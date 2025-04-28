AI Intro Maker: Maak in enkele minuten video-intro's voor je merk

Maak onvergetelijke intro's voor video's zonder vaardigheden in motion design, door gebruik te maken van onze YouTube intro maker. HeyGen's AI intro maker verandert een logo, een korte tekstprompt of een paar merkelementen in een gepolijste introvideo, compleet met muziek, beweging en exportklare formaten voor YouTube. Snel, consistent en ontworpen voor makers en teams, onze AI videogereedschappen stroomlijnen je videobewerkingsproces.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
YouTube-kanaalidentiteiten

YouTube-kanaalidentiteiten

Geef elke video een korte, merkgebonden intro die kijkers helpt je kanaal direct te herkennen en de waargenomen productiewaarde verhoogt.

Advertenties en reels op sociale media

Advertenties en reels op sociale media

Maak compacte, indrukwekkende intro's geformatteerd voor verticale en vierkante formaten, die helpen om kijkers in de eerste seconde van je YouTube-video's te boeien.

Bedrijfspresentaties en webinars

Bedrijfspresentaties en webinars

Begin interne of externe presentaties met een consistente merkintroductie, om geloofwaardigheid te versterken voor belanghebbenden en medewerkers.

Productdemonstraties en lanceringsteasers

Productdemonstraties en lanceringsteasers

Gebruik dynamische logo-onthullingen en korte slogans voor productvideo's, zodat lanceringen filmisch en merkeigen aanvoelen.

Leveringen van freelancers en bureaus

Leveringen van freelancers en bureaus

Produceer snel intro's voor klantvideo's, voorstellen en reels, en lever gepolijste assets zonder lange verwerkingstijden.

Evenementvideo's en promoties

Evenementvideo's en promoties

Maak aftelopeners en sponsor-tag intro's voor evenementenpromoties, livestreams en hoogtepuntcompilaties, klaar om in elke bewerking te gebruiken.

Waarom HeyGen het beste hulpmiddel is voor AI introductie

HeyGen combineert snelheid en afwerking, zodat je professionele intro's krijgt zonder een motion designer in te huren. Onze AI regelt de lay-out, beweging en timing terwijl jij de volledige controle behoudt over stijl, kleuren en muziek voor je YouTube-intro's. Zorg voor een consistente merkintroductie op elk videokanaal.

Gepolijste intro's, geen ontwerp stress

Maak hoogwaardige geanimeerde intro's met professionele camerabewegingen, typografie en overgangen. Alles is afgestemd op aandacht, zodat de eerste 3 tot 8 seconden van je YouTube-video's eruitzien als studiowerk.

Kant-en-klare sjablonen en aanpassingsmogelijkheden

Begin met ontwerpen van sjablonen, vervang vervolgens logo's, kleuren, lettertypen en muziek om bij uw identiteit te passen. Sla merkpakketten op om intro's consequent te houden over campagnes en makers.

Snelle iteraties en schaalvriendelijke output

Maak binnen enkele minuten tientallen introvarianten met onze generator, exporteer in meerdere beeldverhoudingen en werk intro's snel bij wanneer campagnes of seizoenen veranderen, zonder opnieuw ontwerpers te hoeven boeken.

Slimme logo-animatie en onthulling

Upload het logo als afbeelding naar video of tekst naar video. Selecteer een tool, kies een stijl en HeyGen genereert beweging die je merk benadrukt, met selecteerbare camera, gloed en onthullingstiming voor je gaming intro. Verfijn de duur en entree-effecten in seconden.

merklogo

Muziekselectie en beat-synchronisatie

Kies uit zorgvuldig geselecteerde tracks of upload je eigen audio, synchroniseer vervolgens automatisch de bewegingstiming en snijpunten op de maat, om je intro natuurlijke ritme en energie te geven.

Drie portretten van diverse mensen - een jongeman, een jonge vrouw met beugel en een jong meisje - met een tekstballon die 'Hey Michael!' leest.

Sjabloonbibliotheek en merkpakket ondersteuning

Toegang tot een bibliotheek van ontwerpsjablonen geoptimaliseerd voor verschillende stijlen en sectoren, pas je merkkit toe en vergrendel kleuren en lettertypen voor consistentie in het hele team.


Toegang tot een bibliotheek van ontwerpsjablonen geoptimaliseerd voor verschillende stijlen en sectoren, pas je merkkit toe en vergrendel kleuren en lettertypen voor consistentie binnen het hele team.

