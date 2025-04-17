Videowoordvoerder voor AI-gegenereerde sprekende video's

Maak professionele sprekende video's met de AI-videovertegenwoordiger van HeyGen. Zet tekst, script of een afbeelding om in hoogwaardige video's met een woordvoerder met realistische avatars, natuurlijke stem, nauwkeurige lipsynchronisatie en consistente merkgerichte levering. Geen camera's, acteurs of studio's nodig. Alleen duidelijke berichtgeving, op grote schaal geleverd.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Welkomst- en uitlegvideo's voor websites

Welkomst- en uitlegvideo's voor websites

Vervang statische tekst door een videospreker die bezoekers begroet, uw product uitlegt of gebruikers door belangrijke pagina's leidt. Spreekvideo's verhogen de betrokkenheid en helpen bezoekers sneller uw aanbod te begrijpen, wat uw videomarketingstrategie ten goede komt.

Verkoop- en marketingvideo's

Verkoop- en marketingvideo's

Gebruik videosprekers om duidelijke waardeproposities, productuitleg en campagneboodschappen over te brengen. Consistente levering helpt vertrouwen op te bouwen en vermindert de kosten van herhaalde professionele videoproductie.

Trainings- en inwerkingsmateriaal

Trainings- en inwerkingsmateriaal

Maak instructievideo's waarin een professionele videospreker processen, beleid of workflows uitlegt. AI-woordvoerders houden trainingsinhoud duidelijk, herhaalbaar en gemakkelijk bij te werken als informatie verandert.

Klantenservice en hulpvideo's

Klantenservice en hulpvideo's

Beantwoord veelgestelde vragen met korte woordvoerdersvideo's die gebruikers stap voor stap begeleiden. Dit vermindert het aantal supportaanvragen terwijl de duidelijkheid en gebruikerservaring verbeteren.

Interne communicatie

Interne communicatie

Verspreid aankondigingen, updates en leiderschapsboodschappen via een vaste video-presentator. Dit houdt de communicatie persoonlijk zonder dat er vaak opnames nodig zijn.

Meertalige communicatie

Meertalige communicatie

Maak woordvoerdersvideo's in meerdere talen om een wereldwijd publiek te bereiken door gebruik te maken van de videovertaler. AI verzorgt stem en ondertiteling zonder meertalige presentatoren in te huren.

Waarom HeyGen de beste videowoordvoerder-generator is

HeyGen vervangt traditionele woordvoerderproductie met AI-videogeneratie die sneller, consistenter en makkelijker op te schalen is voor videomarketing. Bedrijven gebruiken video-woordvoerders om duidelijk te communiceren, vertrouwen op te bouwen en boodschappen over te brengen zonder terugkerende productiekosten of vertragingen.

Menselijke aanwezigheid zonder productie-overhead

AI-videowoordvoerders geven uw boodschap een gezicht en stem zonder dat u talent hoeft in te plannen, opnamesessies moet houden of bewerkingsprocessen moet doorlopen. Video's worden rechtstreeks vanuit uw script gegenereerd.

Consistente levering bij elke video

Elke woordvoerder video behoudt dezelfde uitstraling, toon en levering. Deze consistentie helpt merken om gepolijst te blijven terwijl ze inhoud vaak updaten.

Ontworpen voor wereldwijde communicatie

Maak woordvoerdersvideo's die duidelijk communiceren met verschillende doelgroepen door gebruik te maken van meertalige stem- en ondertitelingsondersteuning zonder opnieuw op te nemen.

Realistische AI-woordvoerder avatars

Kies uit een gevarieerde bibliotheek van professionele AI-woordvoerders die ontworpen zijn om natuurlijk en geloofwaardig over te komen op camera. Gezichtsuitdrukkingen, oogcontact en houding worden gegenereerd om overeen te komen met de gesproken levering, wat helpt om kijkers betrokken te houden.

afbeelding naar video

Nauwkeurige lipsynchronisatie en natuurlijke spraak

Uw script wordt geleverd met nauwkeurige lipsynchronisatie en realistische stemuitvoer. Het tempo van de spraak, de uitspraak en de klemtoon zijn geoptimaliseerd zodat de woordvoerder duidelijk en menselijk klinkt. Dit zorgt ervoor dat uw boodschap conversatieel in plaats van synthetisch overkomt.

