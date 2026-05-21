Przywitaj się z Avatar V, najbardziej realistycznym awatarem, jaki kiedykolwiek stworzono. Stwórz swojego za darmo

Seedance 2.0 – generator wideo AI od ByteDance

Najbardziej zaawansowany model wideo ByteDance, teraz w HeyGen. Zamieniaj tekst i obrazy w płynne, wieloujęciowe klipy z realistycznym ruchem. Zacznij generować w kilka sekund, za darmo.

Zaufany przez miliony ludzi na całym świecie, aby ożywiać ich historie.
Możliwości

Co możesz stworzyć dzięki Seedance 2.0

Seedance 2.0 to model wideo AI stworzony dla twórców i zespołów. Zamieniaj tekst i obrazy w filmowe ujęcia, reżyseruj każdy kadr i dostarczaj gotowe do publikacji materiały wideo, nie wychodząc z HeyGen.

Filmowe sceny z awatarami

Korzystaj ze swojego cyfrowego sobowtóra AI w w pełni reżyserowanych scenach z własnymi lokacjami, kostiumami, oświetleniem, gestami i ruchem kamery. Seedance 2.0 dba o to, by Twój wizerunek pozostał spójny w każdym ujęciu, dzięki czemu każdy film z awatarem AI wygląda tak, jakby przedstawiał tę samą osobę nagrywaną tego samego dnia.

Generowane przez AI ujęcia B-roll

Twórz filmowe przebitki, wizualizacje produktów, klipy na social media, przejścia i dynamiczne sceny na podstawie prostego, tekstowego promptu. Seedance 2.0 działa jako generator AI b-roll, zamieniając tekst w gotowy do montażu materiał – bez potrzeby korzystania z banków stocków.

Układa ujęcia w sekwencje i zachowuje spójność postaci, kostiumu oraz otoczenia w każdym cięciu.

Nieskończone kreatywne style

Przekształcaj tekst w wideo w dowolnym stylu, jaki tylko potrafisz opisać. Twórz prezentacje produktów, materiały od założycieli, surrealistyczne wizualizacje, ujęcia lifestyle’owe, edukacyjne explainer’y oraz kinowe reklamy – wszystko z tego samego modelu, bezpośrednio w HeyGen.

Zablokowany styl podąża za postacią – to samo oświetlenie, ten sam strój, ten sam klimat, nawet gdy zmienia się kamera i otoczenie.

Promptowanie na poziomie dyrektorskim

Kontroluj obiekt, scenę, kamerę, oświetlenie, ruch, nastrój i tempo w jednym promptcie. Seedance 2.0 rozumie język kamery, więc wolny najazd, holenderski kąt czy makro-oddalenie wyglądają dokładnie tak, jak je opiszesz.

Napisy są dodawane automatycznie i prawidłowo dopasowują rozmiar do pionowych, kwadratowych i poziomych kadrów.

Zastosowania

Jak twórcy i marki korzystają z Seedance 2.0

Od wiadomości od założycieli i premier produktów po filmy wyjaśniające oraz krótkie treści na social media, Seedance 2.0 idealnie odpowiada temu, jak nowoczesne zespoły tworzą wideo. Generuj filmowe wideo AI na każdy kanał, w dowolnym formacie i dla każdej grupy odbiorców — wszystko w jednym, spójnym procesie w HeyGen.

Kreatywne klipy pod social media

Twórz krótkie wideo idealne na TikToka, Instagrama, YouTube Shorts i LinkedIn. Przygotowuj chwytliwe otwarcia, przejścia, wizualne metafory, sceny z awatarami oraz firmowe treści na social media – bez potrzeby angażowania całego zespołu montażowego.

Filmy założycielskie i wizerunkowe marki

Zmieniaj ogłoszenia, aktualizacje produktowe, treści eksperckie i wiadomości od założyciela w filmowe wideo z udziałem założyciela, tworzone z wykorzystaniem Twojego cyfrowego sobowtóra AI. Dodaj ruch, scenografie i ujęcia B-roll, które sprawią, że każda wiadomość będzie wyglądać jak materiał klasy premium.

Filmy edukacyjne i wyjaśniające

Ułatwiaj zrozumienie złożonych zagadnień dzięki wizualnym przykładom, animowanym koncepcjom, scenom lifestyle’owym i wspierającym ujęciom B-roll. Idealne do kursów, filmów wyjaśniających o AI, onboardingu, szkoleń oraz edukacyjnych treści wideo.

Treści związane z premierą produktu

Twórz przyciągające uwagę filmy z premierą produktu z kinowymi ujęciami, prezentacjami funkcji, abstrakcyjnymi wizualizacjami i dopracowanymi przejściami. Idealne do postów w social mediach, stron docelowych, reklam i kampanii wideo prezentujących produkt.

