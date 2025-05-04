Zet ideeën, scripts of briefings om in gepolijste YouTube-video's met HeyGen's AI YouTube-videomaker. Genereer volledige afleveringen, gezichtsloze uitlegvideo's en Shorts met door AI gegenereerde visuals, natuurlijke voice-overs, automatische ondertiteling en directe YouTube-klaar export, geen camera, crew of montageruimte nodig.
Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator
Maak regelmatig afleveringen, uitlegvideo's en series sneller. Gebruik scriptsjablonen om het tempo en de stijl in elke aflevering te behouden.
Zet lesplannen en transcripten om in videocursussen met dia's, ondertiteling en downloadbare bronnen voor leerlingen.
Zet lange afleveringen om in tientallen Shorts en teaserclips die geoptimaliseerd zijn voor ontdekking op YouTube en de groei van kijktijd.
Maak schone, herhaalbare productdemo's van scripts en productpagina's met consistente visuele sjablonen en markeringen op het scherm.
Maak verzorgde thought leadership, aankondigingen en trainingsvideo's die voldoen aan de merkrichtlijnen en gelokaliseerd kunnen worden.
Creëer sponsor-klaar intro's, reclamesegmenten en merkgerichte leveringen met nauwkeurige timing en een strakke productiewaarde.
Waarom HeyGen de beste AI YouTube-videomaker is
HeyGen combineert zijn geavanceerde AI video generator, scriptinterpretatie en workflows die eerst voor YouTube zijn ontworpen om makers en merken te helpen sneller en slimmer te publiceren. Produceer een hoger volume, consistente kwaliteit en gelokaliseerde inhoud zonder de gebruikelijke productieknelpunten.
Van script naar export in minuten, zodat je snel YouTube-content kunt maken. HeyGen automatiseert het storyboarden, de visuals, stem en timing zodat jij je kunt richten op het creëren van inhoud, niet op het bewerken ervan.
Maak lange afleveringen, tutorialreeksen, Shorts, intro's en hergebruikte clips met metadata-klare exports, thumbnail suggesties en aspectverhouding presets afgestemd op ontdekking en retentie.
Met een videotolk kunt u scripts vertalen, gelokaliseerde voice-overs genereren en nauwkeurige ondertiteling inbranden zodat elke video natuurlijk overkomt in elke markt.
Script-naar-video intelligentie
Plak een script of upload een transcript en HeyGen, een AI-tool, analyseert scènes, beats en nadruk om een gestructureerd storyboard te maken voor het creëren van video's. De AI YouTube-videomaker matcht visuals en B-roll met het script, creëert getimede ondertiteling en genereert natuurlijk klinkende voice-overs die de intentie behouden.
Generatie van volledige lengte en kortere vormen
Produceer afleveringen van 8+ minuten of Shorts van 15–60 seconden vanuit hetzelfde bronscript. HeyGen biedt platformvoorinstellingen en automatisch formaat aanpassen zodat je één meesterwerk maakt en elk formaat dat je nodig hebt kunt exporteren.
AI-gestuurde visuals en scène samenstelling
Genereer filmische scènes, geanimeerde graphics, productdemonstraties of abstracte visuals vanuit prompts. De engine regelt camerabewegingen, shotvariatie en overgangen automatisch voor een professionele uitstraling.
Afbeelding naar video en clip hergebruik
Importeer clips of langere opnames en snijd, knip en mix deze automatisch tot Shorts of highlight reels. Gebruik de functie beeld naar video om stilstaande beelden en productafbeeldingen te animeren voor rijkere thumbnails en segmenten.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.
Hoe de AI YouTube-videomaker te gebruiken
Breng je video-ideeën tot leven met HeyGen's geavanceerde AI YouTube Maker aan de hand van de volgende eenvoudige stappen.
Plak een script, upload een transcriptie, of beschrijf een concept. U kunt ook bestaand beeldmateriaal of een product-URL aanleveren.
Kies voor lange vorm, kort of beide. Selecteer een visuele stijl, avatar optie en stemmodel. Pas indien nodig merkvoorinstellingen toe.
HeyGen genereert een storyboard en een conceptvideo. Bewerk ondertitels, wissel B-roll, pas het tempo aan of werk de stemtoon bij met eenvoudige bedieningselementen.
Exporteer YouTube-geoptimaliseerde bestanden, ondertitel SRT's, thumbnails en metadata. Gebruik directe upload of API voor geplande publicatie en batchwerkstromen.
Een AI YouTube-videomaker zet scripts, briefings of bestaand beeldmateriaal om in volledige YouTube-video's met behulp van AI voor visuals, stem, ondertiteling en scène samenstelling. HeyGen creëert zowel lange als korte content die klaar is voor upload, zodat makers zich kunnen concentreren op de inhoudsstrategie.
Ja. HeyGen ondersteunt generatie in meerdere formaten. Maak een lange hoofdvideo en leid daar automatisch Shorts, clips en teaserformaten van af met geoptimaliseerde bewerkingen en ondertitels voor mobiel kijken, waardoor je vermogen om YouTube Shorts te maken wordt verbeterd.
Ja. HeyGen stelt titels, beschrijvingen, tags en hoofdstukmarkeringen voor die in lijn zijn met de beste praktijken van YouTube, waardoor contentmakers effectiever ontdekt en geïndexeerd kunnen worden.
Absoluut. Importeer bestaand beeldmateriaal en HeyGen zal automatisch bewerken, ondertitels toevoegen, B-roll genereren en de inhoud remixen tot afgewerkte video's en Shorts.
HeyGen produceert automatische ondertiteling van hoge nauwkeurigheid en ondersteunt vertaling in vele talen. Ondertiteling en vertaalde voice-overs zijn bewerkbaar om regionale nauwkeurigheid en nuance te waarborgen.
Ja. Upload een spraakmonster om je stem te klonen, of maak een aangepaste avatar-host om scripts consequent te presenteren over afleveringen en series heen, wat het makkelijker maakt om YouTube-video's te maken.
Exporteer MP4-bestanden in standaard- en verticale formaten, SRT-ondertitelbestanden, thumbnailafbeeldingen en metadatapakketten om video's van hoge kwaliteit te maken. API-integraties ondersteunen batch-uploads en geplande publicaties.
De meeste concepten worden binnen enkele minuten gegenereerd. De tijd voor het definitief renderen hangt af van de lengte en complexiteit. Batchverwerking en API-taken schalen om de productie met een hoog volume voor contentmakers te kunnen verwerken.
U behoudt volledige eigendom en rechten op alle video's en materialen die u met HeyGen genereert. Zorg ervoor dat de inhoud van derden die u opneemt naar behoren is gelicentieerd.
Ja. HeyGen gebruikt beveiliging van ondernemingsniveau, toegang op basis van rollen en privé werkruimtecontroles om inhoud en productieworkflows te beschermen.
