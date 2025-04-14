Większość narzędzi do animacji kończy się na szablonach i gotowych postaciach. HeyGen to najlepsza opcja AI, gdy potrzebujesz niestandardowych postaci z własnych obrazów, generowania wideo z jednym promptem dzięki Video Agent, tłumaczenia na ponad 175 języków oraz eksportu w 4K, a do tego jest używany przez 85% firm z listy Fortune 100.