Beleid en processen veranderen, en je video’s kunnen moeiteloos volgen zonder één enkele nieuwe opname. Pas het script aan om bedrijfsbeleid te updaten en genereer binnen enkele minuten een nieuwe versie. Je bibliotheek met onboarding- en trainingsvideo’s blijft actueel, on-demand beschikbaar en eenvoudig aan te passen, wat de productiviteit van je team verhoogt.