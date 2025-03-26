Verander statische diapresentaties in boeiende videopresentaties die informeren, overtuigen en blijven hangen. HeyGen transformeert je outline of dia's in een genarrateerde, merkeigen video met levensechte presentatoren, ondertiteling en studio-kwaliteit tempo, zodat je consequente, aanklikbare verhalen levert voor vergaderingen, trainingen en marketing.
Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator
Vervang lange handleidingen door korte, ingesproken rondleidingen die leerlingen op aanvraag kunnen bekijken en indien nodig opnieuw kunnen bezoeken door het creëren van een videopresentatie.
Lever consequente productdemonstraties die functies en voordelen benadrukken met een overtuigende presentator op het scherm.
Stuur gepolijste, op data gebaseerde presentaties die belanghebbenden geïnformeerd houden, zonder dat er sprake is van planningsconflicten.
Neem maandelijkse verslagen of projectupdates eenmaal op en deel ze over tijdzones met ondertitels en bijlagen.
Zet ondersteuningsartikelen om in korte, duidelijke video's die het aantal supportverzoeken verminderen en de klantsuccesstatistieken verbeteren met onze online videopresentatiemaker.
Dien gepolijste, zelfstandige presentatievideo's in voor virtuele conferenties, panels en spreekbeurten.
Waarom Heygen gebruiken voor videopresentaties
Maak presentaties die op aanvraag en volgens elk schema werken, en creëer een videopresentatie die aan uw behoeften voldoet. HeyGen neemt de moeite van het opnemen, bewerken en ondertitelen weg, zodat u zich kunt concentreren op uw boodschap, niet op de techniek. Maak asynchrone demo's, interne trainingen, investeerderspresentaties en verkoopdemonstraties die er elke keer professioneel uitzien en klinken met een AI-videogenerator.
Maak een storyboard en AI-script vanuit een korte briefing, kies een presentator, en stel vervolgens visuals en timing bij, allemaal op één plek.
Automatische ondertiteling, ondertitels en ondersteuning voor huisstijl zorgen ervoor dat uw presentatie inclusief is en direct herkenbaar.
Exporteer meerdere beeldverhoudingen en versies voor LMS, e-mail, sociale media en landingspagina's zonder opnieuw op te nemen.
AI Script- & Outlinebouwer
Plak dia notities of een korte briefing en HeyGen produceert een beknopt, presentatie-klaar script met aandachtstrekkers, overgangen en een duidelijke call-to-action. Bespaar tijd op structuur en houd je verhaal strak en gericht op het publiek.
Realistische Presentatoren & Stemopties
Kies uit expressieve AI-presentatoren of kloon je eigen stem om dia's te vertellen. Natuurlijke gebaren en stemmen in meerdere talen laten je boodschap menselijk en geloofwaardig overkomen zonder een studio.
Automatische ondertiteling & Ondertitels
Automatische transcriptie levert bewerkbare ondertiteling en gelokaliseerde ondertitels op. Verbeter de toegankelijkheid, retentie en kijkduur over verschillende formaten en regio's heen.
Scene Composer & Slide Sync
Synchroniseer dia-visuals, animaties en b-roll automatisch met de voice-over. Wissel gemakkelijk stockclips, logo's of schermafbeeldingen en pas de timing scène voor scène aan.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.
Hoe de videopresentatie maker te gebruiken
Drie eenvoudige stappen brengen je van idee naar deelbare video.
Begin met dia's, een document of een eenvoudige briefing. HeyGen genereert een storyboard en meerdere scriptopties afgestemd op lengte en toon om je te helpen je video's boeiender te maken.
Selecteer een AI-avatar of upload een korte clip om je eigen kloon te maken, verfijn vervolgens de visuals, ondertitels en timing in de editor.
Pas uw scènes aan met merkkleuren, lay-outs en elementen op het scherm om te voldoen aan training, marketing of interne updates.
Exporteer video's van hoge kwaliteit, SRT-ondertitelbestanden en thumbnailafbeeldingen binnen enkele minuten, of publiceer direct op je LMS, CMS of sociale platforms.
Een videopresentatie is een op dia's gebaseerde of gescripte voordracht opgenomen als een deelbare video, vaak met een sprekend hoofd, voice-over, ondertiteling en gesynchroniseerde beelden. Het is ideaal voor leren op aanvraag, pitches en updates op afstand, vooral wanneer je een presentatie opneemt voor je publiek.
Ja. Upload PPT, PDF of afbeeldingen en HeyGen zal automatisch dia's synchroniseren met vertelling en scène-overgangen zodat je niet opnieuw hoeft op te nemen.
Nee, gebruik de AI-presentatoren en tekst-naar-spraak van HeyGen om te vertellen. Als je wilt, kun je je eigen video of stem uploaden en echte beelden met AI-elementen combineren.
HeyGen's transcriptie is zeer nauwkeurig en bewerkbaar; je kunt snel formuleringen corrigeren, de timing aanpassen of gelokaliseerde ondertitels toevoegen voor export.
Absoluut. Upload logo's, stel merklettertypen en kleuren in het Merk Kit in, en pas ze toe op videomallen voor consistente, merkgebonden presentaties.
Exporteer MP4-video's in breedbeeldformaat (16:9), vierkant (1:1) of verticaal (9:16), plus SRT-ondertitelbestanden en thumbnailafbeeldingen geoptimaliseerd om te delen via onze online videopresentatiemaker.
Ja. Enterprise-plannen omvatten SSO, op rollen gebaseerde toegang, versleutelde opslag en nalevingsopties. Neem contact op met de verkoopafdeling voor aangepaste beveiligings- en hostingvereisten.
Ja, vertaal scripts, schakel over naar gelokaliseerde TTS-stemmen en exporteer meerdere taalvarianten om wereldwijd publiek te bereiken met videovertaler.
Veel presentaties kunnen binnen enkele minuten worden gegenereerd en bijgeschaafd; de uiteindelijke bewerkingstijd hangt af van de lengte en de hoeveelheid aanpassingen die je kiest wanneer je een videopresentatie gebruikt.
Wij bieden onboarding, trainingsmateriaal en toegewijde ondersteuning voor Team en Enterprise klanten om u te helpen met het opschalen van videoproductie en het creëren van een videopresentatie.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.