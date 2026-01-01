Verander elk script in een professionele video met deze HR‑videomaker. Geen camera’s, geen crews, geen bewerkingssoftware nodig. Maak onboarding-, trainings- en beleidsvideo’s in meer dan 175 talen die je hele team overal kan bekijken.
Features of the HR Video Maker
Verander HR-scripts in video's met AI
Schrijf of plak je script en ontvang binnen enkele minuten een complete HR-video. Deze tekst-naar-video tool regelt scènes, voice-over en timing, terwijl een eenvoudige drag-and-drop editor het maken van video’s razendsnel maakt. Voor deze script-naar-video workflow zijn geen opnames nodig en hoef je niets vooraf te leren.
Spraakopschoning en Slim Opnemen
Record your message once and get a clean, polished take without re-recording. Speech Cleanup removes filler words, long pauses, false starts, and retakes, then stitches your best footage with invisible transitions. You save time and skip manual video editing for a high-quality result.
Multilingual Training in 175+ Languages
Bereik elke medewerker in de taal die hij of zij het beste begrijpt. Vertaal elke HR-video naar meer dan 175 talen met levensechte AI-avatars, natuurlijke voice-overs en nauwkeurige lipsynchronisatie, zodat de content echt lokaal aanvoelt. Gebruik de videotranslator om met wereldwijde teams te communiceren en wereldwijd uit te rollen.
Bewerk en personaliseer elke HR-video
Beleid en processen veranderen, en je video’s kunnen moeiteloos volgen zonder één enkele nieuwe opname. Pas het script aan om bedrijfsbeleid te updaten en genereer binnen enkele minuten een nieuwe versie. Je bibliotheek met onboarding- en trainingsvideo’s blijft actueel, on-demand beschikbaar en eenvoudig aan te passen, wat de productiviteit van je team verhoogt.
Merkspecifieke videosjablonen en export
Zorg dat elke HR-video consistent is met jullie logo, kleuren en lettertypen, automatisch toegepast. Zet een presentatie om in een professionele module met PPT-naar-video, volledig aanpasbaar voor elk team. Exporteer een MP4 of een SCORM-pakket dat je direct in je LMS kunt plaatsen voor tracking.
HR-video-ideeën en use cases
New hires get inconsistent onboarding when it depends on someone's calendar. Paste your orientation script into the course builder, pick from ready-made video templates, and engage every employee with the same welcome on day one.
Compliance content goes stale the moment a rule changes, and reshooting is slow. Update the script and regenerate, and the built-in subtitle generator keeps policy training digestible and effective for every team.
Open enrollment emails get ignored, and dense PDFs confuse employees. Turn your benefits guide into engaging videos with PDF to video, so staff understand their options and act before the deadline.
A generic welcome email feels flat on day one. Record a short message, build a presenter avatar, and let every new hire feel your company culture with a personal touch and stronger employee engagement.
Recording leadership updates eats hours and rarely scales. Convert a memo into clear video communication, or make a faceless video, so company news reaches every employee with the same message and tone.
Hiring posts blend together and rarely show your team. Build recruiting videos and job ads with the AI ad maker, then share them on LinkedIn and social media to engage candidates and strengthen recruitment.
How an HR video maker works
Maak HR-video’s in vier duidelijke stappen, van script tot een afgewerkte, deelklare video voor je team.
Kies een lay-out en visuele stijl voor je HR-video en stel vervolgens de beeldverhouding, kleuren en branding in.
Schrijf of plak je onboarding- of trainingsscript en pas vervolgens toon en tempo aan voor optimale duidelijkheid.
Voeg ondertiteling, muziek en achtergronden toe. Met Speech Cleanup worden stopwoorden en pauzes automatisch verwijderd.
Render je voltooide HR-video en download vervolgens een MP4 of exporteer een SCORM-pakket voor je LMS.
Een HR-videomaker is een tool die een script omzet in kant-en-klare HR-video’s voor onboarding, training en werving. Plak je tekst, kies een stijl en de AI-videogenerator bouwt de scènes, stem en timing voor effectieve HR-content, zonder dat je hoeft te filmen.
Ja. Pas het script aan, vervang een scène of werk een element bij en genereer je video binnen enkele minuten opnieuw, zonder opnieuw te hoeven filmen of studiotijd te boeken. Alles begint met tekst, zodat je elke video later kunt verfijnen in de AI‑video-editor en updates in één keer kunt doorvoeren in alle talen.
Upload je presentatie en elke dia wordt een scène met tekst-naar-spraak-narratie. Voeg tekst, animatie en je logo toe en genereer vervolgens om statische dia’s om te zetten in een heldere video. Heb je een startpunt nodig? De videoscriptgenerator maakt eerst een duidelijke, uitgewerkte scriptversie.
Ja. Begin met kant-en-klare videotemplates en pas vervolgens kleuren, lettertypen, logo’s en lay-outs aan. Maak boeiende video’s vanaf nul en voeg ondertiteling aan je video’s toe, zodat je verzorgde video’s maakt die je merk versterken en al je HR-video’s consistent houden.
Ja. Maak één HR-video en pas vervolgens onbeperkt tutorials, webinars en updates aan op basis van hetzelfde script. Met AI-stemklonen blijft de voice-over consistent en HeyGen lokaliseert in meer dan 175 talen, zonder de kosten van traditionele videoproductie.
Yes. HeyGen offers a free plan with no credit card so HR teams can try this AI video maker. Add motion to animate text and make your video more engaging, then upgrade for the full suite, longer videos, and SCORM export to your LMS platform.
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