Ten generator kreskówek z AI zamienia scenariusz w gotowy animowany film z postaciami kreskówkowymi, naturalnym lektorem i podkładem muzycznym. Bez kamer, bez montażu wideo i bez wcześniejszego doświadczenia w animacji. Stworzony z myślą o twórcach, nauczycielach i bezosobowych kanałach.
Funkcje AI Cartoon Video Maker
Generator kreskówek AI z dowolnego scenariusza
Create AI-powered animations from text with the same text to video workflow that powers 120M+ videos. The AI cartoon video generator splits your script or a simple text prompt into animated shots, matches visuals to each line, and returns share-ready animated videos in minutes.
Mówiące kreskówkowe postacie ze zdjęcia
Prześlij ilustrację, maskotkę lub rysunek, a Avatar IV zamieni go w mówiącą postać z synchronizacją ruchu ust na poziomie fonemów. Model jest stworzony dla projektów kreskówkowych, 2D, 3D oraz nie-ludzkich, dzięki czemu Twoje animowane postacie zachowują dokładnie ten sam wygląd w każdej generowanej scenie.
Naturalne głosy AI w ponad 175 językach
Nadaj każdej postaci unikalny głos dzięki wbudowanemu generatorowi głosu AI, a następnie zlokalizuj cały film za pomocą lektora AI w ponad 175 językach z dopasowaną synchronizacją ruchu ust. Większość kreatorów kreskówek kończy na napisach w kilkudziesięciu językach, zamiast oferować naturalny, dubbingowany głos.
Cartoon Video Templates, Scenes, and Styles
Generator oferuje gotowe szablony wideo i sceny, które pomagają uzyskać dopracowany efekt już od pierwszej klatki. Wybierz animowany lub w stylu Pixara wygląd, a następnie dostosuj kolory marki, czcionki i proporcje obrazu do YouTube, TikToka lub prezentacji.
Od jednego promptu do gotowej kreskówki
Video Agent handles the heavy lifting: hand it a single prompt and it drafts the script, storyboards the scenes, and composes the finished cut, showing you an editable creative blueprint before rendering. One idea becomes a complete AI animation video without touching a timeline or keyframe.
Bezosobowe kanały potrzebują codziennych treści na social media bez nagrywania. Twórz szkice odcinków za pomocą generatora scenariuszy wideo, zamieniaj pomysły na odcinki w animowane ujęcia i publikuj krótkie filmy na TikToku, Reels i Shorts zgodnie z harmonogramem, który jedna osoba jest w stanie utrzymać.
Kreskówkowi narratorzy sprawiają, że złożone tematy stają się łatwe do zrozumienia. Zamień prezentację funkcji w animowaną opowieść i w atrakcyjnym formacie wideo wyjaśnij ceny, procesy lub zasady tak, aby widzowie oglądali do końca.
Nauczyciele i twórcy kursów tworzą angażujące, animowane filmy na podstawie lekcji i książek z opowiadaniami, zamiast jedynie czytać statyczne slajdy. Jeden scenariusz lekcji w jedno popołudnie zamienia się w pełny, animowany odcinek, bez potrzeby zatrudniania animatora.
Polityki i procedury rzadko są naprawdę czytane. Zamień je w krótkie, kreskówkowe filmy szkoleniowe ze spójnym animowanym prezenterem, a gdy tylko proces się zmieni, po prostu zaktualizuj scenariusz i wygeneruj materiał na nowo – bez potrzeby ponownego nagrywania.
Animowane reklamy można testować szybciej i taniej niż produkcje wideo z planu. Ożywiaj ujęcia produktów lub maskotki marki za pomocą funkcji image to video i zamieniaj pomysły kampanii w angażujące, kreskówkowe warianty reklam do każdego testu.
Dubbing kreskówki na każdy rynek kiedyś oznaczał nowych aktorów głosowych dla każdego języka. Tłumacz filmy animowane z użyciem sklonowanych głosów na ponad 175 języków i wypuszczaj zlokalizowane treści wideo na wszystkich rynkach w tym samym tygodniu.
