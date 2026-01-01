Zet in enkele minuten een paar regels tekst om in een professionele eventvideo. Promoot, nodig uit of maak een terugblik van elke conferentie, webinar of feest met deze eventvideomaker. Geen camera’s, geen montage, geen stress.
Functies van onze AI-evenementenvideomaker
Spraakopschoning voor razendsnel video’s bewerken
Neem één keer een eventboodschap op en laat AI automatisch stopwoorden, pauzes, valse starts en retakes verwijderen. In plaats van storende jump cuts voegt deze AI-gestuurde tool je beste videoclips samen tot één vloeiende take in de AI‑video-editor, zodat elke spreker professioneel klinkt zonder ook maar één zin opnieuw op te nemen.
Maak een evenementvideo met één prompt
Beschrijf je evenement in één zin en ontvang een complete video van de AI-videogenerator. Deze verzorgt de volledige videoproductie van begin tot eind: het schrijft het script, bouwt de scènes en voegt animatie, muziek en ondertiteling voor je toe. Pas het tempo aan, wissel shots en keur het plan goed voordat er een definitieve promotievideo voor je evenement wordt gerenderd.
Sjablonen voor evenementvideo's en slepen-en-neerzetten
Begin met kant-en-klare videotemplates voor promo’s, uitnodigingen en terugblikken, en maak ze vervolgens helemaal eigen met een eenvoudige drag-and-drop editor. Plak de URL van je website en HeyGen past automatisch je logo, lettertypen en kleuren toe voor consistente branding in elke scène, zodat al je marketingvideo’s dezelfde professionele, on-brand uitstraling hebben – zonder dat je een designer nodig hebt.
Natuurlijke AI-voice-overs en presentatoren
Typ je script en krijg binnen enkele seconden een natuurlijke voice-over met de AI-stemgenerator, of kloon je eigen stem voor een persoonlijk tintje. Voeg een vriendelijke presentator in beeld toe om sessiedetails en sprekers uit te lichten, zodat je hoogwaardige eventvideo’s menselijk aanvoelen zonder dat je een studio of cameraploeg hoeft te boeken.
Deel je evenement in meer dan 175 talen
Bereik elke deelnemer in zijn eigen taal. Vertaal elke eventvideo naar meer dan 175 talen met de videotranslator, met nauwkeurige lip-sync en behoud van de originele stem van je spreker. Verstuur één uitnodiging die natuurlijk overkomt op elk socialmediaplatform en in elke markt, zonder dat je de video opnieuw hoeft op te bouwen of aparte edits per regio hoeft te maken.
Ideeën en use cases voor eventvideo’s
Hiring a crew to film promotional videos takes weeks and a big budget. Write a short script, pick a template, and quickly create a polished promo video that drives registrations across social and email in minutes.
Generic email invites get ignored. Turn your text into a personalized invitation video featuring event details and speakers, then create engaging custom versions at scale so every guest feels invited and turnout climbs.
Editing hours of existing videos into a recap is slow. Drop in your key moments and notes, and instantly produce a video highlight reel and dynamic videos that keep the buzz going long after a successful event ends.
Promoting a virtual event across channels usually means juggling designers and deadlines. Turn your agenda or slide deck into a promo with PPT To video, then resize your video for every platform to fill seats faster.
Static speaker graphics get scrolled past. Turn each lineup reveal into a short, eye-catching facebook video or short-form video for youtube shorts, reels, and TikTok, building anticipation with a steady drumbeat of video content.
Manual follow-ups rarely get sent on time. Turn event photos into personalized thank-you videos with image to video for each segment, then send them directly to social media to nurture leads and turn one event into lasting engagement.
Hoe een maker van evenementvideo's werkt
Maak in vier eenvoudige stappen een eventvideo, waarmee je een snel idee omzet in een verzorgde, deelklare promo, uitnodiging of terugblik.
Choose an event template and set your format, aspect ratio, and visual style for the video.
Write or paste your event details, and the text becomes clear scenes with natural narration.
Pas visuals, stem, ondertiteling, muziek en branding aan totdat de video perfect aansluit bij je boodschap en toon.
Render je voltooide video in enkele minuten en download of deel deze vervolgens via e-mail, sociale media en meer.
Een eventvideomaker is een online videomaker die tekst-naar-video gebruikt om je script om te zetten in een kant-en-klare eventvideo, zonder dat je hoeft te filmen of te monteren. Je vult je eventgegevens in en de tool bouwt automatisch de scènes, voice-over en visuals voor je, zodat je je video’s binnen enkele minuten online kunt publiceren.
You can create and edit videos all in one event video maker, so making videos means scripting, animation, and final touches without switching tools. Pick customizable video templates, select one of our event styles, and use a simple drag and drop workflow to build a teaser, an explainer, a product video, or slideshows. The intuitive video editor lets you add music to set the mood for your video, create videos at any length, and keep creating stunning videos with AI tools. This video maker online handles videos with AI from create simple clips to full multi-scene stories, then you download your video as an MP4 or MOV, ready to share.
Yes. Upload your media, including clips, photos, and key moments, then add a script to tie them together. The editor handles pacing, and you can add captions to video so every recorded message stays clear. Speech Cleanup then removes filler words and awkward pauses and stitches your best takes into one seamless cut with natural AI lip Sync, so your video production looks recorded perfectly on the first try.
Ja. Vertaal elke eventvideo naar meer dan 175 talen met nauwkeurige lip-sync, terwijl de stem van je spreker behouden blijft. Gebruik AI-dubbing om één uitnodiging of samenvatting te versturen die in elke markt natuurlijk overkomt, ideaal voor internationale conferenties en webinars met deelnemers uit verschillende regio’s.
No experience is needed. The workflow is built around text, so you write your script, or paste a link with url to video, then customize your videos with a few clicks. You never start from a blank canvas or build a video from scratch, and planners with no editing background regularly produce professional promos on their first try.
Ja, deze gratis videomaker van HeyGen heeft een gratis online videoplan waarvoor geen creditcard nodig is, zodat je direct een briefing kunt omzetten in een video met PDF‑naar‑video en meteen evenementvideo’s kunt verkennen. Betaalde abonnementen vanaf $24 per maand ontgrendelen langere video’s, voice cloning, premium presentatoren en de volledige templatebibliotheek.
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