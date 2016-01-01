Met Repurpose Video AI kunt u meer halen uit elke video. Transformeer lange inhoud naar boeiende, hapklare clips voor sociale media, en verhoog moeiteloos uw bereik en betrokkenheid op meerdere platformen.
Met deze tool kun je van een enkele foto een levensechte AI-avatar maken die echte uitdrukkingen, bewegingen en belichting nabootst voor gepolijste video's. Je kunt direct professionele clips genereren voor sociale inhoud, training of storytelling zonder camera's, crews of bewerkingsvaardigheden.
Maak kennis met Repurpose Video AI
Transformeer elke video in slechts enkele minuten in meerdere geoptimaliseerde versies voor verschillende platformen. Met Repurpose Video AI kun je lange inhoud omzetten in korte clips voor TikTok, Instagram Reels en YouTube Shorts, zonder dat je bewerkingsvaardigheden nodig hebt. Of het nu voor sociale media, trainingsvideo's of marketinginhoud is, deze tool maakt het hergebruiken van video's moeiteloos.
Wil je het maximale halen uit je videocontent?
Repurpose Video AI helpt je om lange video's binnen enkele minuten om te zetten in boeiende, platformklare clips. Met deze door AI aangedreven tool kun je jouw video's aanpassen voor TikTok, Instagram, YouTube en andere platforms. Er is geen bewerkingservaring vereist. Het is de gemakkelijkste manier om de waarde en het bereik van je video te vergroten zonder de moeite van traditionele productie.
Door uw video's opnieuw te gebruiken, kunt u snel de zichtbaarheid, betrokkenheid en ROI verhogen. Repurpose Video AI past automatisch de grootte aan, bewerkt en optimaliseert uw video's, zodat uw inhoud perfect past op elk platform. Of het nu voor sociale media, marketing of training is, upload gewoon uw video, kies uw platforms en laat de AI de rest afhandelen.
Bereik vergroten met hergebruikte video's
Lever de beste resultaten met uw inhoud door deze eenvoudige maar krachtige tips te volgen:
• Ken je platform: Pas elke video aan om te voldoen aan het formaat en de stijl van het publiek op TikTok, Instagram of YouTube.
• Snoei voor Impact: Zet lange video's om in korte clips die de aandacht grijpen en de kijktijd verhogen.
• Update CTAs: Pas uw calls-to-action aan voor elke versie om ze af te stemmen op het doel van elk platform.
• Experimenteer met formaten: Verken verticale, vierkante en liggende versies of maak zelfs Reels en Shorts voor meer betrokkenheid.
Hoe video's te hergebruiken met AI
Hergebruik video's in 4 eenvoudige stappen, het is nog nooit zo makkelijk geweest om video-inhoud te hergebruiken. Zo kun je in enkele minuten video's klaarmaken voor verschillende platformen:
Upload uw lange video naar Repurpose Video AI of plak een YouTube-link. De tool ondersteunt verschillende formaten om het proces snel en eenvoudig te maken.
Selecteer de platforms waarop je jouw inhoud opnieuw wilt gebruiken. Repurpose Video AI optimaliseert de video voor de specificaties van elk platform (bijvoorbeeld verticaal voor TikTok, vierkant voor Instagram).
Pas de videolengte aan, voeg ondertiteling, logo's of aangepaste branding toe om ervoor te zorgen dat je video bij je stijl en boodschap past.
Zodra je video klaar is, kun je deze downloaden naar je apparaat of direct met één klik op je social media-accounts publiceren.
Repurpose Video AI helpt je om lange inhoud zoals webinars, podcasts of tutorials om te zetten in korte, platformklare clips. Het past automatisch de grootte aan, snijdt bij en optimaliseert je video's voor sociale kanalen in enkele minuten.
Je uploadt je video of plakt een link, kiest de platformen die je wilt, en laat de AI het bijsnijden, de beeldverhoudingen en basisbewerkingen afhandelen. Vervolgens genereert de tool meerdere geoptimaliseerde versies die je kunt downloaden of direct kunt publiceren.
Je kunt versies maken die speciaal zijn aangepast voor TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, Facebook en meer. Voor het maken van content gericht op TikTok kun je ook de AI TikTok Video Generator verkennen.
Ja. U kunt logo's, ondertitels toevoegen en de videolengte, beeldverhouding en kadering aanpassen zodat elke clip overeenkomt met uw merk en de eisen van elk platform.
Ja. Hergebruikte clips worden geëxporteerd in hoge resolutie (tot 4K), zodat ze scherp en professioneel blijven op alle apparaten en sociale platformen.
Zeker. Je kunt lange trainingssessies hergebruiken in kortere, gefocuste leervideo's. Voor het creëren van gestructureerde trainingsmodules vanaf het begin, probeer de AI Training Video tool ook.
Repurpose Video AI is ontworpen voor het hergebruiken van bestaande inhoud, maar je kunt het combineren met creatietools om een volledige workflow op te bouwen. Voor het genereren van nieuwe YouTube-klaar content, kun je de AI YouTube Video Generator gebruiken en vervolgens hergebruiken in kortere clips.
