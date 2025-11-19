Marketingvideo maken: Snel en klaar om te publiceren met AI

Maak professionele marketingvideo's zonder camera's of lange montagesessies. HeyGen zet korte briefings om in gepolijste, platformklare video's met overtuigende scripts, expressieve AI-presentatoren en native formaten voor elk advertentienetwerk. Produceer meer creativiteit met je marketingvideomaker, test meer ideeën en schaal je campagnes, allemaal vanuit een enkele werkruimte.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Advertenties voor productlancering

Advertenties voor productlancering

Presenteer functies, voordelen en een snelle call-to-action met filmische beelden en heldere boodschappen die voorbestellingen en klikken stimuleren.

Sociale korte reclames

Sociale korte reclames

Maak pakkende clips van 6–30 seconden die geoptimaliseerd zijn voor scroll-stoppende prestaties op Instagram Reels en TikTok.

Uitleg- & demonstratievideo's

Uitleg- & demonstratievideo's

Zet complexe functies om in eenvoudige, boeiende animatie-instructies die het aantal ondersteuningsvragen verminderen en de conversie van proef naar betaald verhogen.

Testimonial- & UGC-stijl spots

Testimonial- & UGC-stijl spots

Genereer authentiek ogende klantverhalen en UGC-formaten om vertrouwen en sociale bewijskracht op grote schaal op te bouwen.

E-mail- & landingspagina-video's

E-mail- & landingspagina-video's

Voeg korte, gepersonaliseerde video's toe aan e-mails en landingspagina's om de openingspercentages en conversies op de pagina te verhogen.

Gelokaliseerde campagnes

Gelokaliseerde campagnes

Produceer snel meerdere taalversies en regionale varianten om wereldwijde campagnes op te schalen met culturele relevantie.

Waarom HeyGen het beste hulpmiddel is om marketingvideo's te maken

HeyGen combineert AI-scripting, levensechte presentatoren en ingebouwde ontwerptools zodat teams in enkele minuten marketingvideo's met grote impact kunnen maken. Bespaar productietijd, behoud merkconsistentie en lanceer advertenties, uitlegvideo's en promoties die daadwerkelijk het verschil maken.

Snellere productie, betere resultaten

Genereer direct scripts, scènes en voice-overs — pas vervolgens visuals en ondertitels aan om de prestaties over verschillende platforms te optimaliseren.

Ontworpen voor elk kanaal

Exporteer met één klik versies in 9:16, 1:1 en 16:9 formaat zodat je boodschap perfect is geformatteerd voor TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn en meer.

Schaalvergroting zonder extra personeel

Maak tientallen gelokaliseerde advertentievarianten en A/B-test haakjes, oproepen tot actie en thumbnails voor je promotievideo om te ontdekken wat converteert - zonder een editor in te huren.

AI Script- & Hookgenerator

Voer uw product, doel en doelgroep in en ontvang meerdere hoogpresterende scripts en hooks die zijn aangepast voor conversies. Elk script is geoptimaliseerd om aandacht te krijgen in de eerste 3-5 seconden en eindigt met een duidelijke voice-over CTA.

An AI content creation tool showing input text, a generated summary, and a presentation preview titled "Q3 Result Overview" with a smiling man.

Realistische AI-presentatoren & Voice-overs

Kies uit diverse AI-presentatoren of kloon je eigen stem voor je promotievideo - allemaal met natuurlijke gebaren en ondersteuning voor meerdere talen. Verzorg authentieke schermnarratie zonder studiotijd.

A businesswoman holds a phone, pointing up, with floating text "Create a 1-min product demo" and "Add product" displaying a smartphone product page.

Slimme Scènebouwer & B-roll

Genereer video's met ingebouwde stemmen en muziek. Creëer sprekende avatars met ondertitels gesynchroniseerd met audio. Voeg audiolagen toe zonder aparte tools te hoeven gebruiken. Ondersteunt meerdere videoformaten en resoluties.

A smiling Black man in a video frame with graphic overlays for brand fonts, colors, and a customized text message.

Exporteren met één klik in meerdere formaten

Produceer direct platformklare bestanden en varianten — verticaal, vierkant en breedbeeld — met bijschriften, thumbnails en ondertitels inbegrepen voor maximaal bereik.

SCORM export settings with "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected, a smiling man in the background.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Hoe het werkt

Hoe HeyGen te gebruiken om marketingvideo's te maken

Een marketingvideo maken met HeyGen is vier eenvoudige stappen.

Stap 1

Vertel ons de opdracht

Begin met het delen van een productlink, de belangrijkste voordelen of een korte instructie.

Stap 2

Personaliseren & polijsten

Selecteer uw presentator, verfijn de visuals, pas het tempo aan en voeg ondertiteling toe om de boodschap te sturen.

Stap 3

Aanpassen voor elk platform

Optimaliseer uw video voor sociale feeds, advertenties of landingspagina's met snelle aanpassingen van de beeldverhouding en lay-out.

Stap 4

Exporteren en starten

Download video's, thumbnails en ondertitelbestanden van hoge kwaliteit, of publiceer direct op je verbonden platformen.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Welke soorten marketingvideo's kan ik maken met HeyGen?

HeyGen maakt advertenties, uitlegvideo's, demo's, getuigenissen, korte sociale media video's en video's voor landingspagina's. Sjablonen en AI-workflows versnellen elk formaat.

Moet ik video's opnemen of voice-overs inspreken?

Nee, je kunt AI-presentatoren en tekst-naar-spraak voice-overs gebruiken, of je eigen beeldmateriaal en stem uploaden voor hybride bewerkingen.

Kan ik video's merkgebonden houden?

Ja. Upload uw Brand Kit (logo's, lettertypen, kleuren) en HeyGen zal ze automatisch toepassen op sjablonen en exportbestanden.

Hoe lang duurt het om een video te maken?

De meeste marketingvideo's zijn binnen enkele minuten gemaakt en vereisen slechts een korte bewerking om te voltooien. Ingewikkelde aanpassingen kunnen langer duren, maar het zware werk is geautomatiseerd.

Zijn ondertiteling en bijschriften inbegrepen?

Ja. HeyGen genereert automatisch ondertitels en laat je deze bewerken, stijlen en exporteren als SRT-bestanden om te voldoen aan toegankelijkheidsnormen en platformvereisten.

Kan ik snel meerdere advertentievarianten maken?

Absoluut. Genereer in bulk verschillende hooks, CTA's en formaten om A/B-tests uit te voeren en ROAS over campagnes te optimaliseren.

Welke exportformaten worden ondersteund?

Exporteer MP4 in verticaal (9:16), vierkant (1:1) en breedbeeld (16:9) formaat, plus SRT ondertitelbestanden en thumbnail afbeeldingen voor elke versie.

Is HeyGen veilig voor zakelijk gebruik?

HeyGen biedt zakelijke beveiligingsfuncties, gegevensversleuteling en op rollen gebaseerde toegang voor uw marketingvideomallen. Neem contact op met de verkoopafdeling voor aangepaste nalevingsvereisten.

Kan ik mijn video lokaliseren voor andere markten?

Ja, vertaal scripts, gebruik meertalige voice-overs en genereer regionale versies van uw promotievideo om snel een wereldwijd publiek te bereiken met een AI videovertaler.

Hoe start ik een proefperiode?

Meld je aan op de HeyGen website om een gratis abonnement te starten. Verken sjablonen en genereer je eerste marketingvideo zonder dat een creditcard vereist is.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

CTA background