Zespoły dostarczają szybciej dzięki Seedance 2.0

Posłuchaj twórców i marek, które korzystają z Seedance 2.0, aby skalować opowiadanie historii i uruchamiać kampanie w ciągu zaledwie kilku godzin.

Miro
"Seedance 2 dał naszym scenarzystom taki sam poziom kreatywności w procesie, jaki ja mam w przypadku kanałów opowiadania historii obrazem."

Steve Sowrey, Projektant doświadczeń edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment nastąpił dla mnie wtedy, gdy zrozumiałem, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą — a Seedance 2 zajmie się całą resztą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen i Seedance 2, to fakt, że nie muszę już odmawiać żadnym projektom. To tak, jakby nasz zespół się powiększył i możemy zrobić o wiele więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Najczęściej zadawane pytania

Wszystko, co musisz wiedzieć o Seedance 2 w HeyGen.

Czym jest Seedance 2.0?

Seedance 2.0 to filmowy model wideo AI od ByteDance, który zamienia tekst i obrazy w realistyczne, pełne ruchu klipy wideo. W jednej generacji radzi sobie z prowadzeniem kamery, spójnością postaci oraz złożonymi scenami. W HeyGen możesz używać Seedance 2.0 razem ze swoim cyfrowym sobowtórem AI i innymi modelami w jednym przepływie pracy.

Co mogę stworzyć za pomocą Seedance 2?

Seedance 2 generuje filmowe, spójne z marką wideo na podstawie promptów tekstowych, obrazów referencyjnych i storyboardów. Wykorzystaj go do tworzenia reklam, zwiastunów, explainerów, krótkich formatów na social media oraz pełnometrażowych scen z konsekwentnie prowadzonymi postaciami i ruchem kamery.

Czy Seedance 2.0 można wypróbować za darmo?

Tak. Możesz wypróbować Seedance 2.0 za darmo w HeyGen, korzystając z kredytów dostępnych na każdym koncie, bez konieczności podawania karty kredytowej na start. Po przetestowaniu płatne plany odblokowują wyższe rozdzielczości, dłuższe klipy i więcej generacji miesięcznie.

Jak korzystać z Seedance 2.0 w HeyGen?

Zaloguj się do HeyGen, otwórz edytor wideo i wybierz Seedance 2.0 z listy modeli. Wpisz prompt lub dodaj obraz referencyjny, ustaw kierunek ujęcia i wygeneruj wideo. Możesz łączyć klipy Seedance 2.0 z własnym awatarem AI, ujęciami B-roll, głosem i muzyką w tym samym projekcie.

Czy Seedance 2 obsługuje wiele formatów obrazu?

Generuj formaty 16:9, 9:16, 1:1 i 4:5 z tego samego promptu. Gotowe cięcia wracają przygotowane pod YouTube, TikTok, Reels, Shorts i płatne social media — bez konieczności ponownego kadrowania.

Czy wynik jest bezpieczny do komercyjnego wykorzystania?

Filmy wygenerowane za pomocą Seedance 2.0 w HeyGen mogą być wykorzystywane komercyjnie, w tym w reklamach, postach w mediach społecznościowych, przy premierach produktów oraz w materiałach dla klientów, zgodnie z komercyjną licencją w Twoim planie HeyGen. Materiały z planu bezpłatnego zawierają znaki wodne. Płatne plany je usuwają i przyznają pełne prawa do komercyjnego wykorzystania.

Czy Seedance 2.0 może generować synchronizację ruchu ust, głos i muzykę?

Tak. Seedance 2.0 obsługuje zsynchronizowany ruch ust, dźwięki otoczenia oraz muzykę zgodną z Twoją marką w ramach jednej generacji, co oznacza, że nie potrzebujesz osobnego lektora ani osobnej ścieżki dźwiękowej. W HeyGen możesz podmienić głos na własny klon głosu AI lub wgrać własne nagranie audio, jeśli chcesz mieć pełną kontrolę.

Jak Seedance 2.0 wypada w porównaniu z Sora, Veo i Kling?

Seedance 2.0 dorównuje pod względem jakości obrazu i realizmu ruchu modelom OpenAI Sora, Google Veo i Kling, a jednocześnie wyprzedza je pod względem spójności postaci między ujęciami oraz natywnego dźwięku generowanego w tym samym przebiegu. Największą przewagą HeyGen jest jednak przepływ pracy. Otrzymujesz Seedance 2.0 wraz z awatarami, głosem, napisami i edycją w jednym miejscu, zamiast sklejać wyniki z wielu różnych narzędzi.

