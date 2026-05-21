Seedance 2.0 – generator wideo AI od ByteDance
Najbardziej zaawansowany model wideo ByteDance, teraz w HeyGen. Zamieniaj tekst i obrazy w płynne, wieloujęciowe klipy z realistycznym ruchem. Zacznij generować w kilka sekund, za darmo.
- Ruch o wysokiej wierności
- Ciągłość między ujęciami
- Niestandardowe podpowiedzi
Co możesz stworzyć dzięki Seedance 2.0
Seedance 2.0 to model wideo AI stworzony dla twórców i zespołów. Zamieniaj tekst i obrazy w filmowe ujęcia, reżyseruj każdy kadr i dostarczaj gotowe do publikacji materiały wideo, nie wychodząc z HeyGen.
Filmowe sceny z awatarami
Korzystaj ze swojego cyfrowego sobowtóra AI w w pełni reżyserowanych scenach z własnymi lokacjami, kostiumami, oświetleniem, gestami i ruchem kamery. Seedance 2.0 dba o to, by Twój wizerunek pozostał spójny w każdym ujęciu, dzięki czemu każdy film z awatarem AI wygląda tak, jakby przedstawiał tę samą osobę nagrywaną tego samego dnia.
Generowane przez AI ujęcia B-roll
Twórz filmowe przebitki, wizualizacje produktów, klipy na social media, przejścia i dynamiczne sceny na podstawie prostego, tekstowego promptu. Seedance 2.0 działa jako generator AI b-roll, zamieniając tekst w gotowy do montażu materiał – bez potrzeby korzystania z banków stocków.
Układa ujęcia w sekwencje i zachowuje spójność postaci, kostiumu oraz otoczenia w każdym cięciu.
Nieskończone kreatywne style
Przekształcaj tekst w wideo w dowolnym stylu, jaki tylko potrafisz opisać. Twórz prezentacje produktów, materiały od założycieli, surrealistyczne wizualizacje, ujęcia lifestyle’owe, edukacyjne explainer’y oraz kinowe reklamy – wszystko z tego samego modelu, bezpośrednio w HeyGen.
Zablokowany styl podąża za postacią – to samo oświetlenie, ten sam strój, ten sam klimat, nawet gdy zmienia się kamera i otoczenie.
Promptowanie na poziomie dyrektorskim
Kontroluj obiekt, scenę, kamerę, oświetlenie, ruch, nastrój i tempo w jednym promptcie. Seedance 2.0 rozumie język kamery, więc wolny najazd, holenderski kąt czy makro-oddalenie wyglądają dokładnie tak, jak je opiszesz.
Napisy są dodawane automatycznie i prawidłowo dopasowują rozmiar do pionowych, kwadratowych i poziomych kadrów.
Jak twórcy i marki korzystają z Seedance 2.0
Od wiadomości od założycieli i premier produktów po filmy wyjaśniające oraz krótkie treści na social media, Seedance 2.0 idealnie odpowiada temu, jak nowoczesne zespoły tworzą wideo. Generuj filmowe wideo AI na każdy kanał, w dowolnym formacie i dla każdej grupy odbiorców — wszystko w jednym, spójnym procesie w HeyGen.
Kreatywne klipy pod social media
Twórz krótkie wideo idealne na TikToka, Instagrama, YouTube Shorts i LinkedIn. Przygotowuj chwytliwe otwarcia, przejścia, wizualne metafory, sceny z awatarami oraz firmowe treści na social media – bez potrzeby angażowania całego zespołu montażowego.
Filmy założycielskie i wizerunkowe marki
Zmieniaj ogłoszenia, aktualizacje produktowe, treści eksperckie i wiadomości od założyciela w filmowe wideo z udziałem założyciela, tworzone z wykorzystaniem Twojego cyfrowego sobowtóra AI. Dodaj ruch, scenografie i ujęcia B-roll, które sprawią, że każda wiadomość będzie wyglądać jak materiał klasy premium.
Filmy edukacyjne i wyjaśniające
Ułatwiaj zrozumienie złożonych zagadnień dzięki wizualnym przykładom, animowanym koncepcjom, scenom lifestyle’owym i wspierającym ujęciom B-roll. Idealne do kursów, filmów wyjaśniających o AI, onboardingu, szkoleń oraz edukacyjnych treści wideo.
