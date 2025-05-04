Maak in enkele minuten een AI-videotutorial van een script

Begin met een script, presentatie of schermopname en maak gepolijste instructievideo's met HeyGen. Genereer automatisch voice-overs, ondertitels, scènevolgorde en exporteer klaar voor het platform zodat teams trainingen, demo's en instructievideo's sneller publiceren zonder camera's of tijdlijnbewerking.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Snelle inwerkmodules voor medewerkers

Snelle inwerkmodules voor medewerkers

Onboarding zorgt vaak voor planning- en productieknelpunten. HeyGen transformeert beleidsdocumenten en presentaties in consistente onboardinglessen met vertellingen, ondertiteling en snelle quizzen, zodat nieuwe medewerkers sneller op snelheid zijn en HR leveringen kan opschalen.

Productrondleidingen en functiehandleidingen

Productrondleidingen en functiehandleidingen

Productteams hebben na releases vaak behoefte aan frequente tutorial updates. HeyGen zet release notes en schermafbeeldingen om in korte uitlegvideo's met duidelijke stap-voor-stap scènes, voorbeeldgebruik clips en highlight overlays om de adoptie te versnellen en de ondersteuningslast te verminderen.

Klanteneducatie en ondersteuningsclips

Klanteneducatie en ondersteuningsclips

Ondersteuningsteams kunnen kennisbankartikelen omzetten in korte probleemoplossende video's. HeyGen genereert doorzoekbare transcripties en van tijd voorziene scènes zodat klanten sneller antwoorden vinden en teams het aantal tickets verminderen.

Cursusmodules en eLearning-inhoud

Cursusmodules en eLearning-inhoud

Opvoeders en makers kunnen volledige cursusmodules genereren vanuit syllabi of presentaties. HeyGen creëert lesvideo's, beoordelingsopdrachten en downloadbare materialen om gemonetariseerde cursuscatalogi op te schalen met een consistente productiewaarde.

Microlearning en prestatieondersteuning

Microlearning en prestatieondersteuning

Hebben drukke teams snelle opfriscursussen nodig? HeyGen maakt microleerclips en stap-voor-stap instructies die cursisten tijdens het werk consumeren, waardoor de retentie verbetert met korte, gefocuste videoleerlessen.

Meertalige training en certificering

Meertalige training en certificering

Wereldwijde programma's vereisen lokalisatie. Gebruik HeyGen's videovertaler om voice-overs, ondertitels en timing voor elke taal te regenereren, zodat certificeringsmaterialen gesynchroniseerd en cultureel passend blijven zonder opnieuw op te nemen.

Waarom HeyGen de beste AI-videotutorialgenerator is

HeyGen combineert scriptgestuurde generatie, nauwkeurige vertelling en instructieontwerppatronen om snel professionele instructievideo's te produceren. Van cursusmodules tot snelle uitlegvideo's, teams schalen hun training terwijl ze kwaliteit, merk en toegankelijkheid consistent houden met de tutorial videomaker.

Snelle lesproductie

Zet tekst of dia's in enkele minuten om in video's die klaar zijn voor de les. HeyGen schrijft scènescripts, tijd de voice-over en verzamelt visuele materialen zodat instructieteams opnamesessies en handmatige bewerking kunnen overslaan.

Studiokwaliteit helderheid zonder studio's

HeyGen componeert automatisch belichting, camerabeweging en duidelijke voice-overs zodat instructievideo's er professioneel uitzien en klinken zonder productie op locatie.

Ontworpen voor schaalvergroting en lokalisatie

Genereer in batch veel lessen, vertaal scripts met de videovertaler en lever taalspecifieke voice-overs en ondertiteling zodat de training wereldwijd kan worden uitgerold zonder opnieuw op te nemen.

Intelligente cursusscripting en segmentatie

Geef een lesopzet of plak een volledig script en HeyGen structureert het automatisch in scènes, koppen en tijdsaanduidingen. Het systeem stelt leerdoelen voor, verdeelt de inhoud in verteerbare micro-lessen en voegt quiz- of CTA-markeringen toe zodat elke tutorial een bewezen pedagogische stroom volgt en klaar is om te publiceren.

Een AI-contenteditor die een tekstveld weergeeft met 'Overzicht resultaten Q3', een foto van een man en een groene AI-cursor.

Natuurlijke voice-overs en gesynchroniseerde ondertiteling

Genereer menselijk klinkende vertellingen in vele talen en accenten. HeyGen produceert nauwkeurige lipsynchronisatie waar on-screen presentatoren worden gebruikt, genereert automatisch ondertitels, en exporteert SRT of ingebrande ondertitels voor toegankelijkheid en LMS-compatibiliteit. Dit zorgt voor duidelijke audiolevering en doorzoekbare transcripties voor leerlingen.

Een interface van een app voor het maken van inhoud met een lachende vrouwelijke avatar naast een dia met de tekst "New York's Biljartscene" en een "Welkom" knop.

Visuele compositie en slimme b-roll

HeyGen zet dia's, schermafbeeldingen en productopnames om in dynamische scènes met beweging, zooms en b-roll suggesties. Het platform past beeld-naar-video vloeiendheid toe, voegt codefragmenten of callouts toe, en stemt het tempo af op de vertelling zodat walkthroughs en demo's boeiend en gemakkelijk te volgen blijven.

Een jonge zwarte vrouw met krullend haar in een groene trui tegen een levendige groene en blauwe achtergrond. Een wit vak geeft 'INWERKDAG 2' aan.

