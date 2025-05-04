Waarom HeyGen de beste artikel-naar-video generator is

HeyGen helpt je om elk geweldig artikel om te zetten in meerdere hoogwaardige video's. Begin met een URL of plak je tekst en laat AI samenvatten, scripts schrijven en scènes ontwerpen die bij je merk passen. Je krijgt meer content uit wat je al hebt, terwijl je publiek kiest hoe ze het willen consumeren.