Stuur het uiterlijk en gevoel van je GIF door de toon, sfeer of visuele richting in je opdracht aan te passen. Creëer speelse, minimalistische, filmische of gedurfde animaties met je GIF-maker zonder van gereedschap of workflows te wisselen. Het itereren op stijl is net zo eenvoudig als het verfijnen van een zin of het aanpassen van je GIF-opdracht.