Een dashboard toont zes presentatiedia's met de titels "Productlancering", "Conceptvoorstel", "Creatieve briefing", "Marktintroductiestrategie", "Verkooppresentatie" en "Investeerdersupdate", met een roze cursor die naar "Verkooppresentatie" wijst.

Export en optimalisatie in meerdere formaten

Exporteer intro's als MP4's in 16:9, 1:1, of 9:16, of download video's met een transparante achtergrond voor overlays. Gebruik naamvoorinstellingen voor batchexport, klaar voor upload naar platformen.

SCORM-exportinstellingen voor versie 1.2 weergegeven naast een lachende man.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelmedia."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Hoe het werkt

Hoe de AI Intro Maker te gebruiken

Het maken van een intro met HeyGen is snel en herhaalbaar, perfect voor makers en marketingteams.

Stap 1

Upload uw foto

Selecteer een duidelijke, hoogwaardige afbeelding (PNG, JPG, HEIC of WebP tot 200MB) aangezien HeyGen deze analyseert om belangrijke onderwerpen, objecten en achtergrondelementen te detecteren voor het plannen van bewegingen.

Stap 2

Voeg uw script of audio toe

Typ een script of upload uw stem, zodat Avatar IV spraak nauwkeurig kan koppelen aan gezichtsuitdrukkingen en lipbewegingen.

Stap 3

Genereer Beweging en Frames

HeyGen voorspelt natuurlijke bewegingspaden, genereert automatisch tussenframes en voegt cinematografische effecten toe zoals pannen, zoomen en kantelen voor dynamische animatie.

Stap 4

Video verfijnen en exporteren

De AI verfijnt de belichting, schaduwcontinuïteit en overgangen om een gepolijste, realistische video te renderen die klaar is om te delen op elk platform.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een AI-intromaker?

Een AI-introductiemaker zet eenvoudige invoer zoals logo's, slogans of korte prompts automatisch om in geanimeerde video-intro's, wat tijd en ontwerpkosten bespaart.

Hoe lang moet een video-intro zijn?

Intro's duren meestal 3 tot 8 seconden voor digitale inhoud, door ze kort te houden behoud je kijkers en kan je hoofdcontent snel beginnen.

Kan ik mijn eigen logo en lettertypen uploaden?

Ja, upload vector- of PNG-logo's en voeg aangepaste lettertypen toe aan je merkset zodat elke YouTube-intro je exacte visuele identiteit gebruikt.

Zijn muziek en geluidseffecten inbegrepen?

HeyGen biedt een zorgvuldig samengestelde muziekbibliotheek en optionele geluidseffecten; je kunt ook gelicentieerde nummers uploaden voor aangepaste audio-branding in je YouTube-video's.

Kan ik transparante intro's exporteren voor overlays?

Ja, exporteer met een alfakanaal waar ondersteund, ideaal voor het plaatsen van logo-intro's over bestaande beelden of bewegende achtergronden in uw videobewerkingsprojecten.

Hoe maak ik intro's voor verschillende platformen?

Genereer meerdere beeldverhoudingen vanuit hetzelfde project, zoals 16:9 voor YouTube, 1:1 voor feedberichten en 9:16 voor Stories en Reels.

Is er een limiet aan hoeveel introducties ik kan maken?

Limieten zijn afhankelijk van je HeyGen abonnement, gratis versies hebben vaak een generatielimiet, terwijl betaalde abonnementen hogere of onbeperkte export mogelijkheden bevatten.

Kunnen meerdere teamleden samenwerken aan introductieprojecten?

Ja, HeyGen ondersteunt team workflows met opgeslagen sjablonen, gedeelde merkpakketten en toegang op basis van rollen voor een consequente output.

Hoe bewerkbaar zijn de gegenereerde introducties?

Zeer bewerkbaar, je kunt de timing aanpassen, muziek vervangen, animatiestijlen wisselen of tekstlagen bewerken zonder helemaal opnieuw te beginnen, waardoor het perfect is voor het maken van YouTube-intro's.

Zijn gegenereerde intro's royaltyvrij voor commercieel gebruik?

De activa die u creëert zijn van u op basis van de HeyGen voorwaarden, zorg ervoor dat alle muziek of beelden van derden die u uploadt vrijgegeven zijn voor commercieel gebruik.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

CTA background