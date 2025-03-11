Portretfoto's van voren, goed verlicht en met minimale bedekking leveren de beste resultaten op. Vermijd extreme zijhoeken, zware obstructies of zeer lage resolutie afbeeldingen om ervoor te zorgen dat je AI-foto er op zijn best uitziet. Als je alleen een foto vanuit een hoek hebt, probeer dan een duidelijkere uitsnede gericht op het gezicht voor een verbeterde lipsynchronisatie en gezichtsuitdrukking.