Lokaliseer uw video's in tientallen talen zonder opnieuw te filmen, te bewerken of stemacteurs te beheren. HeyGen videolokalisatie gebruikt AI om te vertalen, nasynchroniseren, ondertitelen en video's te synchroniseren zodat uw boodschap in elke markt als moedertaal aanvoelt. Bereik wereldwijd publiek sneller terwijl u consistentie, duidelijkheid en merkvertrouwen op grote schaal behoudt.
Start dezelfde campagne in meerdere regio's zonder video's vanaf het begin opnieuw te maken. Gelokaliseerde levering verhoogt betrokkenheid, vertrouwen en conversie bij internationale doelgroepen.
Zorg ervoor dat werknemers dezelfde informatie ontvangen in hun moedertaal. Gelokaliseerde training verbetert het begrip en vermindert fouten binnen verspreide teams.
Leg functies duidelijk uit aan wereldwijde klanten met behulp van gelokaliseerde audio en ondertiteling. Dit vermindert het aantal ondersteuningstickets en bevordert de acceptatie van het product.
Verspreid leiderschapsboodschappen consistent over regio's. Lokalisatie behoudt de toon en intentie terwijl taalbarrières worden weggenomen.
Lokaliseer handleidingen en veelgestelde vragen zodat gebruikers zelfstandig kunnen werken in hun voorkeurstaal, waarbij de inhoud voldoet aan de beste praktijken voor lokalisatie. Dit verhoogt de tevredenheid en vermindert de belasting van de ondersteuning.
Breid cursussen en lessen uit naar nieuwe markten zonder inhoud opnieuw op te bouwen. Lokalisatie verbetert de toegankelijkheid en leerresultaten.
Waarom HeyGen het beste hulpmiddel is voor videolokalisatie
Videolokalisatie mag de groei niet vertragen of de productiebudgetten uitputten. HeyGen vervangt gefragmenteerde vertaalprocessen door een AI-gestuurd systeem ontworpen voor snelheid, nauwkeurigheid en consistentie in elke taal en elk formaat, gebruikmakend van voice-overs en tekst op het scherm.
HeyGen stelt teams in staat om één video of duizenden te lokaliseren zonder werkprocessen te veranderen. Of je nu een wereldwijde campagne lanceert of trainingsinhoud bijwerkt, lokalisatie blijft snel en herhaalbaar.
Gelokaliseerde video's behouden een natuurlijke stemtoon, tempo en visuele afstemming. Dit zorgt ervoor dat kijkers het gevoel hebben dat de video speciaal voor hen gemaakt is, en niet mechanisch vertaald.
Naarmate de inhoud zich ontwikkelt, kunnen gelokaliseerde versies direct opnieuw gegenereerd worden. Dit voorkomt verouderde berichtgeving in verschillende regio's terwijl de bedrijfsvoering efficiënt blijft.
AI-videotranslatie over verschillende talen
HeyGen vertaalt gesproken inhoud naar meerdere talen terwijl de oorspronkelijke intentie en betekenis behouden blijven. Taaldetectie en vertaling worden automatisch afgehandeld om handmatig werk te verminderen. Dit stelt teams in staat hun bereik uit te breiden zonder vertalers in te huren of complexe workflows te beheren.
Natuurlijke AI-stemdubbing
Gelokaliseerde audio wordt gegenereerd met behulp van natuurlijk klinkende AI-stemmen met realistische timing en intonatie, wat zorgt voor hoogwaardige voice-overs. De stemmen zijn ontworpen om menselijk en boeiend over te komen in plaats van robotachtig. Dit verbetert het vertrouwen en begrip van de kijker over verschillende markten.
Lip sync afstemming
Vertaalde spraak wordt visueel gesynchroniseerd met de sprekers op het scherm. Mond bewegingen en timing worden aangepast om visuele discrepantie te verminderen. Dit creëert een naadloze kijkervaring die natuurlijk aanvoelt voor elke taal.
Meertalige ondertitels en bijschriften
HeyGen genereert nauwkeurige ondertitels naast nagesynchroniseerde audio indien nodig. Ondertiteling verbetert de toegankelijkheid, het bekijken op mobiele apparaten en de vindbaarheid van content. Ondertitels kunnen worden bewerkt en hergebruikt op verschillende platformen.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.
Hoe de AI Video Lokalisatietool te Gebruiken
Zet uw video's in slechts vier eenvoudige stappen om naar meerdere talen.
Upload een bestaande video of genereer er een met HeyGen. Het systeem detecteert automatisch gesproken taal en structuur.
Kies een of meerdere talen voor lokalisatie. Instellingen voor stem, ondertiteling en lipsynchronisatie worden automatisch toegepast.
HeyGen vertaalt, dubt, synchroniseert en ondertitelt elke versie. Controleer en pas aan indien nodig.
Download of publiceer gelokaliseerde video's op marketing-, leer- en ondersteuningskanalen met gebruik van de beste methoden voor effectieve communicatie.
Videolokalisatie past video-inhoud aan voor verschillende talen en regio's. Het omvat vertaling, nasynchronisatie, ondertiteling en visuele uitlijning zodat de inhoud aanvoelt alsof deze oorspronkelijk is in plaats van vertaald.
Vertaling zet tekst of spraak om in een andere taal. Lokalisatie past de toon, levering, timing en toegankelijkheid aan om overeen te komen met hoe publiek in elke regio natuurlijk video's consumeert.
Nee. Met HeyGen kun je meerdere gelokaliseerde versies genereren vanuit een enkele bronvideo met de videovertaler. Hierdoor blijft de productie gecentraliseerd en consistent.
HeyGen gebruikt geavanceerde AI-modellen die getraind zijn op meertalige spraakpatronen. De nauwkeurigheid is hoog voor de meeste professionele, educatieve en marketingtoepassingen, met bewerkingsopties beschikbaar indien nodig.
Ja. HeyGen ondersteunt het detecteren en lokaliseren van meerdere sprekers, wat het makkelijker maakt om met een nieuw publiek in contact te komen. Elke spreker wordt nauwkeurig behandeld voor duidelijkheid en afstemming.
Gelokaliseerde video's verhogen de kijktijd, het begrip en de betrokkenheid. Publiek is eerder geneigd om content te vertrouwen en erop te reageren als deze in hun moedertaal wordt aangeboden.
Ja. Wanneer de broninhoud verandert, kunnen alle gelokaliseerde versies onmiddellijk opnieuw gegenereerd worden. Dit voorkomt verouderde berichtgeving in verschillende regio's.
Ja. HeyGen ondersteunt lokalisatie met een hoog volume, consistente merklevering en veilige workflows voor wereldwijde teams.
