Maker van Digitale Mensen voor Realistische AI Video's

Creëer digitale mensen die duidelijke, menselijke video-communicatie leveren met behulp van HeyGen's AI-videogenerator. Zet tekst of afbeeldingen om in professionele digitale mensenvideo's met natuurlijke spraak, uitdrukkingen en meertalige levering zonder camera's, acteurs of productiekosten.

's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

Klantgerichte richtlijnen

Websites en portalen overladen gebruikers vaak met tekst. Digitale mensen leggen processen en antwoorden uit via video, waardoor klanten informatie sneller begrijpen en de ondersteuningswrijving vermindert.

Merkrepresentatie en storytelling

Merken hebben een herkenbare stem nodig, vooral bij het gebruik van virtuele menselijke avatars. Digitale mensen fungeren als consistente merkvertegenwoordigers voor campagnes, aankondigingen en productverhalen zonder planning- of productievertragingen.

Opleidingsprogramma's voor werknemers

Traditionele trainingsvideo's raken snel verouderd. Digitale mensen stellen teams in staat om scripts bij te werken en trainingsinhoud onmiddellijk te regenereren zonder opnieuw opnames te maken.

Communicatie in de publieke sector

Duidelijke communicatie bouwt vertrouwen op. Digitale mensen presenteren beleid, updates en instructies in een toegankelijk videoformaat dat makkelijker te begrijpen is voor burgers.

Onderwijs en cursusverstrekking

Leerlingen gaan meer betrokken zijn met menselijke presentatoren, vooral wanneer ze realistische gezichtsuitdrukkingen kunnen zien. Digitale mensen, aangedreven door machine learning, bieden gestructureerde, herhaalbare leslevering over verschillende cursussen terwijl ze een consistente kwaliteit behouden.

Interne kennisverspreiding

Interne teams verspillen tijd met het herhalen van uitleg. Digitale mensen bieden gestandaardiseerde videoantwoorden voor HR, IT en bedrijfsvoering, wat de efficiëntie binnen organisaties verbetert.

Waarom HeyGen de beste digitale mensenmaker is

HeyGen maakt digitale mensen praktisch voor echt zakelijk gebruik. Teams creëren consistente, controleerbare menselijke videopresentatoren die duidelijk uitleggen, begeleiden en communiceren over kanalen, talen en publiek zonder de beperkingen van liveproductie.

Consistente menselijke aanwezigheid

Digitale mensen bieden elke keer hetzelfde gezicht, dezelfde stem en dezelfde presentatie. Dit elimineert variabiliteit van live presentatoren en zorgt voor betrouwbare communicatie over campagnes, regio's en teams heen.

Nauwkeurigheid bepaald door script

Elke digitale mens volgt goedgekeurde scripts en inhoud. Dit zorgt ervoor dat de berichtgeving nauwkeurig, conform en in lijn met de bedrijfsdoelstellingen blijft, terwijl onvoorspelbare reacties worden vermeden.

Schaalbaarheid klaar voor ondernemingen

Genereer, werk bij en lokaliseer digitale mensen op schaal. Eén script kan honderden video's met metahumans aansturen zonder extra opname- of productiewerk.

Aanhoudende digitale presentatoridentiteit

Creëer een digitale persoon die dient als een langdurige presentator voor uw merk, product of organisatie. Dezelfde digitale persoon kan verschijnen in video's, updates en campagnes, waardoor vertrouwdheid en vertrouwen worden opgebouwd en de afhankelijkheid van live talent wordt weggenomen.

Tekstgestuurde prestatielevering

Digitale mensen worden volledig aangestuurd door tekst. Pas het tempo, de nadruk en de structuur rechtstreeks in het script aan, en HeyGen genereert de bijbehorende animatieprestatie zonder opnieuw op te nemen of handmatig te bewerken.

Hoge getrouwheid gezichtsprestatie

Digitale mensen leveren realistische gezichtsbewegingen die synchroon lopen met spraak. Subtiele uitdrukkingen, oogfocus en mondstanden zijn nauwkeurig gesynchroniseerd, wat resulteert in video's die gepolijst en professioneel aanvoelen voor serieuze communicatie.

Wereldwijde taalcontinuïteit

Creëer digitale mensen die in meer dan 175 talen spreken terwijl ze dezelfde visuele identiteit behouden. Videovertaling zorgt voor een consistente levering over regio's zonder presentatoren in te huren of aparte video's te produceren, dankzij de technologie van digitale mensen.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
Hoe het werkt

Hoe de AI Digitale Mensen Maker te gebruiken

Creëer digitale mensen via een duidelijk vierstappenproces dat tekst naar video communicatie omzet.

Stap 1

Selecteer een digitale mens

Kies het uiterlijk en de presentatiestijl voor uw digitale mens. Bepaal de taal, toon en communicatiedoel voor uw digitale mens-avatar.

Stap 2

Schrijf je script

Voeg uw bericht toe als tekst. HeyGen analyseert de structuur en het tempo om een natuurlijke, makkelijk te volgen presentatie voor te bereiden.

Stap 3

Presentatie aanpassen

Pas de stijl van de stem, ondertiteling, lay-out en branding aan. Zorg ervoor dat de digitale mens aansluit bij uw publiek en gebruikssituatie.

Stap 4

Genereren en distribueren

Genereer de uiteindelijke digitale mens video en deel deze over websites, platformen of interne systemen. Werk op elk moment bij door tekst te bewerken zodat deze real-time veranderingen weerspiegelt.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat zijn digitale mensen?

Digitale mensen zijn door AI gegenereerde menselijke videopresentatoren die gesproken inhoud leveren via realistische video. Ze worden gebruikt om informatie, begeleiding en berichten over te brengen zonder live presentatoren.

Hoe worden digitale mensen gebruikt in het bedrijfsleven?

Digitale mensen worden gebruikt voor klantbegeleiding, training, onderwijs, merkcommunicatie en interne berichtgeving waar consistentie en schaalbaarheid vereist zijn.

Ondersteunen digitale mensen meerdere talen?

Ja. HeyGen digitale mensen kunnen in meer dan 175 talen spreken met behulp van meertalige videoproductie en videovertaler terwijl ze dezelfde visuele identiteit behouden.

Heb ik film- of productieapparatuur nodig?

Nee. Digitale mensen worden volledig gecreëerd vanuit tekst. Er zijn geen camera's, microfoons, studio's of live opnamesessies nodig.

Hoe makkelijk is het om een digitale mensenvideo bij te werken?

Updates zijn eenvoudig en kunnen geanimeerd worden voor betere betrokkenheid. Bewerk het script en genereer de video opnieuw. Het is niet nodig om opnieuw op te nemen of inhoud te herbouwen.

Kan ik de branding en presentatie beheren?

Ja. U kunt de stijl van de stem, ondertiteling, lay-outs, kleuren en visuele presentatie aanpassen om aan uw merkvereisten te voldoen.

Hoe realistisch zijn de digitale mensen van HeyGen?

HeyGen produceert natuurlijke timing, gesynchroniseerde lipbewegingen en expressieve gezichtsbewegingen geschikt voor professionele en zakelijke communicatie.

Wordt eigendom van inhoud en beveiliging ondersteund?

Ja. HeyGen volgt bedrijfsklasse beveiligingspraktijken, en alle scripts en gegenereerde digitale mensenvideo's blijven onder uw controle, wat de integriteit van uw virtuele menselijke inhoud waarborgt.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

