Upload een foto of plak een afbeeldingslink en krijg direct een gepolijste zingvideo. HeyGen animeert gezichten, synchroniseert lippen met audio, voegt natuurlijke expressies, ondertitels en platformklare exports toe, zodat je deelbare clips kunt maken zonder camera's of handmatige animatie.
Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator
Contentmakers willen snelle, grappige of nostalgische clips om hun publiek te laten groeien. HeyGen zet foto's om in zingbare momenten—perfect voor memes, trend parodieën en korte content platforms waar deelbaarheid belangrijk is.
Stuur in plaats van een statische e-card een zingend portret voor verjaardagen, jubilea of verrassingen. HeyGen creëert hartverwarmende of humoristische clips die persoonlijk en gedenkwaardig aanvoelen.
Docenten en taalmakers gebruiken zingende foto's om uitspraak en cadans te illustreren. HeyGen's lipsynchronisatie en meertalige audio helpen leerlingen te zien en te horen hoe zinnen worden gevormd.
Marketingteams animeren mascottes of productkarakters om jingles of slogans uit te voeren. HeyGen helpt merken met het produceren van korte, herhaalbare clips voor campagnes zonder studiotijd.
Breng historische foto's of familieportretten tot leven met zingende boodschappen en bewaarde uitdrukkingen. Deze emotioneel rijke clips zijn ideaal voor herdenkingen, archieven en familiedeling.
Zet illustraties of avatars om in zingende performers voor kanalen en virtuele evenementen met onze AI-fotoanimator. HeyGen's expressieve animatie geeft personages een unieke stem en podiumaanwezigheid zonder motion capture.
Waarom Heygen de beste tool is om foto's te laten zingen
HeyGen combineert geavanceerde gezichtsanimatie, hoogwaardige stem en lipsynchronisatie, en platformvoorinstellingen zodat makers en teams snel en betrouwbaar virale zangclips kunnen produceren. Genereer tientallen varianten, lokaliseer audio en deel op sociale kanalen.
Ons systeem modelleert subtiele knipperingen, mondvormen en hoofdbewegingen zodat zingende foto's er natuurlijk en emotioneel expressief uitzien zonder dat er beeld-voor-beeld bewerking nodig is.
Upload een duidelijke afbeelding, kies of upload audio, en HeyGen regelt gezichtsdetectie, lipsynchronisatie en rendering zodat makers zonder animatie-ervaring professionele resultaten kunnen behalen.
Genereer veel gelokaliseerde versies met de videotolk en batchexport zodat je hooks, talen en formaten kunt testen bij verschillende doelgroepen en op verschillende platforms.
Afbeelding naar zingende video met slimme gezichtsdetectie
HeyGen detecteert gezichtskenmerken en koppelt audio aan realistische mondstanden en uitdrukkingen. De beeld-naar-video-pijplijn reconstrueert subtiele bewegingspaden en lichtcontinuïteit zodat je output levendig en overtuigend overkomt bij de eerste weergave.
Nauwkeurige lipsynchronisatie en expressieve timing
Onze lipsynchronisatiemotor stemt audio af op lettergreepniveau en voegt natuurlijke pauzes, ademhalingen en micro-expressies toe om een boeiende AI-zangervaring te creëren. Het resultaat is een zingend portret dat ritme, emotie en kijkersaandacht vasthoudt terwijl het authentiek klinkt, waardoor je foto tot leven komt.
Flexibele audio-opties en stemondersteuning
Gebruik elk geüpload lied of stemspoor, kies uit hoogwaardige stemmodellen, of genereer zingbare audio in meerdere talen. HeyGen ondersteunt meertalige uitspraak zodat je personages in verschillende talen geloofwaardig kunt laten zingen.
Platformklare exports en voorinstellingen
Exporteer MP4-clips geoptimaliseerd voor verticale, vierkante en horizontale plaatsingen met ondertitel overlays en veilige tekstplaatsing. Voorinstellingen zorgen ervoor dat je clip voldoet aan de richtlijnen van sociale platforms en er geweldig uitziet in feedvoorbeelden of verhalen.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.
Hoe de Make Photo Sing Tool te gebruiken
Maak in vier eenvoudige stappen een zingende fotoclip van afbeelding naar video.
