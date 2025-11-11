Videolokalisatietool voor directe wereldwijde contentlevering

Lokaliseer uw video's in tientallen talen zonder opnieuw te filmen, te bewerken of stemacteurs te beheren. HeyGen videolokalisatie gebruikt AI om te vertalen, nasynchroniseren, ondertitelen en video's te synchroniseren zodat uw boodschap in elke markt als moedertaal aanvoelt. Bereik wereldwijd publiek sneller terwijl u consistentie, duidelijkheid en merkvertrouwen op grote schaal behoudt.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Wereldwijde marketingcampagnes

Wereldwijde marketingcampagnes

Start dezelfde campagne in meerdere regio's zonder video's vanaf het begin opnieuw te maken. Gelokaliseerde levering verhoogt betrokkenheid, vertrouwen en conversie bij internationale doelgroepen.

Training en inwerken

Training en inwerken

Zorg ervoor dat werknemers dezelfde informatie ontvangen in hun moedertaal. Gelokaliseerde training verbetert het begrip en vermindert fouten binnen verspreide teams.

Producteducatie en demonstraties

Producteducatie en demonstraties

Leg functies duidelijk uit aan wereldwijde klanten met behulp van gelokaliseerde audio en ondertiteling. Dit vermindert het aantal ondersteuningstickets en bevordert de acceptatie van het product.

Interne communicatie

Interne communicatie

Verspreid leiderschapsboodschappen consistent over regio's. Lokalisatie behoudt de toon en intentie terwijl taalbarrières worden weggenomen.

Klantenservice en hulpinhoud

Klantenservice en hulpinhoud

Lokaliseer handleidingen en veelgestelde vragen zodat gebruikers zelfstandig kunnen werken in hun voorkeurstaal, waarbij de inhoud voldoet aan de beste praktijken voor lokalisatie. Dit verhoogt de tevredenheid en vermindert de belasting van de ondersteuning.

Educatieve en leerzame inhoud

Educatieve en leerzame inhoud

Breid cursussen en lessen uit naar nieuwe markten zonder inhoud opnieuw op te bouwen. Lokalisatie verbetert de toegankelijkheid en leerresultaten.

Waarom HeyGen het beste hulpmiddel is voor videolokalisatie

Videolokalisatie mag de groei niet vertragen of de productiebudgetten uitputten. HeyGen vervangt gefragmenteerde vertaalprocessen door een AI-gestuurd systeem ontworpen voor snelheid, nauwkeurigheid en consistentie in elke taal en elk formaat, gebruikmakend van voice-overs en tekst op het scherm.

Ontworpen voor wereldwijde schaal

HeyGen stelt teams in staat om één video of duizenden te lokaliseren zonder werkprocessen te veranderen. Of je nu een wereldwijde campagne lanceert of trainingsinhoud bijwerkt, lokalisatie blijft snel en herhaalbaar.

Ontworpen voor authenticiteit

Gelokaliseerde video's behouden een natuurlijke stemtoon, tempo en visuele afstemming. Dit zorgt ervoor dat kijkers het gevoel hebben dat de video speciaal voor hen gemaakt is, en niet mechanisch vertaald.

Geoptimaliseerd voor continue updates

Naarmate de inhoud zich ontwikkelt, kunnen gelokaliseerde versies direct opnieuw gegenereerd worden. Dit voorkomt verouderde berichtgeving in verschillende regio's terwijl de bedrijfsvoering efficiënt blijft.

AI-videotranslatie over verschillende talen

HeyGen vertaalt gesproken inhoud naar meerdere talen terwijl de oorspronkelijke intentie en betekenis behouden blijven. Taaldetectie en vertaling worden automatisch afgehandeld om handmatig werk te verminderen. Dit stelt teams in staat hun bereik uit te breiden zonder vertalers in te huren of complexe workflows te beheren.

afbeelding naar video

Natuurlijke AI-stemdubbing

Gelokaliseerde audio wordt gegenereerd met behulp van natuurlijk klinkende AI-stemmen met realistische timing en intonatie, wat zorgt voor hoogwaardige voice-overs. De stemmen zijn ontworpen om menselijk en boeiend over te komen in plaats van robotachtig. Dit verbetert het vertrouwen en begrip van de kijker over verschillende markten.

