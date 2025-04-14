Generator kreskówek AI: ożyw każdy scenariusz

Ten generator kreskówek z AI zamienia scenariusz w gotowy animowany film z postaciami kreskówkowymi, naturalnym lektorem i podkładem muzycznym. Bez kamer, bez montażu wideo i bez wcześniejszego doświadczenia w animacji. Stworzony z myślą o twórcach, nauczycielach i bezosobowych kanałach.

AI cartoon video maker interface turning a script prompt into an animated video with an original cartoon character speaking.
147 671 396Wygenerowane filmy
122 782 536Wygenerowane avatary
20 427 036Przetłumaczone filmy
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Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.
Stylizowana biała ikona samochodu na niebieskim tle.Kluczowe funkcje

Funkcje AI Cartoon Video Maker

Generator kreskówek AI z dowolnego scenariusza

Create AI-powered animations from text with the same text to video workflow that powers 120M+ videos. The AI cartoon video generator splits your script or a simple text prompt into animated shots, matches visuals to each line, and returns share-ready animated videos in minutes.

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A script panel with a Generate button turning text into a storyboard row of original cartoon scenes.

Mówiące kreskówkowe postacie ze zdjęcia

Prześlij ilustrację, maskotkę lub rysunek, a Avatar IV zamieni go w mówiącą postać z synchronizacją ruchu ust na poziomie fonemów. Model jest stworzony dla projektów kreskówkowych, 2D, 3D oraz nie-ludzkich, dzięki czemu Twoje animowane postacie zachowują dokładnie ten sam wygląd w każdej generowanej scenie.

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An uploaded original cartoon mascot illustration becoming an animated speaking character with lip-sync markers.

Naturalne głosy AI w ponad 175 językach

Nadaj każdej postaci unikalny głos dzięki wbudowanemu generatorowi głosu AI, a następnie zlokalizuj cały film za pomocą lektora AI w ponad 175 językach z dopasowaną synchronizacją ruchu ust. Większość kreatorów kreskówek kończy na napisach w kilkudziesięciu językach, zamiast oferować naturalny, dubbingowany głos.

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An original cartoon character beside a voice panel and a language list with flags and matched lip-sync.

Cartoon Video Templates, Scenes, and Styles

Generator oferuje gotowe szablony wideo i sceny, które pomagają uzyskać dopracowany efekt już od pierwszej klatki. Wybierz animowany lub w stylu Pixara wygląd, a następnie dostosuj kolory marki, czcionki i proporcje obrazu do YouTube, TikToka lub prezentacji.

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A gallery of original animated style templates with a brand-kit panel of color swatches and aspect-ratio chips.

Od jednego promptu do gotowej kreskówki

Video Agent handles the heavy lifting: hand it a single prompt and it drafts the script, storyboards the scenes, and composes the finished cut, showing you an editable creative blueprint before rendering. One idea becomes a complete AI animation video without touching a timeline or keyframe.

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A Video Agent panel showing one prompt flowing through an editable Script to Scenes to Final cut blueprint.
Ikona zielonego pudełka prezentowego.Zastosowania

Zastosowania kreatora kreskówek AI wideo

Pionowy podgląd telefonu z oryginalną kreskówką obok kalendarza treści z zaznaczonymi punktami.

Anonimowe kreskówkowe filmy do Shorts

Bezosobowe kanały potrzebują codziennych treści na social media bez nagrywania. Twórz szkice odcinków za pomocą generatora scenariuszy wideo, zamieniaj pomysły na odcinki w animowane ujęcia i publikuj krótkie filmy na TikToku, Reels i Shorts zgodnie z harmonogramem, który jedna osoba jest w stanie utrzymać.

An original cartoon narrator pointing at a whiteboard with a simple product-workflow diagram.

Animowane filmy wyjaśniające dla firm

Kreskówkowi narratorzy sprawiają, że złożone tematy stają się łatwe do zrozumienia. Zamień prezentację funkcji w animowaną opowieść i w atrakcyjnym formacie wideo wyjaśnij ceny, procesy lub zasady tak, aby widzowie oglądali do końca.

Pogodna, oryginalna scenka z kreskówki z przyjaznymi, uniwersalnymi zwierzętami obok panelu z tekstem lekcji.

Edukacyjne kreskówki i bajki dla dzieci

Nauczyciele i twórcy kursów tworzą angażujące, animowane filmy na podstawie lekcji i książek z opowiadaniami, zamiast jedynie czytać statyczne slajdy. Jeden scenariusz lekcji w jedno popołudnie zamienia się w pełny, animowany odcinek, bez potrzeby zatrudniania animatora.

Spójny, oryginalny animowany prezenter prowadzący moduł szkoleniowy, gdy dokument z zasadami zostaje przekształcony w wideo.

Animacje szkoleniowe i wdrożeniowe

Polityki i procedury rzadko są naprawdę czytane. Zamień je w krótkie, kreskówkowe filmy szkoleniowe ze spójnym animowanym prezenterem, a gdy tylko proces się zmieni, po prostu zaktualizuj scenariusz i wygeneruj materiał na nowo – bez potrzeby ponownego nagrywania.

Uniwersalny, nieoznaczony marką produkt animowany w kreskówkową reklamę, pokazany jako dwie wariantowe karty podglądu.

Reklamy kreskówkowe i promocje produktów

Animowane reklamy można testować szybciej i taniej niż produkcje wideo z planu. Ożywiaj ujęcia produktów lub maskotki marki za pomocą funkcji image to video i zamieniaj pomysły kampanii w angażujące, kreskówkowe warianty reklam do każdego testu.

Oryginalna postać z kreskówki otoczona kartami językowymi oznaczonymi ES, FR, JA, DE na tle delikatnej mapy świata.

