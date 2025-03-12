Tylko za ich zgodą udzieloną przed kamerą. Osoba widoczna na nagraniu musi samodzielnie nagrać oświadczenie o wyrażeniu zgody, które jest weryfikowane w odniesieniu do klipu treningowego. Gotowy awatar pozostaje prywatny na Twoim koncie i nigdy nie jest dodawany do żadnej publicznej biblioteki.