Treści związane z premierą produktu
Twórz przyciągające uwagę filmy z premierą produktu z kinowymi ujęciami, prezentacjami funkcji, abstrakcyjnymi wizualizacjami i dopracowanymi przejściami. Idealne do postów w social mediach, stron docelowych, reklam i kampanii wideo prezentujących produkt.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest Seedance 2.0?
Seedance 2.0 to filmowy model wideo AI od ByteDance, który zamienia tekst i obrazy w realistyczne, pełne ruchu klipy wideo. W jednej generacji radzi sobie z prowadzeniem kamery, spójnością postaci oraz złożonymi scenami. W HeyGen możesz używać Seedance 2.0 razem ze swoim cyfrowym sobowtórem AI i innymi modelami w jednym przepływie pracy.
Co mogę stworzyć za pomocą Seedance 2?
Seedance 2 generuje filmowe, spójne z marką wideo na podstawie promptów tekstowych, obrazów referencyjnych i storyboardów. Wykorzystaj go do tworzenia reklam, zwiastunów, explainerów, krótkich formatów na social media oraz pełnometrażowych scen z konsekwentnie prowadzonymi postaciami i ruchem kamery.
Czy Seedance 2.0 można wypróbować za darmo?
Tak. Możesz wypróbować Seedance 2.0 za darmo w HeyGen, korzystając z kredytów dostępnych na każdym koncie, bez konieczności podawania karty kredytowej na start. Po przetestowaniu płatne plany odblokowują wyższe rozdzielczości, dłuższe klipy i więcej generacji miesięcznie.
Jak korzystać z Seedance 2.0 w HeyGen?
Zaloguj się do HeyGen, otwórz edytor wideo i wybierz Seedance 2.0 z listy modeli. Wpisz prompt lub dodaj obraz referencyjny, ustaw kierunek ujęcia i wygeneruj wideo. Możesz łączyć klipy Seedance 2.0 z własnym awatarem AI, ujęciami B-roll, głosem i muzyką w tym samym projekcie.
Czy Seedance 2 obsługuje wiele formatów obrazu?
Generuj formaty 16:9, 9:16, 1:1 i 4:5 z tego samego promptu. Gotowe cięcia wracają przygotowane pod YouTube, TikTok, Reels, Shorts i płatne social media — bez konieczności ponownego kadrowania.
Czy wynik jest bezpieczny do komercyjnego wykorzystania?
Filmy wygenerowane za pomocą Seedance 2.0 w HeyGen mogą być wykorzystywane komercyjnie, w tym w reklamach, postach w mediach społecznościowych, przy premierach produktów oraz w materiałach dla klientów, zgodnie z komercyjną licencją w Twoim planie HeyGen. Materiały z planu bezpłatnego zawierają znaki wodne. Płatne plany je usuwają i przyznają pełne prawa do komercyjnego wykorzystania.
Czy Seedance 2.0 może generować synchronizację ruchu ust, głos i muzykę?
Tak. Seedance 2.0 obsługuje zsynchronizowany ruch ust, dźwięki otoczenia oraz muzykę zgodną z Twoją marką w ramach jednej generacji, co oznacza, że nie potrzebujesz osobnego lektora ani osobnej ścieżki dźwiękowej. W HeyGen możesz podmienić głos na własny klon głosu AI lub wgrać własne nagranie audio, jeśli chcesz mieć pełną kontrolę.
Jak Seedance 2.0 wypada w porównaniu z Sora, Veo i Kling?
Seedance 2.0 dorównuje pod względem jakości obrazu i realizmu ruchu modelom OpenAI Sora, Google Veo i Kling, a jednocześnie wyprzedza je pod względem spójności postaci między ujęciami oraz natywnego dźwięku generowanego w tym samym przebiegu. Największą przewagą HeyGen jest jednak przepływ pracy. Otrzymujesz Seedance 2.0 wraz z awatarami, głosem, napisami i edycją w jednym miejscu, zamiast sklejać wyniki z wielu różnych narzędzi.
