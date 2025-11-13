Maak direct een avatar met een korte zelfopname vanaf je telefoon of webcam. Het systeem legt je gezichtsstructuur, houding en natuurlijke aanwezigheid snel vast om een aangepaste avatar te creëren die je identiteit weerspiegelt. Hierdoor kun je beginnen met het genereren van avatar-gedreven video's zonder complexe opstelling of apparatuur, waardoor het eenvoudig is om een persoonlijke avatar te maken.