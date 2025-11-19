Maak professionele marketingvideo's zonder camera's of lange montagesessies. HeyGen zet korte briefings om in gepolijste, platformklare video's met overtuigende scripts, expressieve AI-presentatoren en native formaten voor elk advertentienetwerk. Produceer meer creativiteit met je marketingvideomaker, test meer ideeën en schaal je campagnes, allemaal vanuit een enkele werkruimte.
Presenteer functies, voordelen en een snelle call-to-action met filmische beelden en heldere boodschappen die voorbestellingen en klikken stimuleren.
Maak pakkende clips van 6–30 seconden die geoptimaliseerd zijn voor scroll-stoppende prestaties op Instagram Reels en TikTok.
Zet complexe functies om in eenvoudige, boeiende animatie-instructies die het aantal ondersteuningsvragen verminderen en de conversie van proef naar betaald verhogen.
Genereer authentiek ogende klantverhalen en UGC-formaten om vertrouwen en sociale bewijskracht op grote schaal op te bouwen.
Voeg korte, gepersonaliseerde video's toe aan e-mails en landingspagina's om de openingspercentages en conversies op de pagina te verhogen.
Produceer snel meerdere taalversies en regionale varianten om wereldwijde campagnes op te schalen met culturele relevantie.
Waarom HeyGen het beste hulpmiddel is om marketingvideo's te maken
HeyGen combineert AI-scripting, levensechte presentatoren en ingebouwde ontwerptools zodat teams in enkele minuten marketingvideo's met grote impact kunnen maken. Bespaar productietijd, behoud merkconsistentie en lanceer advertenties, uitlegvideo's en promoties die daadwerkelijk het verschil maken.
Genereer direct scripts, scènes en voice-overs — pas vervolgens visuals en ondertitels aan om de prestaties over verschillende platforms te optimaliseren.
Exporteer met één klik versies in 9:16, 1:1 en 16:9 formaat zodat je boodschap perfect is geformatteerd voor TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn en meer.
Maak tientallen gelokaliseerde advertentievarianten en A/B-test haakjes, oproepen tot actie en thumbnails voor je promotievideo om te ontdekken wat converteert - zonder een editor in te huren.
AI Script- & Hookgenerator
Voer uw product, doel en doelgroep in en ontvang meerdere hoogpresterende scripts en hooks die zijn aangepast voor conversies. Elk script is geoptimaliseerd om aandacht te krijgen in de eerste 3-5 seconden en eindigt met een duidelijke voice-over CTA.
Realistische AI-presentatoren & Voice-overs
Kies uit diverse AI-presentatoren of kloon je eigen stem voor je promotievideo - allemaal met natuurlijke gebaren en ondersteuning voor meerdere talen. Verzorg authentieke schermnarratie zonder studiotijd.
Slimme Scènebouwer & B-roll
Genereer video's met ingebouwde stemmen en muziek. Creëer sprekende avatars met ondertitels gesynchroniseerd met audio. Voeg audiolagen toe zonder aparte tools te hoeven gebruiken. Ondersteunt meerdere videoformaten en resoluties.
Exporteren met één klik in meerdere formaten
Produceer direct platformklare bestanden en varianten — verticaal, vierkant en breedbeeld — met bijschriften, thumbnails en ondertitels inbegrepen voor maximaal bereik.
Hoe HeyGen te gebruiken om marketingvideo's te maken
Een marketingvideo maken met HeyGen is vier eenvoudige stappen.
Begin met het delen van een productlink, de belangrijkste voordelen of een korte instructie.
Selecteer uw presentator, verfijn de visuals, pas het tempo aan en voeg ondertiteling toe om de boodschap te sturen.
Optimaliseer uw video voor sociale feeds, advertenties of landingspagina's met snelle aanpassingen van de beeldverhouding en lay-out.
Download video's, thumbnails en ondertitelbestanden van hoge kwaliteit, of publiceer direct op je verbonden platformen.
HeyGen maakt advertenties, uitlegvideo's, demo's, getuigenissen, korte sociale media video's en video's voor landingspagina's. Sjablonen en AI-workflows versnellen elk formaat.
Nee, je kunt AI-presentatoren en tekst-naar-spraak voice-overs gebruiken, of je eigen beeldmateriaal en stem uploaden voor hybride bewerkingen.
Ja. Upload uw Brand Kit (logo's, lettertypen, kleuren) en HeyGen zal ze automatisch toepassen op sjablonen en exportbestanden.
De meeste marketingvideo's zijn binnen enkele minuten gemaakt en vereisen slechts een korte bewerking om te voltooien. Ingewikkelde aanpassingen kunnen langer duren, maar het zware werk is geautomatiseerd.
Ja. HeyGen genereert automatisch ondertitels en laat je deze bewerken, stijlen en exporteren als SRT-bestanden om te voldoen aan toegankelijkheidsnormen en platformvereisten.
Absoluut. Genereer in bulk verschillende hooks, CTA's en formaten om A/B-tests uit te voeren en ROAS over campagnes te optimaliseren.
Exporteer MP4 in verticaal (9:16), vierkant (1:1) en breedbeeld (16:9) formaat, plus SRT ondertitelbestanden en thumbnail afbeeldingen voor elke versie.
HeyGen biedt zakelijke beveiligingsfuncties, gegevensversleuteling en op rollen gebaseerde toegang voor uw marketingvideomallen. Neem contact op met de verkoopafdeling voor aangepaste nalevingsvereisten.
Ja, vertaal scripts, gebruik meertalige voice-overs en genereer regionale versies van uw promotievideo om snel een wereldwijd publiek te bereiken met een AI videovertaler.
Meld je aan op de HeyGen website om een gratis abonnement te starten. Verken sjablonen en genereer je eerste marketingvideo zonder dat een creditcard vereist is.
