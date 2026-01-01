AI-motiongraphicsgenerator voor elke video

De AI-motiongraphicsgenerator van HeyGen zet een eenvoudige tekstprompt binnen enkele minuten om in geanimeerde visuals. Maak geanimeerde titels, datavisualisaties en uitlegvideo-animaties zonder ontwerpsoftware en zonder ervaring met motion design.

AI motion graphics generator turning a text prompt into animated visuals for any video.
141.839.944Video's gegenereerd
116.608.013Avatars gegenereerd
19.556.246Video's vertaald
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Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.
Belangrijkste functies

Functies van de AI-motiongraphicsgenerator

Maak AI-animaties van tekst

Open Motion Designer in AI Studio, typ wat je wilt en verander ideeën in afgewerkte motion graphics zonder een tijdlijn aan te raken. Deze AI-gestuurde tekst-naar-video workflow laat je in enkele seconden AI-animaties, kinetische typografie en geanimeerde titels maken, op dezelfde manier waarop een text-to-video-engine video’s uit tekst genereert.

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Motion Designer turning a text prompt into AI animations and kinetic typography.

Kant-en-klare AI-animatiestijlen

Begin met de sjabloonbibliotheek van Motion Designer of kies uit meer dan 100 zorgvuldig geselecteerde AI-animatiestijlen en werk je idee vervolgens uit door je wijzigingen in gewone taal te beschrijven. Kies een visuele stijl, pas je Brand System met één klik toe en krijg toegang tot geavanceerde functies terwijl je het resultaat omzet in een geanimeerde presentatie.

Get Started For Free →
Curated AI animation styles and templates in the motion graphics software UI.

Geanimeerde infographics en grafieken

Beschrijf een dataset of concept en Motion Designer maakt geanimeerde infographics en AI-gegenereerde diagrammen die complexe onderwerpen eenvoudig te begrijpen maken. Deze contrastrijke, geluidloze visuals worden in enkele seconden gegenereerd en kunnen direct worden toegevoegd aan elke AI-video-uitleg of andere explainers, juist daar waar een statische slide je publiek zou verliezen.

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Animated infographics and AI-generated charts for video marketing.

Voeg videoclips toe aan elke scène

Elke graphic wordt geëxporteerd als een geluidloze overlay of als losse videoclips die je over beeldmateriaal kunt leggen en op sociale platforms kunt plaatsen. Voeg ze toe in AI Studio, stel de timing nauwkeurig af op het canvas in de AI‑video-editor en exporteer vervolgens HD- of 4K-uitvoer en motion graphics in enkele minuten voor professionele projecten.

Begin gratis →
Video clips and motion graphics layered onto footage in the video editing workspace.

Levensechte output en vloeiende bewegingen

Combineer je AI-animaties met een perfecte take met behulp van Speech Cleanup, dat stopwoorden, pauzes en valse starts voor je verwijdert. De onzichtbare AI-overgangen van HeyGen voegen je beste clips samen tot een naadloos, levensecht resultaat, terwijl Avatar V en realistische beweging zorgen voor een gepolijste motion die net zo vloeiend is als AI lip Sync‑beelden.

Begin gratis →
Lifelike output and polished motion with vibrant animated graphics for silent ads.

Toepassingen voor AI-animaties en motion graphics

Marketingcontent en advertentie-animaties

Marketingcontent en advertentie-animaties

Stop briefing freelancers for every campaign. Prompt Video Agent to create videos with on-brand professional animations and scroll-stopping motion that match your Brand System, then generate marketing videos in minutes that power your marketing content across every channel.

Sociale content voor TikTok en Reels

Sociale content voor TikTok en Reels

Skip hand-animating intros for every clip. Describe your idea in Motion Designer, set portrait orientation, and publish social content in seconds, sharing TikTok clips and Instagram Reels with a reel generator built for fast-moving feeds.

Uitlegvideo's en e-learning

Uitlegvideo's en e-learning

Static slides lose learners fast. Skip storyboards and let Motion Designer turn lesson notes into animated diagrams and explainer videos that hold attention, then build a full educational video in AI Studio without any animation software.

Productdemo's en uitlegvideo's

Productdemo's en uitlegvideo's

Filming a feature walkthrough takes days of editing. Generate animated callouts and an AI animation video from a prompt, then add Seedance B-roll in AI Studio for producing professional product demo video results the same week you ship the feature.

Trainingsvideo's en geanimeerde content

Trainingsvideo's en geanimeerde content

Reshooting modules for every update drains the team. Create animated videos and animated content with motion graphics, hold visual consistency across every training video through your Brand System, then edit the text and regenerate in minutes.

Presentatie- en diavoorstellingsanimaties

Presentatie- en diavoorstellingsanimaties

Static decks struggle to keep a room engaged. Use HyperFrames to convert key slides into professional-quality animations that bring your ideas to life in 3D, then arrange them on the Studio canvas with a slideshow maker for a presentation that finally lands.

Hoe het werkt

Hoe een AI-motiongraphicsgenerator werkt

Maak AI-motiongraphics in vier stappen, van een eenvoudige tekstprompt tot een gepolijste animatie die klaar is voor elke video.

Stap 1

Open Motion Designer

Open de motion graphics-tool in AI Studio en kies een template of begin met een lege prompt.

Stap 2

Beschrijf je afbeelding

Typ de animatie, teksteffect of datavisualisatie die je wilt en kies vervolgens staand of liggend formaat.

Stap 3

Genereren en verfijnen

Klik op genereren om je motion graphic te maken en pas daarna de kleuren, tekst en timing naar wens aan.

