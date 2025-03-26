Videopresentatiemaker voor directe presentaties

Verander statische diapresentaties in boeiende videopresentaties die informeren, overtuigen en blijven hangen. HeyGen transformeert je outline of dia's in een genarrateerde, merkeigen video met levensechte presentatoren, ondertiteling en studio-kwaliteit tempo, zodat je consequente, aanklikbare verhalen levert voor vergaderingen, trainingen en marketing.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Op afstand onboarding & training

Op afstand onboarding & training

Vervang lange handleidingen door korte, ingesproken rondleidingen die leerlingen op aanvraag kunnen bekijken en indien nodig opnieuw kunnen bezoeken door het creëren van een videopresentatie.

Verkoopdemonstraties & productrondleidingen

Verkoopdemonstraties & productrondleidingen

Lever consequente productdemonstraties die functies en voordelen benadrukken met een overtuigende presentator op het scherm.

Directieverslagen & investeerdersupdates

Directieverslagen & investeerdersupdates

Stuur gepolijste, op data gebaseerde presentaties die belanghebbenden geïnformeerd houden, zonder dat er sprake is van planningsconflicten.

Asynchrone teamupdates

Asynchrone teamupdates

Neem maandelijkse verslagen of projectupdates eenmaal op en deel ze over tijdzones met ondertitels en bijlagen.

Klanteneducatie & helpcentrum video's

Klanteneducatie & helpcentrum video's

Zet ondersteuningsartikelen om in korte, duidelijke video's die het aantal supportverzoeken verminderen en de klantsuccesstatistieken verbeteren met onze online videopresentatiemaker.

Conferentie- & evenementinzendingen

Conferentie- & evenementinzendingen

Dien gepolijste, zelfstandige presentatievideo's in voor virtuele conferenties, panels en spreekbeurten.

Waarom Heygen gebruiken voor videopresentaties

Maak presentaties die op aanvraag en volgens elk schema werken, en creëer een videopresentatie die aan uw behoeften voldoet. HeyGen neemt de moeite van het opnemen, bewerken en ondertitelen weg, zodat u zich kunt concentreren op uw boodschap, niet op de techniek. Maak asynchrone demo's, interne trainingen, investeerderspresentaties en verkoopdemonstraties die er elke keer professioneel uitzien en klinken met een AI-videogenerator.

Snelle creatie, foutloze levering

Maak een storyboard en AI-script vanuit een korte briefing, kies een presentator, en stel vervolgens visuals en timing bij, allemaal op één plek.

Toegankelijke, merkconforme output

Automatische ondertiteling, ondertitels en ondersteuning voor huisstijl zorgen ervoor dat uw presentatie inclusief is en direct herkenbaar.

Gebruik overal opnieuw

Exporteer meerdere beeldverhoudingen en versies voor LMS, e-mail, sociale media en landingspagina's zonder opnieuw op te nemen.

AI Script- & Outlinebouwer

Plak dia notities of een korte briefing en HeyGen produceert een beknopt, presentatie-klaar script met aandachtstrekkers, overgangen en een duidelijke call-to-action. Bespaar tijd op structuur en houd je verhaal strak en gericht op het publiek.

Een mobiel scherm verandert van een tekstdocument naar een raster van afbeeldingminiatuurtjes.

Realistische Presentatoren & Stemopties

Kies uit expressieve AI-presentatoren of kloon je eigen stem om dia's te vertellen. Natuurlijke gebaren en stemmen in meerdere talen laten je boodschap menselijk en geloofwaardig overkomen zonder een studio.

Een glimlachende vrouw met een interface voor stemtoonselectie waarop "Kalm" is uitgelicht, en een tekstveld waarin staat "Adem langzaam in en uit."

Automatische ondertiteling & Ondertitels

Automatische transcriptie levert bewerkbare ondertiteling en gelokaliseerde ondertitels op. Verbeter de toegankelijkheid, retentie en kijkduur over verschillende formaten en regio's heen.

Een breed glimlachende vrouw, met een 'CC'-icoon en de tekstoverlay 'AI-ondertiteling'.