Jak działa generator kreskówek wideo oparty na AI
Stwórz kreskówkowe wideo w czterech krokach i ożyw swoje pomysły, nie wychodząc z jednej karty przeglądarki.
Wklej skrypt lub wpisz podpowiedź, a następnie pozwól AI podzielić go na sceny z odpowiednim tempem i narracją.
Wybierz animowany wygląd, proporcje obrazu i szablon, a następnie zastosuj kolory oraz czcionki swojej marki.
Wybierz postacie ze stocku, zaprojektuj własną w kreatorze postaci lub prześlij zdjęcie do animacji.
Oceń podgląd, wprowadź poprawki w dowolnej scenie, a następnie wyeksportuj w MP4 w jakości do 4K lub zmień format pod dowolną platformę.
Generator kreskówek wideo oparty na AI, czasem nazywany również kreatorem animacji AI, to oprogramowanie, które pozwala tworzyć animowane filmy z tekstu. Aby stworzyć animację, wpisujesz skrypt lub polecenie, a narzędzie w kilka minut generuje sceny, postacie, lektora i muzykę, wykorzystując zaawansowane modele AI do stworzenia każdego ujęcia.
Not if the characters stay consistent and the audio sounds human, the two markers of a high-quality result. HeyGen holds one character design across every scene and pairs it with natural voices, which is why it leads G2's Summer 2026 reports with 281 badges and 23 #1 rankings.
Aby stworzyć własną kreskówkową postać, prześlij obraz, wybierz głos i wklej swój skrypt. Avatar IV animuje twarz tak, aby pasowała do każdego słowa, dzięki czemu maskotka, ilustracja lub bohater książki obrazkowej wypowiada Twoje kwestie, zachowując oryginalny wygląd w każdym filmie.
Większość narzędzi do animacji kończy się na szablonach i gotowych postaciach. HeyGen to najlepsza opcja AI, gdy potrzebujesz niestandardowych postaci z własnych obrazów, generowania wideo z jednym promptem dzięki Video Agent, tłumaczenia na ponad 175 języków oraz eksportu w 4K, a do tego jest używany przez 85% firm z listy Fortune 100.
Tak. Jak opisano w historii klienta Anton Voroniuk, ten edukator wykorzystuje AI do tworzenia materiałów wideo do kursów przy 40‑krotnie niższych kosztach produkcji, oszczędzając 15,5 godziny tygodniowo i docierając do ponad 1 mln studentów.
Yes, you can make a cartoon free of charge on the free plan, which works as a free AI animation generator for testing. Creator plans start at $24 per month with more video minutes and advanced features, plus custom enterprise pricing for teams scaling video creation.
No. The AI tool works as an online animation maker in your browser and through the mobile app, built for anyone to create professional animated videos from plain text. If you can write a script, you can publish a cartoon.
Tak, zachowujesz pełną kontrolę kreatywną. Każda scena pozostaje edytowalna, więc możesz przepisywać kwestie, podmieniać głosy lub zmieniać kolejność ujęć w edytorze wideo AI i kształtować efekt dokładnie tak, jak chcesz, a następnie ponownie wyeksportować w ciągu kilku minut.
Tak. Skorzystaj z naszego tłumaczenia wideo opartego na AI, aby przekształcić jeden kreskówkowy film w ponad 175 języków i dialektów z klonowanymi głosami i dopasowaną synchronizacją ruchu ust, dzięki czemu postacie mówią w każdym języku naturalnie, zamiast czytać kwestie niedopasowane do ruchu ust.
Kreator animacji kreskówkowych oferuje postacie w stylu Pixara oraz animowane postacie stockowe, a także możliwość tworzenia animacji z własnych projektów 2D, 3D lub rysowanych ręcznie. Animacje AI są zgodne z Twoim brand bookiem, dzięki czemu kolory i czcionki pozostają spójne w całej serii.
Odkryj więcej narzędzi opartych na sztucznej inteligencji
Ożyw każde zdjęcie hiperrealistycznym głosem i ruchem dzięki Avatar IV.
Zamień swój scenariusz w gotowy animowany film z kreskówkowymi postaciami, lektorem i muzyką.