Wielojęzyczne kreskówki o globalnym zasięgu

Dubbing kreskówki na każdy rynek kiedyś oznaczał nowych aktorów głosowych dla każdego języka. Tłumacz filmy animowane z użyciem sklonowanych głosów na ponad 175 języków i wypuszczaj zlokalizowane treści wideo na wszystkich rynkach w tym samym tygodniu.

Rozmyta biała ikona dokumentu z przyciskiem odtwarzania na jasnoniebieskim tle.Jak to działa

Jak działa generator kreskówek wideo oparty na AI

Stwórz kreskówkowe wideo w czterech krokach i ożyw swoje pomysły, nie wychodząc z jednej karty przeglądarki.

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Krok 1: Wprowadź swój pomysł

Wklej skrypt lub wpisz podpowiedź, a następnie pozwól AI podzielić go na sceny z odpowiednim tempem i narracją.

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Krok 2: Wybierz styl

Wybierz animowany wygląd, proporcje obrazu i szablon, a następnie zastosuj kolory oraz czcionki swojej marki.

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Krok 3: Obsadzanie postaci

Wybierz postacie ze stocku, zaprojektuj własną w kreatorze postaci lub prześlij zdjęcie do animacji.

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Krok 4: Generowanie i eksport

Oceń podgląd, wprowadź poprawki w dowolnej scenie, a następnie wyeksportuj w MP4 w jakości do 4K lub zmień format pod dowolną platformę.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest generator kreskówek z AI i jak działa?

Generator kreskówek wideo oparty na AI, czasem nazywany również kreatorem animacji AI, to oprogramowanie, które pozwala tworzyć animowane filmy z tekstu. Aby stworzyć animację, wpisujesz skrypt lub polecenie, a narzędzie w kilka minut generuje sceny, postacie, lektora i muzykę, wykorzystując zaawansowane modele AI do stworzenia każdego ujęcia.

Czy moje kreskówkowe filmy AI będą wyglądać tandetnie lub na zrobione byle jak?

Not if the characters stay consistent and the audio sounds human, the two markers of a high-quality result. HeyGen holds one character design across every scene and pairs it with natural voices, which is why it leads G2's Summer 2026 reports with 281 badges and 23 #1 rankings.

How do I turn a photo or drawing into a talking cartoon character?

Aby stworzyć własną kreskówkową postać, prześlij obraz, wybierz głos i wklej swój skrypt. Avatar IV animuje twarz tak, aby pasowała do każdego słowa, dzięki czemu maskotka, ilustracja lub bohater książki obrazkowej wypowiada Twoje kwestie, zachowując oryginalny wygląd w każdym filmie.

Dlaczego warto wybrać HeyGen zamiast innych narzędzi do tworzenia kreskówek z wykorzystaniem AI?

Większość narzędzi do animacji kończy się na szablonach i gotowych postaciach. HeyGen to najlepsza opcja AI, gdy potrzebujesz niestandardowych postaci z własnych obrazów, generowania wideo z jednym promptem dzięki Video Agent, tłumaczenia na ponad 175 języków oraz eksportu w 4K, a do tego jest używany przez 85% firm z listy Fortune 100.

Czy jeden twórca może prowadzić na dużą skalę animowany kanał z wykorzystaniem AI?

Tak. Jak opisano w historii klienta Anton Voroniuk, ten edukator wykorzystuje AI do tworzenia materiałów wideo do kursów przy 40‑krotnie niższych kosztach produkcji, oszczędzając 15,5 godziny tygodniowo i docierając do ponad 1 mln studentów.

Czy kreator kreskówkowych filmów AI HeyGen jest darmowy i co oferują płatne plany?

Yes, you can make a cartoon free of charge on the free plan, which works as a free AI animation generator for testing. Creator plans start at $24 per month with more video minutes and advanced features, plus custom enterprise pricing for teams scaling video creation.

Do I need animation skills or software downloads to use it?

No. The AI tool works as an online animation maker in your browser and through the mobile app, built for anyone to create professional animated videos from plain text. If you can write a script, you can publish a cartoon.

Czy mogę edytować kreskówkowe wideo po jego wygenerowaniu przez AI?

Tak, zachowujesz pełną kontrolę kreatywną. Każda scena pozostaje edytowalna, więc możesz przepisywać kwestie, podmieniać głosy lub zmieniać kolejność ujęć w edytorze wideo AI i kształtować efekt dokładnie tak, jak chcesz, a następnie ponownie wyeksportować w ciągu kilku minut.

Can I translate my cartoon videos into other languages?

Tak. Skorzystaj z naszego tłumaczenia wideo opartego na AI, aby przekształcić jeden kreskówkowy film w ponad 175 języków i dialektów z klonowanymi głosami i dopasowaną synchronizacją ruchu ust, dzięki czemu postacie mówią w każdym języku naturalnie, zamiast czytać kwestie niedopasowane do ruchu ust.

Jakie style kreskówek i animacji może generować AI?

Kreator animacji kreskówkowych oferuje postacie w stylu Pixara oraz animowane postacie stockowe, a także możliwość tworzenia animacji z własnych projektów 2D, 3D lub rysowanych ręcznie. Animacje AI są zgodne z Twoim brand bookiem, dzięki czemu kolory i czcionki pozostają spójne w całej serii.

Odkryj więcej narzędzi opartych na sztucznej inteligencji

Ożyw każde zdjęcie hiperrealistycznym głosem i ruchem dzięki Avatar IV.

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Zacznij tworzyć z HeyGen

Zamień swój scenariusz w gotowy animowany film z kreskówkowymi postaciami, lektorem i muzyką.

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