Batchcreatie, versiebeheer en LMS-export

Maak honderden lesvarianten vanuit spreadsheets of inhoudsbibliotheken met behulp van batchprocessen om uw videocreatieproces te stroomlijnen. HeyGen behoudt merkpakketten, sjablonen en versiegeschiedenis en exporteert SCORM, LTI, MP4 en ondertitelbundels voor een eenvoudige upload naar LMS en distributie over platformen met behulp van zijn videocreatiemogelijkheden.

Een man glimlacht achter een dialoogvenster waarin "Exporteren als SCORM" geactiveerd is en "SCORM 1.2" geselecteerd.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelmedia."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Hoe het werkt

Hoe de AI Video Tutorial Generator te gebruiken

Maak complete instructievideo's in vier duidelijke stappen van inhoud tot leermiddelen die klaar zijn voor de leerling.

Stap 1

Upload uw inhoud of plak een korte tekst

Lever dia's, schermopnames, een document of een kort script aan. HeyGen analyseert de structuur en haalt de belangrijkste punten eruit om een lesopzet te maken.

Stap 2

Kies stijl, stem en tempo

Selecteer een presentatietype, stemmodel, duur en visueel thema. Pas je merkkit toe zodat elke video de juiste lettertypen, kleuren en overlays gebruikt.

Stap 3

Voorvertoning, bewerken en interactiviteit toevoegen

Controleer gegenereerde concepten, pas scripts aan, voeg quizzen of callouts toe en genereer alternatieve takes opnieuw. Wijzigingen worden doorgevoerd over varianten om tijd te besparen.

Stap 4

Exporteer en publiceer je videocreaties voor leerlingen.

Exporteer SCORM, LTI, MP4 en ondertitelbestanden, of publiceer direct naar een LMS. Gebruik batchexport om hele cursusbibliotheken uit te rollen en de voortgang van leerlingen te volgen.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een AI-videotutorial en hoe maakt HeyGen ze?

Een AI-videotutorial is een lesvideo gegenereerd uit tekst, dia's of schermopnames met behulp van geautomatiseerd scripten, vertellen en scènesamenstelling met een AI video generator. HeyGen neemt uw bronmaterialen, ontwerpt een lesstructuur, produceert voice-overs en ondertitels, en assembleert visuals tot publiceerbare tutorialvideo's met behulp van geavanceerde videocreatietechnieken zonder handmatige opnames.

Heb ik opnamevaardigheden of speciale apparatuur nodig om instructievideo's te maken?

Nee. HeyGen produceert professionele instructievideo's zonder camera's of geluidscabines. Als je wilt, kun je je eigen opnames uploaden, maar HeyGen's tekst naar video en afbeelding naar video workflows creëren gepolijste lessen van bestaande inhoud met behulp van zijn video generator.

Hoe nauwkeurig zijn de gegenereerde scripts en vertellingen?

HeyGen, een AI-hulpmiddel, maakt conversiegerichte scripts op basis van je invoer en kan natuurlijk klinkende voice-overs genereren in vele talen. Scripts zijn bewerkbaar en HeyGen ondersteunt stemklonen en toonselectie zodat de vertelling overeenkomt met je instructiestijl.

Kan ik quizzen en beoordelingen toevoegen aan handleidingen?

Ja, je kunt de videobewerker gebruiken voor verdere verbeteringen. HeyGen ondersteunt het genereren van quizvragen en beoordelingsrubrieken uit lesinhoud. Deze kunnen in de videostroom worden ingebed of geëxporteerd als LMS-compatibele items voor het volgen en scoren.

Welke exportformaten en LMS-integraties worden ondersteund?

Exportopties zijn onder andere MP4-videobestanden, SRT/VTT-ondertitels, SCORM-pakketten en LTI-klaar exporteren. HeyGen integreert met gangbare LMS-platformen en ondersteunt bulkuploads voor grote cursuscatalogi.

Hoe werkt lokalisatie voor meertalige training?

Gebruik de videovertaler om scripts te vertalen, voice-overs opnieuw te genereren in de doeltalen en gesynchroniseerde ondertitels te produceren. HeyGen past waar nodig de timing en lipsynchronisatie aan, zodat gelokaliseerde lessen natuurlijk aanvoelen.

Kan ik merkconsistentie behouden over meerdere handleidingen?

Ja. Upload een merkkit met logo's, lettertypen en kleurenpaletten. HeyGen past deze automatisch toe en ondersteunt sjablonen en vergrendelde elementen om de visuele aspecten en de boodschap van de lessen consistent te houden.

Hoe lang duurt het om een instructievideo te maken?

Eenvoudige micro-lessen worden in enkele minuten weergegeven, terwijl langere, multi-scène modules meer tijd kunnen vergen afhankelijk van de lengte en complexiteit. Batchtaken voor veel lessen worden parallel uitgevoerd zodat grote catalogi efficiënt verwerkt kunnen worden, wat het makkelijker maakt om video-inhoud te creëren.

Zijn gegenereerde instructievideo's geschikt voor certificering of nalevingstraining?

Ja. HeyGen produceert ondertitelde, versiebeheerde en exporteerbare lessen die voldoen aan toegankelijkheids- en traceerbaarheidseisen. Gebruik exportmetadata en voltooiingstracering om certificering en auditvereisten te ondersteunen.

Wie is de eigenaar van de inhoud die gecreëerd is met HeyGen?

U behoudt het eigendom van alle video's en materialen die u produceert. HeyGen gebruikt gelicentieerde bronnen en gegenereerde resultaten zijn beschikbaar voor commercieel en educatief gebruik. Zorg ervoor dat alle inhoud van derden die u uploadt de juiste rechten heeft voor gebruik in uw instructievideo maker.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

CTA background