Een smartphone die een donkere TikTok-app-interface toont tegen een levendige achtergrond van stralende roze en blauwe neonlichten.

Script voor het genereren van woordvoerdersvideo's

Zet geschreven scripts direct om in afgewerkte woordvoerdersvideo's zonder te filmen of te monteren. AI handelt automatisch de vertelling, timing en visuele presentatie af vanuit een enkele tekstinput. Dit stelt teams in staat om snel sprekende video's te produceren zonder technische kennis.

Stemklonen

Visuele consistentie die past bij het merk

Beheers de achtergrond, kadering en algehele stijl om overeen te komen met uw professionele videorichtlijnen. Elke woordvoerdersvideo behoudt dezelfde professionele uitstraling en toon. Deze consistentie is cruciaal bij het creëren van content op grote schaal.

motion graphics foto's naar video

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelmedia."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Hoe het werkt

Hoe de AI Video Woordvoerder Generator te gebruiken

Creëer een AI-videowoordvoerder in vier eenvoudige stappen.

Stap 1

Voeg uw script toe

Schrijf of plak de boodschap die u wilt dat uw woordvoerder overbrengt. Bepaal de toon en het doel voor uw videoservices.

Stap 2

Kies uw woordvoerder

Kies een professionele AI-avatar of gebruik je eigen aangepaste videovertegenwoordiger.

Stap 3

Pas taal en stijl aan

Stel taal, stem, ondertiteling en visuele voorkeuren in om aan te sluiten bij uw publiek en merk.

Stap 4

Genereer en deel

Genereer de woordvoerder video en download of publiceer deze op web, sociale media of interne platformen.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een videowoordvoerder?

Een video-woordvoerder is een digitale presentator die uw boodschap voor de camera overbrengt. Met een AI video generator, worden scripts omgezet in realistische sprekende video's zonder filmopnames, acteurs of productieapparatuur, waardoor videocommunicatie sneller en eenvoudiger te schalen is.

Hoe werkt een AI-videowoordvoerder?

Een AI-videovertegenwoordiger gebruikt spraaksynthese, lipsynchronisatie en avataranimatie om tekst naar video te converteren. Je levert een script aan, kiest een vertegenwoordiger en het systeem genereert automatisch gesynchroniseerde spraak, gezichtsbewegingen en levering.

Kan ik een aangepaste videovertegenwoordiger maken?

Ja. U kunt een aangepaste professionele videovertegenwoordiger maken die eruitziet en klinkt als u of iemand van uw team. Hierdoor kunt u een vertrouwd gezicht behouden en tegelijkertijd de noodzaak voor herhaalde opnames elimineren.

Zijn videowoordvoerders geschikt voor zakelijk gebruik?

Ja. Videosprekers worden vaak gebruikt voor marketing, training, inwerken, klantenservice en interne communicatie. Ze bieden een consistente, professionele presentatie zonder doorlopende productiekosten.

Kan ik een woordvoerdersvideo bijwerken nadat deze is gemaakt?

Ja. Je kunt het script bewerken en direct een nieuwe versie van de video met de woordvoerder genereren. Dit maakt het eenvoudig om videomateriaal nauwkeurig te houden zonder opnieuw te filmen of tijdlijnen te bewerken.

Ondersteunen videowoordvoerders meerdere talen?

Ja. U kunt woordvoerdersvideo's genereren in meerdere talen en accenten, waardoor het gemakkelijker wordt om te communiceren met een wereldwijd publiek met dezelfde visuele presentator.

Heb ik ervaring met videoproductie nodig?

Nee. Het hele proces is ontworpen voor niet-technische gebruikers. AI regelt het filmen, de vertelling en de synchronisatie zodat iedereen professionele woordvoerdersvideo's kan maken.

Wie is de eigenaar van de video's die gemaakt zijn met HeyGen?

U behoudt volledige eigendom van alle woordvoerdersvideo's die u genereert. Uw scripts, avatars en uiteindelijke video's blijven van u om vrij te gebruiken en te verspreiden.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

CTA background