Stap 4

Voeg het toe aan je video

Plaats de voltooide graphic in je scène, leg deze over je beeldmateriaal heen en exporteer razendsnel een gepolijste video.

Open Motion Designer step illustration.
Describe your graphic step illustration.
Generate and refine step illustration.
Add it to your video step illustration.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Wat is een AI‑motiongraphicsgenerator en hoe werkt deze?

Het is de Motion Designer van HeyGen, een AI-animatiegenerator in AI Studio die een tekstprompt omzet in AI-animaties zoals bewegende titels en AI-gegenereerde grafieken. Met behulp van AI beschrijf je wat je wilt en wordt het binnen enkele seconden gerenderd, op dezelfde manier als een AI-videogenerator een video maakt op basis van een script.

Heb ik After Effects of ontwerpvaardigheden nodig om motion graphics te maken?

Geen ontwerpvaardigheden nodig en geen technische kennis vereist. Er zijn geen keyframes of effecten nodig, geen software om te leren en je hoeft niet te wachten op ontwerpers. Beschrijf de animatie in gewone taal in Motion Designer en krijg direct bij de eerste poging een kant-en-klaar resultaat, zonder dat er vaardigheden nodig zijn.

Hoe maak ik van een tekstprompt een geanimeerde motion graphic?

Open Motion Designer in AI Studio, beschrijf de animatie of kies een template, stel de oriëntatie in en klik op genereren. Dankzij nauwkeurige prompts wordt tekst binnen enkele seconden omgezet in geanimeerde graphics die je met één klik aan je scène toevoegt, net zoals script‑naar‑video een clip uit tekst opbouwt.

Zijn de motion graphics volledig geanimeerd of slechts statische afbeeldingen?

Ze zijn volledig geanimeerd met echte beweging, geen stilstaande frames. Je kunt ook statische afbeeldingen animeren: voeg afbeeldingen of tekst toe en HeyGen's image to video brengt elke stilstaande foto tot leven, met hetzelfde image-to-video-model dat realistische videoclips mogelijk maakt.

Kan ik de AI-animaties afstemmen op mijn merkkleuren en lettertypen?

Ja. Beschrijf je kleuren en lettertypen in de prompt of pas je Brand System met één klik toe voor volledige creatieve controle. Elk element gebruikt standaard je merklettertypen en -kleuren, zodat elke promovideo on-brand blijft zonder handmatig kleuren af te stemmen.

Kan ik AI-animaties voor meerdere video’s tegelijk maken?

Ja. Genereer zoveel AI-animaties als je nodig hebt op basis van nieuwe prompts en hergebruik templates voor consistente output over al je projecten. Voor teams die op grote schaal content maken, zorgen de batchtools en API van HeyGen voor grootschalige, faceless videoproductie zonder extra personeel.

Waarom een AI-animatiegenerator gebruiken in plaats van een motion designer?

Traditionele motion design betekent een specialist inhuren, dagen wachten en hoge kosten betalen. Als een van de beste AI-animatietools levert deze AI-animatiegenerator in enkele minuten resultaten op basis van een prompt, zodat je onbeperkt tutorialvideoprojecten intern kunt maken.

Is de AI-animatiegenerator gratis om mee te beginnen?

Ja. Er is een gratis AI-abonnement waarvoor geen creditcard nodig is, waardoor het een krachtige AI-animatiegenerator is voor makers met elk budget. Betaalde abonnementen vanaf $24 per maand bieden hogere limieten, premium stijlen en HD- of 4K-exporten voor groeiende teams.

Hoeveel creatieve controle heb ik over de animatie?

Jij houdt de regie. Met elke prompt bepaal je de creatieve richting: je kiest het tempo, de lay-out en de timing, en verfijnt net zo lang tot de geanimeerde video precies aansluit bij jouw visie. In AI Studio blijven bewerkingen snel en blijft de levensechte output volledig bewerkbaar, zodat een scène aanpassen snel gaat en geen complete rebuild nodig is.

Kan ik de AI-animaties toevoegen aan video’s die met andere tools zijn gemaakt?

Ja. Elke animatie wordt gedownload als een clip zonder geluid die je kunt importeren in andere editors of direct in je scène kunt gebruiken. Voeg een voice-over toe met een AI‑stemgenerator en exporteer vervolgens je uiteindelijke resultaat in HD of 4K voor elk platform.

Kan ik AI-animaties met tekst in andere talen maken?

Ja. Met HeyGen kun je rechtstreeks vanuit je prompt schermtekst in elke taal toevoegen, en geanimeerde typografie wordt helder weergegeven in verschillende schriftsystemen. Om je volledige video te lokaliseren, combineer je AI-gegenereerde animaties met de AI Video Translator en bereik je doelgroepen in meer dan 175 talen.

Ontdek meer AI-aangedreven tools

Breng elke foto tot leven met hyperrealistische stem en beweging met Avatar IV.

AI-videogeneratorVideovertalerTekst-naar-video AIAudio naar video AIAI-lipsynchronisatieFaceswap AIAI-stemgeneratorAI UGC-advertentiesUrl naar videoScript naar videoAI Reels-generatorAI-avatargeneratorAfbeelding-naar-video AIStemklonenYouTube-videotolkVideo-avatarAI YouTube-videomakerAI TikTok-videomakerAI-ondertitelgeneratorTekst aan video toevoegenAI-ondertitelgeneratorVideoscriptgeneratorTekst-naar-spraak-avatarFoto aan video toevoegenAI-videocompressor

Begin met creëren met HeyGen

Zet tekstprompts om in professionele motion graphics en animaties met AI.

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