Zet scripts, artikelen of live updates om in gepolijste nieuwsvideo's met HeyGen's geavanceerde AI-videogenerator. Onze AI-nieuwsgenerator automatiseert voice-over, scène-assemblage, timing en ondertiteling zodat je tijdig nieuwsinhoud kunt publiceren zonder studio's of teams. Produceer consistente, merkgebonden uitzendingen die schaalbaar zijn.
Zet korte bulletins, draadupdates of meldingen om in geformatteerde videosegmenten, klaar voor distributie op het web en sociale media.
Automatiseer dagelijkse samenvattingen van scripts of feeds en publiceer vervolgens consistente, merkgebonden briefings over verschillende kanalen.
Produceer gelokaliseerde nieuwsvideo's met regionale stemmen en ondertiteling om gemeenschapsdoelgroepen te bedienen met door AI gegenereerde inhoud, zonder teams te sturen.
Publiceer bedrijfsaankondigingen, leiderschapsupdates en beleidsbriefings als vertelde video's voor werknemers en belanghebbenden.
Maak verticaal-specifieke rapporten, zoals sportoverzichten, financiële updates of technische samenvattingen, met sjablonen die zijn afgestemd op elk onderwerp.
Vertaal en bewerk video's voor internationale doelgroepen met bijpassende stemstijlen en gesynchroniseerde ondertiteling.
Waarom kiezen voor HeyGen voor AI-nieuwsproductie
HeyGen is ontworpen voor nieuwsredacties, agentschappen en makers die snel accurate, professionele nieuwsberichten moeten publiceren. We combineren natuurlijk klinkende stemsynthese, geautomatiseerde scènekeuze en snelle lokalisatie om uw publiek geïnformeerd en betrokken te houden.
Genereer uitzendklare segmenten met professioneel tempo, grafische elementen voor de onderste derde van het scherm en vloeiende scène-overgangen met onze AI nieuws video generator. HeyGen geeft uw nieuwsinhoud een gepolijste uitstraling, zodat u zich kunt concentreren op het verslaan van het verhaal.
Maak direct van tekst naar video tool, URL's of feeds, en publiceer updates over platformen binnen enkele minuten. HeyGen schaalt op om snelle workflows aan te kunnen, zodat je nooit een verhaalvenster mist.
Vertaal scripts, produceer natuurlijk klinkende voice-overs en synchroniseer ondertitels voor meerdere markten met de functie voor videovertaling. HeyGen helpt nieuwsredacties hun bereik te vergroten terwijl de toon en duidelijkheid behouden blijven.
Geautomatiseerde script-naar-scène conversie
Plak een script of plak de URL van een nieuwsartikel, HeyGen breekt het op in scènes, stelt visuals en timing voor, en bereidt een concept voor dat je direct kunt bekijken. Dit vermindert handmatige bewerking en versnelt de productie.
Natuurlijke, meertalige voice-overs
Kies uit expressieve AI-stemmen in vele talen en accenten, of kloon een merkstem voor een consistente levering. De snelheid en emotie van de stem zijn afgestemd op nieuwsstijl voor een heldere, geloofwaardige vertelling.
Aanpasbare nieuws sjablonen en grafieken
Pas kant-en-klare nieuwsruimte lay-outs, lower thirds, tickers en kop overlays toe met onze gratis AI nieuws tools. Sjablonen zorgen ervoor dat elk verhaal merkeigen blijft terwijl je snel kleur en tekst aanpast.
Snelle lokalisatie en ondertiteling
Automatisch vertalen van scripts, opnieuw creëren van voice-overs en het genereren van nauwkeurige ondertiteling voor elke taal. HeyGen behoudt de scènetiming zodat vertaalde versies uitzendklaar blijven.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.
Hoe de AI-nieuwsgenerator te gebruiken
Een eenvoudige, herhaalbare workflow brengt je van script naar gepubliceerde video.
Plak tekst, upload een document of link een nieuwsartikel om te beginnen. HeyGen analyseert de toon en structuur en maakt een eerste opzet voor een video.
Kies een nieuwsstem, selecteer een sjabloon en stel de beeldverhouding in voor web, mobiel of tv. Pas kopgrafieken en elementen op het scherm aan.
Bekijk de gegenereerde conceptversie, wissel beelden, pas de tekst aan of verander het tempo. Kleine bewerkingen worden snel opnieuw gegenereerd, zodat je de deadline haalt.
Maak gelokaliseerde varianten, exporteer MP4's, of genereer deellinks en insluitingen voor sociale media, web en uitzendkanalen.
Een AI-nieuwsgenerator zet geschreven nieuws scripts of artikelen om in afgewerkte video's, met vertelling, beelden, ondertitels en nieuwsgrafieken, gebruikmakend van geautomatiseerde workflows in plaats van studio productie.
Ja, HeyGen kan snel korte scripts of content verwerken, een concept genereren en binnen enkele minuten een publicatieklare video exporteren, waardoor je snel kunt reageren op actuele verhalen.
HeyGen ondersteunt vele belangrijke talen en regionale accenten. Kies de stem die het beste past bij uw publiek en genereer automatisch gelokaliseerde versies.
Nee, je kunt vertrouwen op de natuurlijk klinkende stemsynthese van HeyGen of een toegestane stem klonen voor een consistente levering, geen studio of camerapersoonlijkheid vereist.
Ja, upload logo's, stel merkkleuren en lettertypen in, en bewaar sjablonen zodat elk segment overeenkomt met uw visuele identiteit in alle verhalen.
Ondertitels zijn zeer nauwkeurig voor helder geluid, en u kunt ze bewerken voor export. HeyGen ondersteunt meerdere ondertitelstijlen en plaatsingsopties.
HeyGen stelt stockbeelden en b-roll voor op basis van trefwoorden in het script, en je kunt je eigen beeldmateriaal vervangen of uploaden om aan de rapportagebehoeften te voldoen.
U bent verantwoordelijk voor het verifiëren van feiten en juridische goedkeuring. HeyGen biedt tools voor veilige productie en inhoudscontrole, maar redactionele beoordeling blijft essentieel.
