Repurpose Video AI helpt je om lange video's binnen enkele minuten om te zetten in boeiende, platformklare clips. Met deze door AI aangedreven tool kun je jouw video's aanpassen voor TikTok, Instagram, YouTube en andere platforms. Er is geen bewerkingservaring vereist. Het is de gemakkelijkste manier om de waarde en het bereik van je video te vergroten zonder de moeite van traditionele productie.

Door uw video's opnieuw te gebruiken, kunt u snel de zichtbaarheid, betrokkenheid en ROI verhogen. Repurpose Video AI past automatisch de grootte aan, bewerkt en optimaliseert uw video's, zodat uw inhoud perfect past op elk platform. Of het nu voor sociale media, marketing of training is, upload gewoon uw video, kies uw platforms en laat de AI de rest afhandelen.

Voor doelgroepspecifieke personalisatie, gebruik het Personalized Video Platform om op maat gemaakte videovariaties op grote schaal te leveren