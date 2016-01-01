Verhoog het volume van de video

Krijg het helderste geluid mogelijk met een paar snelle tips:



• Begin met een gematigde versterking om vervorming te voorkomen

• Gebruik de voorvertoning om het volume te controleren voordat je downloadt

• Verminder achtergrondgeluid als de originele audio erg zacht is

• Test je video via koptelefoon en luidsprekers

• Houd dialoog in balans met achtergrondmuziek of effecten

Wil je de lengte van je video fijn afstellen voordat je het geluid versterkt? Probeer onze Online Video Trimmer om ongewenste delen te verwijderen en een krachtiger volume te bereiken.