Zet scripts en eenvoudige ideeën om in cinematografische films met AI. HeyGen biedt je de tools om personages, scènes, voice-overs en beweging op één plek te creëren. Geen camera's, geen bewerkingstijdlijn, alleen filmcreatie met een AI-filmmaker die jouw verbeelding de controle laat.
Creëer complete verhaallijnen met AI-personages, voice-overs en beweging. Produceer professionele korte films voor festivals of online publiek zonder een grote crew.
Ontwerp geanimeerde verhalen met verschillende visuele stijlen en personages. Verken nieuwe genres zonder complexe animatiehulpmiddelen te leren.
Zet lessen en instructiemateriaal om in cinematografische video's met behulp van een AI-videogenerator die de betrokkenheid verhoogt. Visueel leren helpt het publiek sneller te begrijpen door middel van boeiende AI-videomateriaal.
Toon productverhalen of merkvertellingen met duidelijke visuals en vertelling. Maak lanceervideo's, verhaalgedreven advertenties en productdemonstraties.
Creëer snel cinematografische verhalen die de aandacht trekken op sociale kanalen. Experimenteer met stijlen en formaten die ontworpen zijn voor snelgroeiende platforms.
Visualiseer filmconcepten om ideeën vol vertrouwen te presenteren. Deel scènes die helpen om sneller goedkeuringen of groen licht te krijgen.
Waarom HeyGen de beste AI-filmmaker is
HeyGen helpt verhalenvertellers om binnen enkele minuten van concept naar afgewerkte scènes te gaan. Creëer volledige verhalen met gepolijste visuals, natuurlijke stemmen, muziek en geluid. Het resultaat voelt als een cinematografische film gemaakt zonder te filmen of ingewikkelde software.
Begin met een script, prompt of storyboard idee en zie hoe HeyGen personages en omgevingen tot leven brengt. Maak sneller films terwijl je creatief blijft en gefocust op het verhaal.
Pas snel het tempo, de visuals of de prestaties aan in het videobewerkingsproces en itereer continu. Jij stuurt de camerabewegingen, de vertelling en de geluiden terwijl AI het zware productiewerk afhandelt.
Exporteer klaar-om-te-bekijken filmscènes en deel ze op elk platform. Elke versie kan worden beoordeeld en verbeterd om je dichter bij je doel van het vertellen van verhalen te brengen.
Script naar scène generatie
Plak je script of idee en HeyGen bouwt scènes, personages en vertelling. Je krijgt een startpunt dat snel evolueert naar een gepolijste sequentie.
Cinematografische camerabeweging en -richting
Leid hoe personages en camera's zich in elke scène bewegen om overeen te komen met de sfeer en het tempo. Pas onmiddellijk visuele aanpassingen toe die professioneel geregisseerd aanvoelen.
Voice-overs en volledig geluidsontwerp
Kies stemmen die passen bij de persoonlijkheid en toon. Voeg geluidseffecten en muziek toe zodat elk moment levendig aanvoelt met emotie en sfeer.
Directe videocreatie en export
Maak snel scènes en download film bestanden die klaar zijn om te delen. Je kunt elke export blijven verfijnen om het beste cinematografische resultaat te bereiken.
Hoe de AI-filmmaker te gebruiken
HeyGen biedt je een workflow waarmee je films kunt maken zonder bewerkingsbarrières. Elke stap versnelt de productie en houdt je focus op het vertellen van verhalen.
Voer uw concept in en voeg notities toe over personages, stijl en verhaalverloop voor de AI-videogenerator. Deze details vormen de eerste versie van uw film.
Kies artistieke stijlen en beweging die bij jouw verhaal passen. Stel een cast samen die waarachtig voelt voor de wereld die je voor ogen hebt.
Breng snel wijzigingen aan in timing, prestaties of omgevingen naarmate het verhaal zich ontwikkelt. Je blijft volledig in controle over creatieve beslissingen in het proces van videocreatie.
Download uw film om te delen of te pitchen. Geniet ervan om uw idee tot leven te zien komen in filmvorm.
Een AI-filmmaker creëert automatisch scènes, beelden en vertellingen vanuit ideeën of scripts. Het versnelt het filmproces en helpt makers zich te concentreren op verhaal en regie.
Nee. HeyGen regelt camerabewegingen, karakteracties en prestaties zodat jij creatief kunt blijven. Je hebt geen kennis van montage of productie nodig om filmische resultaten te krijgen.
De meeste scènes worden binnen enkele minuten gegenereerd met de AI-videogenerator, wat de productie versnelt. Je kunt snel experimenteren met meerdere versies en snel de beste richting vinden.
Ja, met de gratis AI-tools die beschikbaar zijn, is creativiteit grenzeloos. Je kunt camerahoeken, tempo, karakterbewegingen en scèneverlichting verfijnen met behulp van een AI-videogenerator. Aanpassingen zijn snel in de videocreatiecyclus, wat zorgt voor soepele en creatieve verbeteringscycli.
Ja. Je kunt inhoud gemaakt met HeyGen delen, publiceren of er geld mee verdienen. Zorg ervoor dat de rechten van geüploade media zijn vrijgegeven voor commercieel gebruik.
Ja. Meerdere medewerkers kunnen beoordelen, bewerken en assets delen. Creatieve teams werken efficiënt en zorgen ervoor dat de productie overeenkomt met de nieuwste strategieën voor videocontent.
Ja. Je kunt films maken die meerdere scènes en hoofdstukken bevatten door gebruik te maken van een tekst-naar-video-aanpak. Elke scène kan worden bijgewerkt om een volledige verhaallijn te ondersteunen.
Ja. Kies voor filmische uitstralingen, geanimeerde stijlen of realistische scènes die bij verschillende genres passen. Je kunt tijdens de productie van stijl wisselen om creativiteit te verkennen.
Ja. Je kunt aangepaste audiotracks, geluidsontwerp of voice-over opnames uploaden om je video-inhoud te verbeteren. Deze elementen versterken de emotionele impact en branding.
Ja. Films worden geëxporteerd in hoogwaardige resoluties geschikt voor sociale kanalen en presentaties, wat de kwaliteit van de video-inhoud verbetert. De kwaliteit blijft sterk, zelfs na meerdere revisies.
