AI-videobijschriftgenerator: Maak online ondertitels aan

Genereer nauwkeurige, leesbare ondertiteling automatisch met HeyGen's AI-videobijschriftgenerator. Zet gesproken audio om in perfect getimede ondertitels en bijschriften die toegankelijkheid, betrokkenheid en bereik vergroten. Geen handmatige transcriptie, geen bewerking van tijdlijnen, alleen snelle door AI aangedreven resultaten.

Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Ondertitel sociale media video's

Ondertitel sociale media video's

Veel kijkers kijken zonder geluid. Genereer automatisch ondertiteling voor Reels, Shorts en TikTok om de kijktijd en betrokkenheid te verbeteren.

Marketing- en promotievideo's

Marketing- en promotievideo's

Handmatige ondertiteling vertraagt campagnes. Gebruik een AI-videotitelgenerator om toegankelijke, doorzoekbare marketingvideo's sneller te publiceren.

Trainings- en educatieve inhoud

Trainings- en educatieve inhoud

Ondertiteling verbetert het begrip en de toegankelijkheid. Genereer duidelijke ondertitels voor lessen, inwerken en tutorials zonder handmatige transcriptie met behulp van een door AI aangedreven ondertitelgenerator.

Bedrijfscommunicatie

Bedrijfscommunicatie

Zorg ervoor dat bedrijfsupdates door alle medewerkers worden begrepen door middel van duidelijke video-inhoud en ondertitels. Ondertitels maken interne video's toegankelijk en gemakkelijk te volgen in verschillende omgevingen.

Meertalige videodistributie

Meertalige videodistributie

Het bereiken van een wereldwijd publiek vereist vaak ondertiteling. Genereer en vertaal snel ondertitels terwijl de timing consistent blijft met nauwkeurige ondertiteling.

Toegankelijkheid van video's volgens de norm

Toegankelijkheid van video's volgens de norm

Ondertiteling ondersteunt toegankelijkheidsnormen en inclusief kijken. AI-ondertiteling helpt teams om aan de eisen voor video-inhoud te voldoen zonder extra productiekosten.

Waarom HeyGen de beste AI-videobijschriftengenerator is

HeyGen combineert AI-videoproductie met intelligente ondertiteling om teams te helpen toegankelijke, hoogwaardige video's op grote schaal te produceren. Van sociale clips tot trainingsinhoud, ondertitels worden snel gegenereerd en blijven synchroon over elk formaat.

Nauwkeurige spraakherkenning

AI zet spraak met hoge precisie om in ondertiteling, zelfs bij verschillende accenten en spreekstijlen. Besteed minder tijd aan het corrigeren van tekst en meer tijd aan het publiceren van inhoud.

Wereldwijde taalondersteuning

Genereer en vertaal ondertitels in meerdere talen met behulp van ingebouwde videovertaalmogelijkheden en een door AI aangedreven ondertitelgenerator. Bereik internationale doelgroepen zonder dubbel werk door ondertitels in meerdere talen toe te voegen.

Ingebouwd in AI-videowerkstromen

Ondertitels worden gecreëerd als onderdeel van de workflow van de AI-videogenerator, waarbij beelden, stem en tekst perfect op elkaar afgestemd zijn zonder extra hulpmiddelen.

Automatische ondertitelgeneratie met AI

Upload een video of genereer er een met AI en ondertitels worden direct gemaakt. De AI-videotitelgenerator transcribeert spraak, tijd ondertitels nauwkeurig en maakt ze klaar voor onmiddellijk gebruik.

Een interface voor het maken van inhoud die een presentatiedia toont met de titel "De Biljartscene van New York" en een glimlachende AI-avatar, met bewerkingstools voor Avatars, Tekst en Media.

Bewerkbare ondertitels met volledige controle

Bekijk en verfijn ondertitels gemakkelijk. Pas woordkeuze, timing of opmaak aan om aan te sluiten bij de merkstem terwijl de ondertitels gesynchroniseerd blijven met de video.

Een lachende vrouw met lang donker haar in een paarse blazer. Linksboven staat een 'CC'-icoon en rechtsonder staat de tekst 'AI Ondertiteling'.

Meertalige ondertitels en vertaling

Vertaal ondertitels in enkele seconden naar meerdere talen. Behoud de duidelijkheid en timing in verschillende regio's zonder video's of ondertitels handmatig opnieuw te maken.

Stemklonen

Naadloze export en integratie

Exporteer video's met ingesloten ondertitels of download ondertitelbestanden voor verschillende platforms. Ondertitels blijven compatibel met sociale, web- en interne videowerkstromen.

Een lachende man achter een dialoogvenster voor het exporteren van inhoud als SCORM 1.2.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelmedia."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter

Roger Hirst, Medeoprichter
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager

Justin Meisinger, Programmamanager
Hoe het werkt

Hoe de AI-videobijschriftengenerator te gebruiken

Maak nauwkeurige ondertiteling voor video's met AI in vier eenvoudige stappen.

Stap 1

Upload of genereer uw video

Begin met een bestaande video of maak er een met HeyGen's AI-videogenerator.

Stap 2

Genereer automatisch ondertiteling

AI analyseert spraak en produceert perfect getimede ondertiteling zonder handmatige transcriptie.

Stap 3

Bewerk en vertaal ondertitels

Pas de tekst aan, stel de timing bij of vertaal indien nodig de ondertiteling naar andere talen.

Stap 4

Exporteren en publiceren

Download uw ondertitelde video of ondertitelbestanden en publiceer uw video-inhoud direct op verschillende platforms.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een AI-videobijschriftengenerator?

Een AI-videobijschriftgenerator gebruikt AI om gesproken audio automatisch om te zetten in getimede ondertiteling. Het elimineert de noodzaak voor handmatige transcriptie en synchronisatie.

Hoe nauwkeurig zijn door AI gegenereerde ondertitels?

De nauwkeurigheid is hoog wanneer de audio duidelijk is. HeyGen's AI is ontworpen om accenten en natuurlijke spraakpatronen te herkennen, waardoor de tijd voor correcties vermindert.

Kan ik ondertitels bewerken nadat ze zijn gegenereerd?

Ja. Ondertitels zijn volledig bewerkbaar zodat je de formulering, timing of opmaak kunt aanpassen voordat je jouw video-inhoud exporteert.

Ondersteunt het meerdere talen?

Ja. U kunt ondertitels in één taal genereren en deze vertalen naar andere talen met behulp van ingebouwde videotranslator functies voor nauwkeurige ondertiteling.

Kunnen ondertitels de betrokkenheid bij video's verbeteren?

Ja. Ondertiteling verhoogt de kijktijd, toegankelijkheid en begrip, vooral op sociale platformen waar video's automatisch zonder geluid afspelen.

Kan ik ondertitelbestanden apart exporteren?

Ja. U kunt video's exporteren met ingesloten ondertitels of ondertitelbestanden downloaden voor verschillende platforms zoals YouTube of Vimeo.

Werkt de ondertitelgenerator met door AI gegenereerde video's?

Ja. Ondertitels integreren naadloos met HeyGen's AI-videogeneratie workflows, inclusief tekst naar video en afbeelding naar video.

Zijn ondertitels vereist voor toegankelijkheid?

Ondertiteling helpt om video's toegankelijk te maken voor kijkers die doof zijn, slechthorend, of kijken zonder geluid, ter ondersteuning van inclusieve contentpraktijken.

Bezit ik de ondertiteling die ik genereer?

Ja. U behoudt alle rechten op alle ondertitels en video's die gemaakt zijn met de AI-videotitelgenerator.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