Scene Composer & Slide Sync

Synchroniseer dia-visuals, animaties en b-roll automatisch met de voice-over. Wissel gemakkelijk stockclips, logo's of schermafbeeldingen en pas de timing scène voor scène aan.

Een vrouw glimlacht naar een microfoon tijdens een videogesprek, met een interface-overlay voor het maken van dia's en twee andere personen in kleinere videogesprekken.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
Hoe het werkt

Hoe de videopresentatie maker te gebruiken

Drie eenvoudige stappen brengen je van idee naar deelbare video.

Stap 1

Upload of plak uw inhoud

Begin met dia's, een document of een eenvoudige briefing. HeyGen genereert een storyboard en meerdere scriptopties afgestemd op lengte en toon om je te helpen je video's boeiender te maken.

Stap 2

Kies presentator & polijst

Selecteer een AI-avatar of upload een korte clip om je eigen kloon te maken, verfijn vervolgens de visuals, ondertitels en timing in de editor.

Stap 3

Aanpassen voor elk publiek

Pas uw scènes aan met merkkleuren, lay-outs en elementen op het scherm om te voldoen aan training, marketing of interne updates.

Stap 4

Exporteren en distribueren

Exporteer video's van hoge kwaliteit, SRT-ondertitelbestanden en thumbnailafbeeldingen binnen enkele minuten, of publiceer direct op je LMS, CMS of sociale platforms.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een videopresentatie?

Een videopresentatie is een op dia's gebaseerde of gescripte voordracht opgenomen als een deelbare video, vaak met een sprekend hoofd, voice-over, ondertiteling en gesynchroniseerde beelden. Het is ideaal voor leren op aanvraag, pitches en updates op afstand, vooral wanneer je een presentatie opneemt voor je publiek.

Kan ik bestaande dia's omzetten in een videopresentatie?

Ja. Upload PPT, PDF of afbeeldingen en HeyGen zal automatisch dia's synchroniseren met vertelling en scène-overgangen zodat je niet opnieuw hoeft op te nemen.

Heb ik een webcam of microfoon nodig?

Nee, gebruik de AI-presentatoren en tekst-naar-spraak van HeyGen om te vertellen. Als je wilt, kun je je eigen video of stem uploaden en echte beelden met AI-elementen combineren.

Hoe nauwkeurig zijn de automatische ondertiteling?

HeyGen's transcriptie is zeer nauwkeurig en bewerkbaar; je kunt snel formuleringen corrigeren, de timing aanpassen of gelokaliseerde ondertitels toevoegen voor export.

Kan ik mijn bedrijfsbranding gebruiken?

Absoluut. Upload logo's, stel merklettertypen en kleuren in het Merk Kit in, en pas ze toe op videomallen voor consistente, merkgebonden presentaties.

Welke exportformaten zijn beschikbaar?

Exporteer MP4-video's in breedbeeldformaat (16:9), vierkant (1:1) of verticaal (9:16), plus SRT-ondertitelbestanden en thumbnailafbeeldingen geoptimaliseerd om te delen via onze online videopresentatiemaker.

Is HeyGen veilig voor vertrouwelijke presentaties?

Ja. Enterprise-plannen omvatten SSO, op rollen gebaseerde toegang, versleutelde opslag en nalevingsopties. Neem contact op met de verkoopafdeling voor aangepaste beveiligings- en hostingvereisten.

Kan ik meertalige versies maken?

Ja, vertaal scripts, schakel over naar gelokaliseerde TTS-stemmen en exporteer meerdere taalvarianten om wereldwijd publiek te bereiken met videovertaler.

Hoe lang duurt het om een presentatie te maken?

Veel presentaties kunnen binnen enkele minuten worden gegenereerd en bijgeschaafd; de uiteindelijke bewerkingstijd hangt af van de lengte en de hoeveelheid aanpassingen die je kiest wanneer je een videopresentatie gebruikt.

Bieden jullie team onboarding of ondersteuning aan?

Wij bieden onboarding, trainingsmateriaal en toegewijde ondersteuning voor Team en Enterprise klanten om u te helpen met het opschalen van videoproductie en het creëren van een videopresentatie.

