Verhoog het volume van de video

Maak je video's luider en duidelijker binnen enkele seconden met HeyGen's online volume booster. Upload je clip, verhoog het geluidsniveau en herstel direct laag of zacht geluid. Geen bewerkingssoftware of ervaring vereist.
Met deze tool kun je van een enkele foto een levensechte AI-avatar maken die echte uitdrukkingen, bewegingen en belichting nabootst voor gepolijste video's. Je kunt direct professionele clips genereren voor sociale inhoud, training of storytelling zonder camera's, crews of bewerkingsvaardigheden.
Heb je problemen met een laag volume in je video's?
HeyGen verbetert het geluid van je video gelijkmatig en voorkomt vervorming, wat zorgt voor een schoon, gebalanceerd resultaat. Je hebt geen bewerkingservaring of ingewikkelde tools nodig. Upload gewoon je video, pas de volumeschuif aan en bekijk je wijzigingen in de voorvertoning. De tool werkt online, ondersteunt meerdere formaten en behoudt de originele videokwaliteit.
• Werkt in je browser zonder installatie
• Gebruiksvriendelijk en snel
• Versterkt geluid zonder de videokwaliteit te verlagen
• Helpt bij het repareren van zachte stemopnames
• Ondersteunt MP4, MOV en WebM
• Klaar voor TikTok, YouTube, Instagram en meer
Beste praktijken voor het verhogen van het volume van video's
Krijg het helderste geluid mogelijk met een paar snelle tips:
• Begin met een gematigde versterking om vervorming te voorkomen
• Gebruik de voorvertoning om het volume te controleren voordat je downloadt
• Verminder achtergrondgeluid als de originele audio erg zacht is
• Test je video via koptelefoon en luidsprekers
• Houd dialoog in balans met achtergrondmuziek of effecten
Wil je de lengte van je video fijn afstellen voordat je het geluid versterkt? Probeer onze Online Video Trimmer om ongewenste delen te verwijderen en een krachtiger volume te bereiken.
Verbeter uw inhoud met verbeterde audio
Beter geluid verbetert direct hoe je content aanvoelt. Harder, helderder geluid houdt kijkers betrokken en zorgt ervoor dat je boodschap overkomt. Of je nu tutorials, marketingvideo's of korte sociale clips maakt, verbeterd geluid maakt je video effectiever. Met HeyGen kun je in enkele seconden je geluid upgraden, zonder dat je bewerkingssoftware hoeft te leren.
Verbeter het geluid van je video met een aangepaste AI-stem in 4 eenvoudige stappen
Het verbeteren van het geluid van je video is snel en gebruiksvriendelijk met HeyGen. Je kunt je clip uploaden, het geluid versterken en in slechts een paar klikken een luider en duidelijker versie exporteren. Zo doe je het:
Upload elk MP4-, MOV- of WebM-bestand.
Verhoog het volume met de ingebouwde schuifregelaar.
Luister naar je verbeterde geluid voordat je het exporteert.
Sla je verbeterde video op en deel deze overal
Het hulpmiddel verhoogt het audioniveau van je video en verbetert de helderheid zonder de beeldkwaliteit te beïnvloeden. Het versterkt zachte opnames zodat je inhoud op elk apparaat beter te horen is.
Niet als aanpassingen geleidelijk worden gemaakt. De ingebouwde voorvertoning laat je de luidheid testen voor het exporteren, wat je helpt de perfecte balans te vinden zonder vervorming.
Ja. De volumeversterker werkt volledig online, geen software downloads of bewerkingservaring nodig. Upload gewoon je video, pas de schuifregelaar aan en exporteer direct.
Ja. Je kunt het geluid van je video gratis versterken met de basisversie. Om vanaf het begin gepolijster inhoud te creëren, probeer de AI Video Script Generator.
De tool ondersteunt MP4, MOV en WebM bestanden. De oorspronkelijke videokwaliteit blijft behouden terwijl alleen het geluid wordt verbeterd.
Uiteraard. Als je onnodige delen moet bijsnijden of je clip eerst moet opruimen, gebruik dan de Online Video Trimmer voor betere resultaten.
Er is geen account nodig om het gereedschap te gebruiken, maar het aanmaken van een account geeft toegang tot meer functies en snellere werkstroomopties. Je kunt je op elk moment aanmelden via HeyGen Signup