Kies een duidelijke, frontale afbeelding of plak een afbeeldings-URL. HeyGen detecteert automatisch het gezicht en beveelt de beste uitsnede aan voor lipsynchronisatie.
Upload een lied, spraakfragment of kies uit stemmodellen. Selecteer taal en timing; HeyGen analyseert het ritme en koppelt fonemen aan mond bewegingen.
Bekijk het gegenereerde concept, pas uitdrukkingen aan, voeg ondertitels toe of wijzig de timing. Genereer alternatieve versies of gebruik een andere stem voor variatie.
Exporteer MP4-bestanden geoptimaliseerd voor Reels, TikTok of Stories met ondertitels en veilige tekstplaatsing. Exporteer in batch meerdere versies voor A/B-testen of meertalige campagnes.
Een foto laten zingen betekent het animeren van een statisch gezicht om een gekozen audiotrack uit te voeren met gesynchroniseerde lipbewegingen en expressieve gebaren. HeyGen gebruikt gezichtsdetectie, fonemenmapping en bewegingssynthese om realistische mondvormen, oogknipperingen en subtiele hoofdbewegingen te creëren die overeenkomen met de audio voor een overtuigend resultaat.
Portretfoto's van voren, goed verlicht en met minimale bedekking leveren de beste resultaten op. Vermijd extreme zijhoeken, zware obstructies of zeer lage resolutie afbeeldingen om ervoor te zorgen dat je AI-foto er op zijn best uitziet. Als je alleen een foto vanuit een hoek hebt, probeer dan een duidelijkere uitsnede gericht op het gezicht voor een verbeterde lipsynchronisatie en gezichtsuitdrukking.
Ja, je kunt liedjes of spraakopnamen uploaden binnen de ondersteunde lengte- en formaatlimieten van het platform. Let op auteursrechten bij het gebruik van commerciële muziek. HeyGen biedt ook gelicenseerde geluiden en stemmodellen aan voor veilig commercieel gebruik en snelle prototyping.
HeyGen's lipsynchronisatie werkt op fonetisch niveau en voegt tijdsaanpassingen, ademhalingen en micro-expressies toe om realisme te versterken. De resultaten zijn zeer overtuigend voor korte sociale clips en gepersonaliseerde berichten; extreme close-ups of cinematografische opnames kunnen de grenzen van de huidige synthese onthullen.
De meeste tools zijn geoptimaliseerd voor één geanimeerd gezicht tegelijk. Als een foto meerdere gezichten bevat, kun je aparte clips voor elk gezicht genereren of een gegroepeerde afbeelding uploaden en selecteren welk gezicht je wilt animeren waar dit ondersteund wordt.
Ja. Het platform ondersteunt meertalige audio en uitspraakmodellen, waardoor je je foto in verschillende talen kunt laten zingen. Gebruik de videotolk om audiotracks en ondertitels opnieuw te genereren, zodat je AI-zangclips natuurlijk klinken in verschillende talen.
Gegenereerde clips gemaakt met HeyGen en meegeleverde gelicentieerde assets zijn geschikt voor commercieel gebruik, waardoor je elke afbeelding kunt laten zingen. Verifieer de licenties van alle audio of beelden van derden die je uploadt om naleving van rechten en platformbeleid te garanderen bij het gebruik van AI-foto's.
Ja. Bekijk voorvertoningen van concepten en pas bewerkingen toe zoals expressie-intensiteit, ondertiteltekst of alternatieve audiotracks. Genereer snel variaties opnieuw om verschillende stemmen, talen en timing te testen.
Korte clips worden doorgaans in enkele seconden tot een paar minuten gerenderd, afhankelijk van de lengte en complexiteit, waardoor je snel online gratis zingende foto's kunt maken. De exportbestanden worden aangeleverd als MP4-bestanden die geoptimaliseerd zijn voor verticale, vierkante en horizontale plaatsingen met optionele ondertiteling.
HeyGen versleutelt uploads en volgt strikte privacyregels. U behoudt het eigendom van de inhoud die u creëert. Controleer de platformvoorwaarden voor details over opslag, bewaring en deelrechten.
