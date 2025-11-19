Waarom HeyGen de beste Instagram-videomaker is

HeyGen neemt de obstakels weg bij het produceren van sociale video's zodat je vaker kunt posten en trends kunt volgen. Kies een sjabloon, voeg media toe of plak een script, en pas vervolgens het tempo, de tekst en de audio aan om bij de stem van je merk te passen. Het resultaat is een gepolijste, platform-specifieke creatie die klaar is om te publiceren.