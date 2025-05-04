Stap 1 Begin vanaf je blog of artikel Plak een blog-URL, upload een PDF of voeg de tekst van het artikel in. HeyGen analyseert de inhoud, identificeert de belangrijkste secties en bereidt een gestructureerd overzicht voor dat je kunt verfijnen voor overtuigende video's.

Stap 2 Genereer en verfijn je script Gebruik AI om lange paragrafen samen te vatten in korte, spreekvriendelijke zinnen. Bewerk het script om het aan te passen aan je stem, stel de lengte bij en licht de belangrijkste punten uit voor je publiek.

Stap 3 Kies de stijl en visuele elementen van de presentator Selecteer een presentator of stemprofiel, kies lay-outs en voeg ondersteunende visuals toe. Gebruik schermafbeeldingen, productafbeeldingen of stockclips om abstracte ideeën makkelijker te begrijpen.