Een smartphone die een donkere TikTok-app-interface toont tegen een levendige achtergrond van stralende roze en blauwe neonlichten.

Lip sync afstemming

Vertaalde spraak wordt visueel gesynchroniseerd met de sprekers op het scherm. Mond bewegingen en timing worden aangepast om visuele discrepantie te verminderen. Dit creëert een naadloze kijkervaring die natuurlijk aanvoelt voor elke taal.

Stemklonen

Meertalige ondertitels en bijschriften

HeyGen genereert nauwkeurige ondertitels naast nagesynchroniseerde audio indien nodig. Ondertiteling verbetert de toegankelijkheid, het bekijken op mobiele apparaten en de vindbaarheid van content. Ondertitels kunnen worden bewerkt en hergebruikt op verschillende platformen.

motion graphics foto's naar video

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelmedia."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
Hoe het werkt

Hoe de AI Video Lokalisatietool te Gebruiken

Zet uw video's in slechts vier eenvoudige stappen om naar meerdere talen.

Stap 1

Upload uw video

Upload een bestaande video of genereer er een met HeyGen. Het systeem detecteert automatisch gesproken taal en structuur.

Stap 2

Selecteer doeltalen

Kies een of meerdere talen voor lokalisatie. Instellingen voor stem, ondertiteling en lipsynchronisatie worden automatisch toegepast.

Stap 3

Genereer gelokaliseerde versies

HeyGen vertaalt, dubt, synchroniseert en ondertitelt elke versie. Controleer en pas aan indien nodig.

Stap 4

Exporteren en publiceren

Download of publiceer gelokaliseerde video's op marketing-, leer- en ondersteuningskanalen met gebruik van de beste methoden voor effectieve communicatie.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is videolokalisatie?

Videolokalisatie past video-inhoud aan voor verschillende talen en regio's. Het omvat vertaling, nasynchronisatie, ondertiteling en visuele uitlijning zodat de inhoud aanvoelt alsof deze oorspronkelijk is in plaats van vertaald.

Hoe verschilt videolokalisatie van eenvoudige vertaling?

Vertaling zet tekst of spraak om in een andere taal. Lokalisatie past de toon, levering, timing en toegankelijkheid aan om overeen te komen met hoe publiek in elke regio natuurlijk video's consumeert.

Heb ik aparte video's nodig voor elke taal?

Nee. Met HeyGen kun je meerdere gelokaliseerde versies genereren vanuit een enkele bronvideo met de videovertaler. Hierdoor blijft de productie gecentraliseerd en consistent.

Hoe nauwkeurig is AI-videolokalisatie?

HeyGen gebruikt geavanceerde AI-modellen die getraind zijn op meertalige spraakpatronen. De nauwkeurigheid is hoog voor de meeste professionele, educatieve en marketingtoepassingen, met bewerkingsopties beschikbaar indien nodig.

Kan ik video's met meerdere sprekers lokaliseren?

Ja. HeyGen ondersteunt het detecteren en lokaliseren van meerdere sprekers, wat het makkelijker maakt om met een nieuw publiek in contact te komen. Elke spreker wordt nauwkeurig behandeld voor duidelijkheid en afstemming.

Verbetert lokalisatie de prestaties van video's?

Gelokaliseerde video's verhogen de kijktijd, het begrip en de betrokkenheid. Publiek is eerder geneigd om content te vertrouwen en erop te reageren als deze in hun moedertaal wordt aangeboden.

Kan ik later gelokaliseerde video's bijwerken?

Ja. Wanneer de broninhoud verandert, kunnen alle gelokaliseerde versies onmiddellijk opnieuw gegenereerd worden. Dit voorkomt verouderde berichtgeving in verschillende regio's.

Is videolokalisatie geschikt voor zakelijk gebruik?

Ja. HeyGen ondersteunt lokalisatie met een hoog volume, consistente merklevering en veilige workflows voor wereldwijde teams.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

