Maak opvallende Instagram-video's die er geproduceerd uitzien maar slechts minuten kosten om te maken. Met HeyGen's Instagram-videomaker krijg je mobiel-vriendelijke sjablonen, muzieksynchronisatie, ondertitels en platform-geoptimaliseerde exports zodat je video's voor Instagram goed presteren op Reels, Stories en de feed. Begin met clips, foto's of tekst en publiceer snel met behulp van videobewerkingstools.
Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator
Zet ideeën om in Reels met pakkende hooks, muzieksynchronisatie en snelle bewerkingen ontworpen om het scrollen te stoppen.
Toon functies, unboxings en snelle demo's in beknopte video's geoptimaliseerd voor ontdekking en conversie.
Maak opeenvolgende Verhalen met aftellingen, stickers en swipe-up links om evenementen en tijdelijke aanbiedingen te promoten.
Breek instructies op in stap-voor-stap fragmenten die makkelijk te volgen zijn en perfect voor carrousel-stijl leren.
Deel authentieke momenten met lichte bewerking, natuurlijke onderschriften en muziek die de sfeer behoudt.
Verpak je beste inhoud in korte portfolio's of introducties die merken en samenwerkingspartners aantrekken.
Waarom HeyGen de beste Instagram-videomaker is
HeyGen neemt de obstakels weg bij het produceren van sociale video's zodat je vaker kunt posten en trends kunt volgen. Kies een sjabloon, voeg media toe of plak een script, en pas vervolgens het tempo, de tekst en de audio aan om bij de stem van je merk te passen. Het resultaat is een gepolijste, platform-specifieke creatie die klaar is om te publiceren.
Ontwerpen, beeldverhoudingen en tempo zijn afgestemd op Instagram zodat je content er natuurlijk uitziet en kijkers blijven kijken, vooral bij Instagram Reels.
Automatiseer bewerkingen zoals trimmen, beat synchronisatie en ondertiteling, terwijl je de volledige controle behoudt over hooks, call-to-actions en visuals in je videobewerkingsproces.
Exporteer verticale Reels, vierkante feedposts en Story-sequenties met de juiste afmetingen, tijdsduren en ondertitelbestanden voor elke uploadstroom.
Platform-geoptimaliseerde sjablonen en voorinstellingen
Elke sjabloon is vooraf gestructureerd met geoptimaliseerde uitsneden, tekstplaatsingen en call-to-action momenten, die helpen om je verjaardagsvideo's aandacht te laten trekken, kijkers langer vast te houden en betrokkenheid te stimuleren zonder helemaal opnieuw te beginnen.
Beat synchronisatie en audiotools
Knip, vervaag en pas de timing van audio binnen enkele seconden aan zonder ingewikkelde tijdlijnen of handmatige keyframes. Kies uit rechtenvrije nummers of upload je eigen liedjes om elke video persoonlijk, verzorgd en perfect op de maat te houden.
Automatische ondertiteling en bewerkbare ondertitels
Bewerk ondertiteltekst direct in de video om toon, timing en namen aan te passen zonder extra hulpmiddelen. Exporteer schone SRT-bestanden voor nauwkeurige uploads, naleving van toegankelijkheid of eenvoudig hergebruik op meerdere platforms en formaten.
Formaat wijzigen en herindelen met één klik
Zet een enkel project om naar verticale, vierkante of breedbeeldformaten terwijl automatisch de timing, lay-out, tekstpositionering en visuele balans behouden blijven, zodat je video er overal waar hij gedeeld wordt gepolijst en doelbewust uitziet.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.
Hoe de Instagram Video Maker te gebruiken
HeyGen begeleidt je van idee tot het publiceren van een Instagram-video in vier eenvoudige stappen, zodat de productie snel en herhaalbaar blijft.
Upload clips, voeg foto's toe, of plak een kort script of onderschrift. Kies het Instagram-formaat waarin je wilt publiceren.
Selecteer een sjabloon dat is ontworpen voor uw doel, kies muziek en ondertitels, en kies een voice-over als u vertelling nodig heeft.
Bewerk de haak, pas de lengte van scènes aan en polijst tekstoverlays. Gebruik beat-synchronisatie om sneden op de muziek te vergrendelen voor maximaal effect.
Render een voor mobiel geoptimaliseerde MP4 of maak tegelijkertijd meerdere beeldverhoudingen. Download bestanden of gebruik een gehoste link om direct te delen.
Een Instagram-videomaker is een AI-videogenerator die je helpt bij het maken van speciaal voor Instagram geformatteerde video's, inclusief Reels, Stories en berichten voor je feed, met sjablonen, audiotools en exportinstellingen die geoptimaliseerd zijn voor het platform.
Nee. HeyGen is gemaakt voor makers van alle vaardigheidsniveaus, inclusief degenen die nieuw zijn met videobewerking. Sjablonen, door AI ondersteunde hulpmiddelen en begeleide bewerking maken het eenvoudig om gepolijste video's voor Instagram te produceren zonder geavanceerde bewerkingskennis.
HeyGen ondersteunt verticaal 9:16 voor Reels en Stories, vierkant 1:1 voor feedberichten, en breedbeeld 16:9. Je kunt één project omzetten naar meerdere beeldverhoudingen met slechts één klik.
Ja, het gebruik van een gratis Instagram-videomaker is de eenvoudigste manier om te beginnen. Gebruik de ingebouwde beat-synchronisatie om automatisch sneden met muziek te aligneren, tracks te trimmen, secties te loopen of je eigen audiobestanden te uploaden.
Ja. HeyGen genereert automatisch ondertiteling uit gesproken audio of scripttekst, laat je deze inline bewerken en exporteert ondertitelbestanden zoals SRT voor platformuploads.
U kunt platformklare video's downloaden of gehoste links gebruiken om te delen. Direct publiceren is afhankelijk van uw verbonden accounts en platformintegraties.
Korte video's presteren vaak het beste. Streef naar 15 tot 60 seconden voor Instagram Reels en minder dan 60 seconden voor berichten in de feed, tenzij je carrousel of meerdelige inhoud gebruikt.
Ja. Gebruik HeyGen's gereedschappen voor eenmalig klikken om te herschalen en te exporteren om hetzelfde project aan te passen voor verschillende platformen en beeldverhoudingen.
Ja. Nodig teamleden uit om te bewerken, opmerkingen achter te laten en projecten te beheren, zodat contentmakers, video-editors en marketeers samen kunnen werken.
HeyGen bevat rechtenvrije muziek en geluidseffecten voor uw projecten. Voor gelicentieerde muziek, upload uw eigen nummers en bevestig de gebruiksrechten voor publicatie in uw TikTok- of Instagramvideo's.
Ja. HeyGen exporteert MP4-bestanden met aanbevolen codecs, resoluties en tijdsduren geschikt voor Instagram-uploads.
Ja. HeyGen ondersteunt uploads en bewerkingen vanaf mobiele apparaten en desktop zodat je een project op je telefoon kunt beginnen en het op een groter scherm kunt afmaken.
Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.