Minuty, nie dni. Przetwarzanie zazwyczaj kończy się w ciągu około 10–15 minut od przesłania Twojego klipu i kodu zgody. Platformy korzystające ze studyjnych procesów produkcyjnych podają 5–15 dni roboczych na dostarczenie tego samego materiału.
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