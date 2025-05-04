Stap 1 Upload of schrijf je script Plak tekst uit artikelen, lessen of concepten van verhalen. HeyGen bereidt automatisch een vertelling voor op basis van je script.

Stap 2 Kies uw vertelstem Kies een stijl en toon die bij uw onderwerp en publiek passen, en versterk uw boodschap met een realistische AI-stem. De stemmen klinken zelfverzekerd en zijn klaar voor professioneel gebruik.

Stap 3 Pas bezorging en tempo aan Verfijn timing en emotionele toon om storytelling te verbeteren of duidelijkheid te verhogen met de precisie van een AI-stemgenerator. U behoudt de controle over elk gesproken moment, of u nu stemklonen gebruikt of traditionele methoden.