De salespitch-generator zet elk script binnen enkele minuten om in een professionele videopitch. Geen camera, geen montage nodig. Schrijf je pitch, kies een presentator en stuur een afgewerkte video naar elke prospect.
Functies van de AI-verkooppitchgenerator
AI-gestuurde generator voor verkooppitches
Begin met een eenvoudige input en laat de AI-tool binnen enkele seconden een verkooppitch genereren. Geef je product en doelgroep op, en de script-naar-video-engine schrijft een duidelijke, overtuigende boodschap die je binnen enkele minuten kunt verfijnen tot een afgewerkte video.
Maak indrukwekkende verkoopvideo's
Neem je pitch op en laat Speech Cleanup stopwoorden, pauzes, valse starts en nieuwe takes verwijderen. In plaats van storende jump cuts monteert de AI‑video-editor je beste momenten tot één vloeiende take die je presentatie naar een hoger niveau tilt, zodat je elke pitch moeiteloos kunt maken zonder opnieuw op te nemen.
Personaliseer elke salespitch op grote schaal
Stuur elke prospect een video die speciaal op hen is afgestemd in plaats van één generiek bericht. Met AI-face swap maak je gepersonaliseerde pitches voor verschillende klantsegmenten vanuit één enkel script, zodat personalisatie schaalbaar wordt en je verkoopgesprekken afgestemd blijven op elke koper.
Merksjablonen voor salesteams
Geef je salesteam een bibliotheek met merkconforme templates en levensechte presentatoren, zonder dat er een camera nodig is. Kies een AI-woordvoerder, stem je merkstem en -kleuren af en zorg dat elke pitch past bij jullie stijl, zodat marketeers en sales een consistente, professionele uitstraling neerzetten op alle klantcontactmomenten.
Meertalige pitches die echt aanslaan
Win deals in elke markt door pitches te sturen in de taal van je koper. De videovertaler zet één salesvideo om naar meer dan 175 talen met een natuurlijke stem en lip-sync, zodat je boodschap aansluit bij lokale pijnpunten en je verkoopinspanningen opschalen zonder opnieuw op te nemen.
Ideeën en toepassingen voor sales pitch-video’s
Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.
Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.
A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.
A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.
Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.
Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.
Hoe een AI-verkooppitchgenerator werkt
Maak in vier eenvoudige stappen een overtuigende salespitchvideo, van je eerste idee tot een gepolijste pitch die klaar is om te versturen.
Bepaal je product, doelgroep en boodschap. De generator gebruikt deze gegevens om je pitch vorm te geven.
Ontvang binnen enkele seconden een door AI geschreven verkoopscript en pas daarna de bewoording en toon aan zodat het perfect bij jouw merk past.
Kies een presentator en een natuurlijke stem om je pitch op camera te brengen, zonder dat er gefilmd hoeft te worden.
Voeg je logo en huisstijlkleuren toe en exporteer binnen enkele minuten een professionele pitchvideo om met elke prospect te delen.
Een AI-verkooppitchgenerator is een AI-tool die een script of idee omzet in een afgewerkte videopitch. Schrijf je boodschap, gebruik AI om deze op te stellen en te verfijnen, kies een presentator, en met de tekst-naar-video-workflow van HeyGen exporteer je binnen enkele minuten een gepolijste video.
Begin met één script en laat onze AI namen, aanbiedingen en klantgegevens aanpassen om gepersonaliseerde pitches voor honderden kopers te genereren. Bouw je eigen presentator met een AI‑clone, en gebruik volledige aanpassingsmogelijkheden om elke video af te stemmen op de voorkeuren van de koper.
Ja. De generator gebruikt AI-gestuurde inzichten om je script te analyseren en een data-gedreven pitch te maken die jij volledig in de hand hebt. Schrap het jargon, verbeter de leesbaarheid, synchroniseer je presentatie met AI-lipsynchronisatie en voer alle gewenste aanpassingen door voordat je exporteert.
Filmen betekent plannen, apparatuur regelen, opnieuw opnemen en monteren. Met HeyGen schrijf je een script, krijg je binnen enkele minuten een gepolijste pitch en maak je faceless video’s zonder camera. Verstuur verschillende verkoopboodschappen naar elke lijst en laat teams het gebruiken om de verkoop snel te verhogen.
AI doet het zware werk, zodat jij sneller overtuigende pitches kunt maken. Begin met een aanpasbare template, stem de bewoording af op je doelgroep en de videoscriptgenerator levert je salesmedewerkers binnen enkele minuten een concept dat klaar is om op te nemen.
Ja. Je kunt videopitches maken zonder creditcard, en later opschalen wanneer je er klaar voor bent. Betaalde abonnementen beginnen rond de $29 per maand en geven toegang tot AI Voice Cloning, langere video’s, opties voor merkbeheer en de volledige bibliotheek met presentatoren en templates.
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Verander je salespitches in gepersonaliseerde video’s die deals sluiten, met AI.